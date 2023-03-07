Тека документів та курси у тирі: як отримати дозвіл на травматичний пістолет в Україні

Зброя — це завжди підвищений ризик та небезпека. Але в Україні цілком законно можна бути власником деяких видів зброї. Серед них — травматичні пістолети. Як отримати дозвіл на травматичний пістолет в Україні — пояснюємо далі.

Травматична зброя в Україні

Травматичні пістолети в Україні доступні в офіційній реалізації. Травматична зброя з роздільною здатністю виведена в окремий вид та позначається як пристрій для відстрілу патронів.

Травматична зброя — не є зброєю смертельної дії.

Гумові або метальні кулі здатні лише завдати людині каліцтва. Травматичні пістолети в Україні можна мати лише за відповідного дозволу для того, щоб зупинити ймовірного агресора силою удару.

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Хто може мати травматичний пістолет в Україні

Є перелік професій, працівники яких точно мають дозвіл на травматичний пістолет в Україні. Це:

депутати України;

працівники правоохоронних органів;

близькі родичі працівників органів правопорядку;

громадяни, що беруть участь у кримінальному судочинстві;

працівники суду;

позаштатні журналісти та фахівці штату;

безпосередні учасники організацій, що спеціалізуються з охорони громадського порядку;

військовослужбовці, крім строковиків;

високорангові державні службовці.

Попри те, що травматична зброя вважається зброєю нелетальної дії, власник такого пістолета повинен розуміти підвищену відповідальність.

Є кілька порад, що має зробити майбутній власник травматичного пістолета:

пройти навчання володінням NLW; отримати дозвіл на травмат; придбати пістолет законним способом; отримати дозвіл на носіння; забезпечити правильне зберігання своєї нелетальної зброї.

Як отримати дозвіл на придбання травматичного пістолета

Спочатку людина має пройти обстеження та отримати висновок медичної комісії. Медкомісія має видати довідку форми 127/о. Це можна зробити у свого сімейного лікаря.

Паралельно із цим варто записатися та пройти курси володіння вогнепальною зброєю. Це можна зробити у звичайному тирі, та треба врахувати, що мінімальний курс триває три місяці.

Після закінчення навчання обов’язково складається іспит. Результат іспиту викладається на відповідній довідці, яку людина повинна віднести до поліції.

Претендент на травмат зобов’язаний придбати сейф для зберігання своєї зброї нелетальної дії та розмістити його за місцем проживання або місцем використання травматичного пістолета. Сейф повинен бути закріплений до опорної стіни та підлоги.

Це також має перевірити дільничий поліціянт, також він має видати довідку, яка підтверджує дотримання цих двох умов. Тоді всі ці довідки та документи варто зібрати та піти до найближчого відділення поліції, де й замовити дозвіл на купівлю та отримання травматичної зброї.

Які документи потрібні для отримання дозволу на травматичну зброю

Заява (картка стандартної форми, заповнена від руки). Медична довідка, у якій є підтвердження відсутності протипоказань для зберігання та носіння зброї нелетальної дії. Довідка про відсутність судимості. Запит надсилається до управління інформаційних технологій ГУ МВС України. Рапорт дільничного, який перевірив потенційне місце зберігання предмета дискусії (сейф) та підтвердив ваше місце проживання. Документ з курсів, де є підтвердження того, що особа, яка є власником травматичної зброї, знає її матеріальну частину, правила обігу та використання. Платіжки з банку (квитанція), що підтверджує оплату послуг поліції (консультація та оформлення дозволу на покупку). Плюс квитанція, що підтверджує оплату бланка на право придбання нелетальної зброї. Дозвіл на покупку травмата. Набір гільз, які були вже використані. Усі відстріляні гільзи необхідно помістити у спеціальне упакування, яке додає до ствола завод-виробник зброї. Квитанція про сплату державного мита за видачу дозволу на носіння та зберігання.

Дозвіл виготовляється протягом 30 днів. З ним треба йти до районного відділку поліції та купити страховий поліс: там прописується відповідальність за потенційну шкоду, яку власник травмата може заподіяти третім особам у разі необережної поведінки.

Травматичну зброю потрібно купити протягом трьох місяців з моменту отримання дозволу на неї.

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