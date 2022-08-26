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Пошкоджені банкноти з тимчасово окупованих територій: що з ними не так та що з такими робити?

Вікторія Мельник, редакторка сайту 26 Серпня 2022, 07:00
Пошкоджені банкноти
Фото: Telegram

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