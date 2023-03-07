Папка документов и курсы в тире: как получить разрешение на травматический пистолет в Украине

Оружие — это всегда повышенный риск и опасность. Но в Украине вполне законно можно являться владельцем некоторых видов оружия. Среди них — травматические пистолеты. Как получить разрешение на травматический пистолет в Украине — объясняем дальше.

Травматическое оружие в Украине

Травматические пистолеты в Украине доступны в официальной реализации. Травматическое оружие с разрешением выведено в отдельный вид и обозначается как устройство отстрела патронов.

Травматическое оружие — не оружие смертельного действия.

Резиновые или метательные шары способны только нанести человеку увечья. Травматические пистолеты в Украине можно иметь только при соответствующем разрешении для того, чтобы остановить предполагаемого агрессора силой удара.

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Кто может иметь травматический пистолет в Украине

Есть список профессий, работники которых точно имеют разрешение на травматический пистолет в Украине. Это:

депутаты Украины;

работники правоохранительных органов;

близкие родственники работников органов правопорядка;

граждане, участвующие в уголовном судопроизводстве;

работники суда;

внештатные журналисты и специалисты штата;

непосредственные участники организаций, специализирующихся на охране общественного порядка;

военнослужащие, кроме срочников;

высокоранговые государственные служащие.

Несмотря на то, что травматическое оружие считается оружием нелетального действия, владелец такого пистолета должен понимать повышенную ответственность.

Есть несколько советов, что должен сделать будущий владелец травматического пистолета:

пройти обучение владениям NLW; получить разрешение на травмат; приобрести пистолет законным способом; получить разрешение на ношение; обеспечить правильное хранение своего нелетального оружия.

Как получить разрешение на приобретение травматического пистолета

Сначала человек должен пройти обследование и получить заключение медицинской комиссии. Медкомиссия должна выдать справку формы 127/о. Это можно сделать у своего семейного врача.

Параллельно с этим следует записаться и пройти курсы владения огнестрельным оружием. Это можно сделать в обычном тире, но нужно учесть, что минимальный курс длится три месяца.

После окончания обучения обязательно сдается экзамен. Результат экзамена излагается на соответствующей справке, которую человек должен отнести в полицию.

Претендент на травмат обязан приобрести сейф для хранения своего оружия нелетального действия и разместить его по месту жительства или месту использования травматического пистолета. Сейф должен быть закреплен к опорной стене и полу.

Это также должен проверить участковый полицейский, он должен выдать справку, подтверждающую соблюдение этих двух условий. Тогда все эти справки и документы следует собрать и пойти в ближайшее отделение полиции, где и заказать разрешение на покупку и получение травматического оружия.

Какие документы необходимы для получения разрешения на травматическое оружие

Заявление (карточка стандартной формы, заполненная от руки). Медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний для хранения и ношения оружия нелетального действия. Справка об отсутствии судимости. Запрос направляется в управление информационных технологий ГУ МВД Украины. Рапорт участкового, который проверил место хранения предмета дискуссии (сейф) и подтвердил ваше место жительства. Документ по курсам, где есть подтверждение того, что лицо, владеющее травматическим оружием, знает его материальную часть, правила обращения и использования. Платежки из банка (квитанция), подтверждающие оплату услуг полиции (консультация и оформление разрешения на покупку). Плюс квитанция, подтверждающая оплату бланка на право приобретения нелетального оружия. Разрешение на покупку травмы. Набор гильз, которые уже были использованы. Все отстрелянные гильзы необходимо поместить в специальную упаковку, которую добавляет в ствол завод-производитель оружия. Квитанция об уплате госпошлины за выдачу разрешения на ношение и хранение.

Разрешение делается в течение 30 дней. С ним нужно идти в районный отдел полиции и купить страховой полис: там прописывается ответственность за потенциальный ущерб, который владелец травмата может причинить третьим лицам в случае неосторожного поведения.

Травматическое оружие нужно купить в течение трех месяцев с момента получения разрешения на него.

Всплеск внимания к оружию среди гражданских — очевидный и логичный. Читай, как война повлияла на обращение оружия в Украине и что делает закон Об обращении гражданского огнестрельного оружия.

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