Пошкоджені банкноти з тимчасово окупованих територій: що з ними не так та що з такими робити?

Днями українські соціальні мережі облетіла новина про пошкоджені та “браковані” гроші, які можуть до нас надійти з тимчасово окупованих територій. Про таку ймовірність також попередив Національний банк України: банкноти були зумисне пошкоджені банками після 24 лютого.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram також повідомив про масове поповнення терміналів IBOX пошкодженими банкнотами, які у херсонському Ощадбанку вивели з платоспроможності.

То що з цими грошима не так, для чого їх пошкодили та що робити, якщо у твоєму гаманці завелися “браковки” — розбираємося далі.

Для чого банки пошкодили банкноти

Повідомляється, що робили це банки зумисне, щоб позначити гроші, які були викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень.

Робили це через бойові дії та тому, що банки не мали змоги вивезти готівку з тимчасово окупованих територій (наприклад, Херсонщини). У такому разі банк повинен пошкодити або знищити гроші, щоб зробити їх неплатіжними.

Щоб зробити готівку неплатоспроможною, банк може:

просвердлити однакові дірки в банкноті;

обрізати не менш як 50% купюри;

розрізати навпіл чи на три частини;

замалювати від 50% площі всієї банкноти;

пошкодити купюру спеціальними розчинами.

Нацбанк пояснює поширення пошкоджених банкнот бажанням дестабілізувати фінансову ситуацію в Україні.

На сьогодні до Національного банку надійшли на дослідження від банків вилучені з обігу навмисно пошкоджені банкноти гривні з трьома-чотирма просвердленими отворами.

— Найімовірніше, йдеться про викрадення такої готівки з відділень українських банків, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України, та її поширення в готівковому обігу з метою дестабілізації ситуації у фінансовій сфері.

Що робити, якщо така банкнота потрапила до тебе?

Громадяни мусять бути уважними та не приймати такі банкноти у разі їхнього виявлення в розрахункових касах, а попросити іншу.

Нацбанк наголошує: пошкоджені, пофарбовані, розірвані банкноти більше не можуть бути платіжним засобом. Банки не можуть здійснювати обмін таких грошей, а повинні вилучати їх та передавати на експертизу до Національного банку. У разі виявленні таких банкнот слід інформувати правоохоронні органи.

Варто пам’ятати, що навмисно пошкоджені та підроблені банкноти обміну не підлягають, а вилучаються без відшкодування їхньої вартості.

Натомість безпечним переказом коштів залишається безготівковий перерахунок, який навіть під час воєнного стану працює без збоїв.

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