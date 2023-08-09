Аби захистити себе та свою сім’ю: чи потрібен дозвіл на пневматичний пістолет

У зв’язку з воєнним станом, в Україні гостро постало питання про право на цивільну вогнепальну зброю. Багато хто вже давно вивчає питання різноманітних пістолетів та дозволів на них. Чи потрібен дозвіл на пневматичний пістолет в Україні 2023 — читай у матеріалі.
За словами юриста Віктора Мазура, насамперед потрібно розібратися з тим, що таке пневматика. Пневматика — не бойова зброя. Однак її використання можна завдати серйозних травм. Деякі її підвиди все ж вимагають спеціальних дозвільних документів.
В Україні законодавча база дозволяє вільно використовувати зброю, калібр кулі якої не більше 4, 5 мм. А швидкість кулі — не більше ніж 100 м за сек.
В Україні законодавча база дозволяє вільно використовувати зброю, калібр кулі якої не більше 4, 5 мм. А швидкість кулі — не більше ніж 100 м за сек.
Якщо це параметри твоєї зброї, то її можна купувати, не побоюючись відповідальності — без оформлення спеціальних документів. Але якщо в пістолета більші параметри, то потрібно мати відповідні документи.
Питання зброї регулюється ст. 190 КУпАП Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматично зброї.
Якщо твій пістолет не підлягає зберіганню вдома без документів, оформити їх можна, скориставшись гайдом:
Але процедура отримання дозволу для інших видів зброї дещо відрізняється. Раніше ми розповідали, як отримати дозвіл на травматичний пістолет в Україні.
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