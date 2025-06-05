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Замість релаксу — інфекція: які пляжі цьогоріч під загрозою

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 05 Червня 2025, 17:00
на яких пляжах не варто купатися
Фото Unsplash

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