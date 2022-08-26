Поврежденные банкноты с временно оккупированных территорий: что с ними не так и как с ними поступать?

На днях украинские социальные сети облетела новость о поврежденных и “бракованных” деньгах, которые могут к нам поступить с временно оккупированных территорий. О такой вероятности также предупредил Национальный банк Украины: банкноты были умышленно повреждены банками после 24 февраля.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский в своем Telegram также сообщил о массовом пополнении терминалов IBOX поврежденными банкнотами, выведенными в херсонском Ощадбанке из платежеспособности.

Что с этими деньгами не так, зачем их повредили и что делать, если в твоем кошельке завелись “браковки” — разбираемся дальше.

Зачем банки повредили банкноты

Сообщается, что банки делали это умышленно, чтобы обозначить деньги, похищенные оккупантами или мародерами из отделений банков на временно оккупированных территориях.

Делали это из-за боевых действий и потому, что банки не имели возможности вывести наличные с временно оккупированных территорий (например, Херсон и область). В таком случае банк должен повредить или уничтожить деньги, чтобы сделать их неплатежными.

Чтобы сделать наличные неплатежеспособными, банк может:

просверлить одинаковые дыры в банкноте;

обрезать не менее 50% купюры;

разрезать пополам или на три части;

зарисовать от 50% площади всей банкноты;

повредить купюру специальными растворами.

Нацбанк объясняет распространение поврежденных банкнот желанием дестабилизировать финансовую ситуацию в Украине.

На сегодняшний день в Национальный банк поступили на исследования от банков изъятые из обращения намеренно поврежденные банкноты гривны с тремя-четырьмя просверленными отверстиями.

— Скорее всего, речь идет о похищении наличных из отделений украинских банков, находящихся на временно оккупированных территориях Украины, и их распространении в наличном обороте с целью дестабилизации ситуации в финансовой сфере.

Что делать, если такая банкнота попала к тебе?

Граждане должны быть внимательны и не принимать такие банкноты в случае их обнаружения в расчетных кассах, а попросить другую.

Нацбанк отмечает, что поврежденные, окрашенные, разорванные банкноты больше не могут быть платежным средством. Банки не могут производить обмен таких денег, а должны изымать их и передавать на экспертизу в Национальный банк. Кроме того, при обнаружении таких банкнот следует информировать правоохранительные органы.

Следует помнить, что специально поврежденные и поддельные банкноты обмену не подлежат, а изымаются без возмещения их стоимости.

Но безопасным переводом средств остается безналичный, который даже во время военного положения работает без сбоев.

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