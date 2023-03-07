Папка документов и курсы в тире: как получить разрешение на травматический пистолет в Украине

Оружие — это всегда повышенный риск и опасность. Но в Украине вполне законно можно являться владельцем некоторых видов оружия. Среди них — травматические пистолеты. Как получить разрешение на травматический пистолет в Украине — объясняем дальше.
Травматические пистолеты в Украине доступны в официальной реализации. Травматическое оружие с разрешением выведено в отдельный вид и обозначается как устройство отстрела патронов.
Травматическое оружие — не оружие смертельного действия.
Травматическое оружие — не оружие смертельного действия.
Резиновые или метательные шары способны только нанести человеку увечья. Травматические пистолеты в Украине можно иметь только при соответствующем разрешении для того, чтобы остановить предполагаемого агрессора силой удара.
Есть список профессий, работники которых точно имеют разрешение на травматический пистолет в Украине. Это:
Несмотря на то, что травматическое оружие считается оружием нелетального действия, владелец такого пистолета должен понимать повышенную ответственность.
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Есть несколько советов, что должен сделать будущий владелец травматического пистолета:
Сначала человек должен пройти обследование и получить заключение медицинской комиссии. Медкомиссия должна выдать справку формы 127/о. Это можно сделать у своего семейного врача.
Параллельно с этим следует записаться и пройти курсы владения огнестрельным оружием. Это можно сделать в обычном тире, но нужно учесть, что минимальный курс длится три месяца.
После окончания обучения обязательно сдается экзамен. Результат экзамена излагается на соответствующей справке, которую человек должен отнести в полицию.
После окончания обучения обязательно сдается экзамен. Результат экзамена излагается на соответствующей справке, которую человек должен отнести в полицию.
Претендент на травмат обязан приобрести сейф для хранения своего оружия нелетального действия и разместить его по месту жительства или месту использования травматического пистолета. Сейф должен быть закреплен к опорной стене и полу.
Это также должен проверить участковый полицейский, он должен выдать справку, подтверждающую соблюдение этих двух условий. Тогда все эти справки и документы следует собрать и пойти в ближайшее отделение полиции, где и заказать разрешение на покупку и получение травматического оружия.
Разрешение делается в течение 30 дней. С ним нужно идти в районный отдел полиции и купить страховой полис: там прописывается ответственность за потенциальный ущерб, который владелец травмата может причинить третьим лицам в случае неосторожного поведения.
Травматическое оружие нужно купить в течение трех месяцев с момента получения разрешения на него.
Травматическое оружие нужно купить в течение трех месяцев с момента получения разрешения на него.
Всплеск внимания к оружию среди гражданских — очевидный и логичный. Читай, как война повлияла на обращение оружия в Украине и что делает закон Об обращении гражданского огнестрельного оружия.
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