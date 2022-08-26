Твоя безопасность

Поврежденные банкноты с временно оккупированных территорий: что с ними не так и как с ними поступать?

Виктория Мельник, редактор сайта 26 августа 2022, 07:00
Поврежденные банкноты
Фото: Telegram

Больше новостей
Ситуація в Донецькій області 26.08.2022 - як люди живуть у Слов'янську
Бьют по мирным людям из всего возможного вооружения! Ситуация в прифронтовом Славянске
алергія
Сезонная аллергия: как помочь себе самостоятельно, советы от Минздрава
Як вдало пройти співбесіду та отримати роботу
Как получить желаемую вакансию? Простые правила, которые помогут пройти собеседование
Графік магнітних бур на серпень 2022
Уберечь себя от негативных космических волн: календарь магнитных бурь на август 2022
Смотреть больше

Материалы по теме

Ситуація в Донецькій області 26.08.2022 - як люди живуть у Слов'янську
Бьют по мирным людям из всего возможного вооружения! Ситуация в прифронтовом Славянске
Як вдало пройти співбесіду та отримати роботу
Как получить желаемую вакансию? Простые правила, которые помогут пройти собеседование
субсидії
Субсидиям быть! Рассказываем, как будет проходить оформление помощи в этом году
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 26 серпня
Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 26 августа

Видео
0:03:56
Ситуація в Донецькій області 26.08.2022 - як люди живуть у Слов'янську

Бьют по мирным людям из всего возможного вооружения! Ситуация в прифронтовом Славянске
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 26 серпня
Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 26 августа
0:01:16
Перехваченные разговоры
Помощь пришла, откуда не ждали! Российские оккупанты подорвались на собственных минах: детали в новых перехваченных разговорах
0:05:42
Поврежденные банкноты с временно оккупированных территорий: что с ними не так и как с ними поступать?
Американцы удивлены нашей сборной! Тайра о Warrior Games и реабилитации военных
вступ до ЄС
С какой скоростью Украина движется к членству в ЕС: выполненные условия и перспективы
0:06:44
Волонтерський рух в Україні: як стати волонтером
Таких, как они, нет нигде в мире! Как украинские волонтеры приближают нашу победу
Потери России за шесть месяцев войны в Украине
Огромные убытки! Сколько миллиардов долларов потеряла Россия за полгода войны в Украине
0:04:37
Богдан Дронов про звання Герой України та значення незалежності
В свои 28 лет руководил батальоном, пережил кому и получил звание Герой Украины! История майора Богдана Дронова
Вибухи 24 серпня 2022 року - підсумки Дня Незалежності України
Массированные атаки россиян по Украине 24 августа — как прошел День Независимости в областях
Карта боевых действий
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 25 августа
Больше видео
субсидії
Читать дальше
Субсидиям быть! Рассказываем, как будет проходить оформление помощи в этом году
Нетипові ознаки депресії, на які варто звернути увагу
Читать дальше
От скуки до трудоголизма: пять нетипичных признаков депрессии

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь