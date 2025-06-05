Вместо релакса — инфекция: какие пляжи в этом году под угрозой

Планируешь летний отдых у воды? Перед тем как собирать полотенце и солнцезащитный крем, лучше проверь, безопасна ли вода в твоем любимом месте для купания.

Лабораторные исследования выявили ряд пляжей в Украине, где вода не соответствует санитарным нормам — как из-за загрязнения, так и из-за высокого содержания опасных микроорганизмов. Такой заплыв может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

Где не стоит купаться в Украине

Киев: три пляжа под угрозой

В столице вода на популярных пляжах вышла за пределы допустимых норм. В частности, в Днепре и городских озерах превышен показатель ЛКП (лактозоположительные кишечные палочки).

Пляж Галерный — 5600 (норма до 5000). Пляж Радуга — 13 000. Пляж Вербный — 6200.

Такие цифры означают, что вода потенциально опасна для здоровья.

Центральная Украина под вопросом

В Винницкой области качество воды на пляжах Химик, Гонты и Центральный не соответствует нормам. Здесь зафиксировано как микробное, так и химическое загрязнение (ЛКП — 241 000).

В Днепропетровской области, хотя пляжи еще официально не открыты, уже ситуация неутешительная в таких местах, как:

пляж Сагайдак;

Монастырский остров;

детский пляж в г. Самар;

пляжи в г. Павлоград и г. Желтые Воды.

Житомирская, Киевская и Ровненская области: проблемы с водой

В Житомирской области не рекомендуется купаться в Гидропарке (детский и взрослый пляжи), в Звягеле на р. Случь, а также в г. Коростень на р. Уж — здесь вода не соответствует нормам и по химии, и по микробиологии (ЛКП — 24 000).

В Киевской области пляж в Белой Церкви (р. Рось) показал ЛКП аж 70 000, а в Переяславе превышены химические показатели.

В Ровненской области на озере Басов Кут еще более ужасная ситуация: ЛКП — 240000.

Другие области: отдельные пляжи — под запретом

Тернопольская область: в Хоросткове, урочище Дубина — ЛКП 14 000. Николаевская область: пляж Стрелка (р. Ингул) — ЛКП 6200, в Южноукраинске — превышены химические показатели. Львовская область: озеро Задорожное (с. Вербиж) — химическое загрязнение.

Что делать перед поездкой на пляж

Поэтому перед тем как отправляться к водоемам, обязательно проверь актуальную информацию на сайтах местных властей или в СМИ. В некоторых местах устанавливают специальные таблички или информируют граждан через местные каналы коммуникации.

Помни: отдыхать и купаться можно только в специально определенных и оборудованных для этого местах.

Безопасная вода — это не только о комфорте, но и о твоей безопасности и здоровье.

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