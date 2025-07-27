Опасность в ручной клади: как павербанки становятся угрозой в небе

На борту самолета авиакомпании Virgin Australia, летевшего в город Хобарт, произошел пожар. Незадолго до посадки в салоне внезапно вспыхнула сумка одного из пассажиров. Вероятной причиной возгорания стал обычный пауэрбанк. Экипаж быстро потушил огонь, и, к счастью, никто не пострадал.

Инцидент произошел в понедельник утром на борту рейса VA1528, следовавшего из Сиднея. Как сообщают The New York Times та ABC News, пассажиры почувствовали странный запах, а затем увидели дым, идущий с одной из багажных полок.

По словам работника аэропорта Хобарта по имени Сэм, один из пассажиров описал этот рейс как довольно жуткий.

Пассажир рассказал, что инцидент произошел примерно за десять минут до запланированной посадки. Сначала экипаж сообщил пассажирам о дыме в салоне, а затем, по свидетельству очевидца, с багажной полки вырвался настоящий огненный шар.

Несмотря на панику, члены экипажа сработали профессионально и потушили пожар еще до того, как самолет коснулся земли. В результате происшествия никто из пассажиров или персонала не пострадал. В авиакомпании Virgin Australia заявили, что наиболее вероятной причиной возгорания стало портативное зарядное устройство — пауэрбанк.

Скрытая угроза: почему пауэрбанки опасны

Портативные аккумуляторы, которыми пользуются миллионы людей, работают на литий-ионных батареях. Эти же технологии десятилетиями используются в ноутбуках и смартфонах.

Однако именно в них кроется риск: поврежденные, бракованные или перегретые батареи склонны к так называемому «тепловому разгону – неконтролируемой химической реакции, которая приводит к возгоранию или даже взрыву.

Эта проблема становится все более острой для авиационной отрасли. По данным Австралийского управления по безопасности гражданской авиации, сегодня большинство пассажиров имеют при себе как минимум четыре устройства с литиевыми батареями, часто не осознавая потенциальных рисков.

Не единичный случай: тревожная статистика

Инцидент на борту Virgin Australia – далеко не первый. Федеральная авиационная администрация США (FAA) только за 2024 год зафиксировала 39 случаев возгорания литиевых батарей на пассажирских рейсах. Австралийские авиационные чиновники также сообщают о тревожном росте числа подобных пожаров.

В ответ на эту угрозу авиакомпании по всему миру начали ужесточать правила перевозки этих устройств.

Thai Airways, Singapore Airlines и Malaysia Airlines уже запретили использование пауэрбанков во время полета.

Авиационный регулятор Гонконга ввел аналогичные ограничения для всех местных перевозчиков, включая гиганта Cathay Pacific.

Американская Southwest Airlines в мае стала первой из крупнейших авиакомпаний США, которая ввела самые жесткие правила, полностью запретив перевозку пауэрбанков в зарегистрированном багаже.

После пожара на своем борту авиакомпаGooкомпания Virgin Australia также заявила, что немедленно пересматривает собственную политику, которая до сих пор позволяла брать пауэрбанки в ручную кладь.

Компания уже обратилась к клиентам с просьбой держать устройства на виду и воздержаться от их использования во время полета, что может стать первым шагом к более строгим ограничениям в будущем.

Раньше мы писали, что в США произошла масштабная авиакатастрофа. Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в Вашингтоне.

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