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Небезпека в ручній поклажі: як павербанки стають загрозою в небі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Липня 2025, 17:30
Небезпека в ручній поклажі: як павербанки стають загрозою в небі
Фото Pexels

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