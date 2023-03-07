Тека документів та курси у тирі: як отримати дозвіл на травматичний пістолет в Україні

Зброя — це завжди підвищений ризик та небезпека. Але в Україні цілком законно можна бути власником деяких видів зброї. Серед них — травматичні пістолети. Як отримати дозвіл на травматичний пістолет в Україні — пояснюємо далі.
Травматичні пістолети в Україні доступні в офіційній реалізації. Травматична зброя з роздільною здатністю виведена в окремий вид та позначається як пристрій для відстрілу патронів.
Травматична зброя — не є зброєю смертельної дії.
Травматична зброя — не є зброєю смертельної дії.
Гумові або метальні кулі здатні лише завдати людині каліцтва. Травматичні пістолети в Україні можна мати лише за відповідного дозволу для того, щоб зупинити ймовірного агресора силою удару.
Є перелік професій, працівники яких точно мають дозвіл на травматичний пістолет в Україні. Це:
Попри те, що травматична зброя вважається зброєю нелетальної дії, власник такого пістолета повинен розуміти підвищену відповідальність.
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Є кілька порад, що має зробити майбутній власник травматичного пістолета:
Спочатку людина має пройти обстеження та отримати висновок медичної комісії. Медкомісія має видати довідку форми 127/о. Це можна зробити у свого сімейного лікаря.
Паралельно із цим варто записатися та пройти курси володіння вогнепальною зброєю. Це можна зробити у звичайному тирі, та треба врахувати, що мінімальний курс триває три місяці.
Після закінчення навчання обов’язково складається іспит. Результат іспиту викладається на відповідній довідці, яку людина повинна віднести до поліції.
Після закінчення навчання обов’язково складається іспит. Результат іспиту викладається на відповідній довідці, яку людина повинна віднести до поліції.
Претендент на травмат зобов’язаний придбати сейф для зберігання своєї зброї нелетальної дії та розмістити його за місцем проживання або місцем використання травматичного пістолета. Сейф повинен бути закріплений до опорної стіни та підлоги.
Це також має перевірити дільничий поліціянт, також він має видати довідку, яка підтверджує дотримання цих двох умов. Тоді всі ці довідки та документи варто зібрати та піти до найближчого відділення поліції, де й замовити дозвіл на купівлю та отримання травматичної зброї.
Дозвіл виготовляється протягом 30 днів. З ним треба йти до районного відділку поліції та купити страховий поліс: там прописується відповідальність за потенційну шкоду, яку власник травмата може заподіяти третім особам у разі необережної поведінки.
Травматичну зброю потрібно купити протягом трьох місяців з моменту отримання дозволу на неї.
Травматичну зброю потрібно купити протягом трьох місяців з моменту отримання дозволу на неї.
Сплеск уваги до зброї серед цивільних — очевидний та логічний. Читай, як війна вплинула на обіг зброї в Україні та що робить закон Про обіг цивільної вогнепальної зброї.
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