Замість релаксу — інфекція: які пляжі цьогоріч під загрозою

Плануєш літній відпочинок біля води? Перед тим як збирати рушник і сонцезахисний крем, краще перевір, чи безпечна вода у твоєму улюбленому місці для купання.

Лабораторні дослідження виявили низку пляжів в Україні, де вода не відповідає санітарним нормам — як через забруднення, так і через високий вміст небезпечних мікроорганізмів. Такий заплив може обернутись проблемами зі здоров’ям. Про це повідомили у Центрі громадського здоровʼя МОЗ.

Де не варто купатися в Україні

Київ: три пляжі під загрозою

У столиці вода на популярних пляжах вийшла за межі допустимих норм. Зокрема, у Дніпрі та міських озерах перевищено показник ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички).

Пляж Галерний — 5600 (норма до 5000). Пляж Райдуга — 13 000. Пляж Вербний — 6200.

Такі цифри означають, що вода потенційно небезпечна для здоров’я.

Центральна Україна під питанням

На Вінниччині якість води на пляжах Хімік, Гонти та Центральний не відповідає нормам. Тут зафіксовано як мікробне, так і хімічне забруднення (ЛКП — 241 000).

На Дніпропетровщині, хоча пляжі ще офіційно не відкриті, вже ситуація невтішна у таких місцях, як:

пляж Сагайдак;

Монастирський острів;

дитячий пляж у м. Самар;

пляжі в м. Павлоград і м. Жовті Води.

Житомирщина, Київщина і Рівненщина: проблеми з водою

На Житомирщині не рекомендовано купатися в Гідропарку (дитячий та дорослий пляжі), у Звягелі на р. Случ, а також у м. Коростень на р. Уж — тут вода не відповідає нормам і за хімією, і за мікробіологією (ЛКП — 24 000).

На Київщині пляж у Білій Церкві (р. Рось) показав ЛКП аж 70 000, а в Переяславі перевищено хімічні показники.

На Рівненщині на озері Басів Кут ще більш загрозлива ситуація: ЛКП — 240000.

Інші області: окремі пляжі — під забороною

Тернопільщина: у Хоросткові, урочище Дубина — ЛКП 14 000. Миколаївщина: пляж Стрілка (р. Інгул) — ЛКП 6200, у Південноукраїнську — перевищені хімічні показники. Львівщина: озеро Задорожнє (с. Вербіж) — хімічне забруднення.

Що робити перед поїздкою на пляж

Тож перед тим як вирушати до водойм, обов’язково перевір актуальну інформацію на сайтах місцевої влади чи у ЗМІ. У деяких місцях встановлюють спеціальні таблички або інформують громадян через місцеві канали комунікації.

Пам’ятай: відпочивати та купатися можна лише у спеціально визначених і обладнаних для цього місцях.

Безпечна вода — це не лише про комфорт, а й про твою безпеку та здоров’я.

Також читай, чому в Києві не відкриється купальний сезон.

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