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Опасность в ручной клади: как павербанки становятся угрозой в небе

Юлия Хоменко, редактор сайта 27 июля 2025, 17:30
Опасность в ручной клади: как павербанки становятся угрозой в небе
Фото Pexels

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