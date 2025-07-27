Небезпека в ручній поклажі: як павербанки стають загрозою в небі

На борту літака авіакомпанії Virgin Australia, що летів до міста Гобарт, сталася пожежа. Незадовго до посадки в салоні раптово спалахнула сумка одного з пасажирів. Імовірною причиною займання став звичайний павербанк. Екіпаж швидко загасив вогонь, і на щастя, ніхто не постраждав.

Інцидент трапився в понеділок вранці на борту рейсу VA1528, що прямував із Сіднея. Як повідомляють The New York Times та ABC News, пасажири відчули дивний запах, а згодом побачили дим, що йшов з однієї з багажних полиць.

За словами працівника аеропорту Гобарта на ім’я Сем, один із пасажирів описав цей рейс як доволі моторошний.

Пасажир розповів, що інцидент стався приблизно за десять хвилин до запланованої посадки. Спочатку екіпаж повідомив пасажирам про дим у салоні, а згодом, за свідченням очевидця, з багажної полиці вирвався справжній вогняний клубок.

Попри паніку, члени екіпажу спрацювали професійно та загасили пожежу ще до того, як літак торкнувся землі. Внаслідок події ніхто з пасажирів чи персоналу не постраждав. В авіакомпанії Virgin Australia заявили, що найімовірнішою причиною займання став портативний зарядний пристрій — павербанк.

Прихована загроза: чому павербанки небезпечні

Портативні акумулятори, якими користуються мільйони людей, працюють на літій-іонних батареях. Ці ж технології десятиліттями використовуються в ноутбуках та смартфонах.

Однак саме в них криється ризик: пошкоджені, браковані або перегріті батареї схильні до так званого теплового розгону – неконтрольованої хімічної реакції, що призводить до займання або навіть вибуху.

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Ця проблема стає дедалі гострішою для авіаційної галузі. За даними австралійського управління з безпеки цивільної авіації, сьогодні більшість пасажирів мають при собі щонайменше чотири пристрої з літієвими батареями, часто не усвідомлюючи потенційних ризиків.

Не поодинокий випадок: тривожна статистика

Інцидент на борту Virgin Australia — далеко не перший. Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) лише за 2024 рік зафіксувала 39 випадків загоряння літієвих батарей на пасажирських рейсах. Австралійські авіаційні чиновники також повідомляють про тривожне зростання кількості подібних пожеж.

У відповідь на цю загрозу авіакомпанії по всьому світу почали посилювати правила перевезення таких пристроїв.

Thai Airways, Singapore Airlines та Malaysia Airlines вже заборонили використання павербанків під час польоту.

Авіаційний регулятор Гонконгу запровадив аналогічні обмеження для всіх місцевих перевізників, включно з гігантом Cathay Pacific.

Американська Southwest Airlines у травні стала першою з найбільших авіакомпаній США, що запровадила найжорсткіші правила, повністю заборонивши перевезення павербанків у зареєстрованому багажі.

Після пожежі на своєму борту авіакомпанія Virgin Australia також заявила, що негайно переглядає власну політику, яка досі дозволяла брати павербанки в ручну поклажу.

Компанія вже звернулася до клієнтів із проханням тримати пристрої на видноті та утриматися від їх використання під час польоту, що може стати першим кроком до більш суворих обмежень у майбутньому.

Раніше ми писали, що у США сталася масштабна авіакатастрофа. Пасажирський літак зіштовхнувся з військовим вертольотом у Вашингтоні.

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