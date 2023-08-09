Аби захистити себе та свою сім’ю: чи потрібен дозвіл на пневматичний пістолет

У зв’язку з воєнним станом, в Україні гостро постало питання про право на цивільну вогнепальну зброю. Багато хто вже давно вивчає питання різноманітних пістолетів та дозволів на них. Чи потрібен дозвіл на пневматичний пістолет в Україні 2023 — читай у матеріалі.

Чи потрібен дозвіл на пневматичний пістолет у 2023 році

За словами юриста Віктора Мазура, насамперед потрібно розібратися з тим, що таке пневматика. Пневматика — не бойова зброя. Однак її використання можна завдати серйозних травм. Деякі її підвиди все ж вимагають спеціальних дозвільних документів.

В Україні законодавча база дозволяє вільно використовувати зброю, калібр кулі якої не більше 4, 5 мм. А швидкість кулі — не більше ніж 100 м за сек.

Якщо це параметри твоєї зброї, то її можна купувати, не побоюючись відповідальності — без оформлення спеціальних документів. Але якщо в пістолета більші параметри, то потрібно мати відповідні документи.

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Чи потрібен дозвіл на пневматичний пістолет в Україні та як це регулюється законом

Питання зброї регулюється ст. 190 КУпАП Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматично зброї.

Що потрібно зробити для отримання дозволу на зброю: інструкція

Якщо твій пістолет не підлягає зберіганню вдома без документів, оформити їх можна, скориставшись гайдом:

У першу чергу необхідно пройти спеціальні курси з поводження зі зброєю. На них вивчають матеріальну частину, правила та отримують відповідну довідку. Після цього тобі треба звернутися у відповідний орган поліції та подати документи. Далі зброю необхідно купити, зареєструвати та отримати дозвіл (на 3 роки).

Які документи потрібні для отримання дозволу на зброю: перелік

картка-заява;

медична довідка;

довідка про відсутність судимості;

довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

платіжний документ про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;

копії паспорта та картки платника податків;

4 фотокартки розміру 3х4 см;

договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власника зброї.

Але процедура отримання дозволу для інших видів зброї дещо відрізняється. Раніше ми розповідали, як отримати дозвіл на травматичний пістолет в Україні.

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