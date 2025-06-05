Вместо релакса — инфекция: какие пляжи в этом году под угрозой

Фото Unsplash Планируешь летний отдых у воды? Перед тем как собирать полотенце и солнцезащитный крем, лучше проверь, безопасна ли вода в твоем любимом месте для купания. Лабораторные исследования выявили ряд пляжей в Украине, где вода не соответствует санитарным нормам — как из-за загрязнения, так и из-за высокого содержания опасных микроорганизмов. Такой заплыв может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава. Где не стоит купаться в Украине Киев: три пляжа под угрозой В столице вода на популярных пляжах вышла за пределы допустимых норм. В частности, в Днепре и городских озерах превышен показатель ЛКП (лактозоположительные кишечные палочки). Пляж Галерный — 5600 (норма до 5000). Пляж Радуга — 13 000. Пляж Вербный — 6200. Такие цифры означают, что вода потенциально опасна для здоровья. Центральная Украина под вопросом В Винницкой области качество воды на пляжах Химик, Гонты и Центральный не соответствует нормам. Здесь зафиксировано как микробное, так и химическое загрязнение (ЛКП — 241 000). В Днепропетровской области, хотя пляжи еще официально не открыты, уже ситуация неутешительная в таких местах, как: пляж Сагайдак; Монастырский остров; детский пляж в г. Самар; пляжи в г. Павлоград и г. Желтые Воды. Житомирская, Киевская и Ровненская области: проблемы с водой В Житомирской области не рекомендуется купаться в Гидропарке (детский и взрослый пляжи), в Звягеле на р. Случь, а также в г. Коростень на р. Уж — здесь вода не соответствует нормам и по химии, и по микробиологии (ЛКП — 24 000). В Киевской области пляж в Белой Церкви (р. Рось) показал ЛКП аж 70 000, а в Переяславе превышены химические показатели. В Ровненской области на озере Басов Кут еще более ужасная ситуация: ЛКП — 240000. Другие области: отдельные пляжи — под запретом Тернопольская область: в Хоросткове, урочище Дубина — ЛКП 14 000. Николаевская область: пляж Стрелка (р. Ингул) — ЛКП 6200, в Южноукраинске — превышены химические показатели. Львовская область: озеро Задорожное (с. Вербиж) — химическое загрязнение. Читать по теме Отдых в Затоке 2025: без моря, с развлечениями и безопасно ли Стоит ли планировать отдых в Затоке Одесской области — узнай реальную картину. Что делать перед поездкой на пляж Поэтому перед тем как отправляться к водоемам, обязательно проверь актуальную информацию на сайтах местных властей или в СМИ. В некоторых местах устанавливают специальные таблички или информируют граждан через местные каналы коммуникации. Помни: отдыхать и купаться можно только в специально определенных и оборудованных для этого местах. Безопасная вода — это не только о комфорте, но и о твоей безопасности и здоровье. Также читай, почему в Киеве не откроется купальный сезон. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter