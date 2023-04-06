Навигатор для раненых военных — удобная платформа поможет разобраться в документах, правах и возможностях

Правовой навигатор — платформа для раненых военных, которая помогает разобраться в документах, правах и возможностях.
Здесь военный(-а) может найти информацию о пяти этапах восстановления: эвакуации, лечении и справке об обстоятельствах ранения, военно-врачебной комиссии, лечении за границей, установлении группы инвалидности.
Правовой навигатор создан командой правозащитного центра Принцип. Платформу разработали, чтобы раненые военные знали о своих правах и возможностях, не потерялись в документах и понимали, что их ждет на каждом этапе.
К примеру, на сайте объясняют, зачем нужна справка об обстоятельствах травмы и как составить рапорт о ее получении. Объясняют, что делать, если в воинской части не желают предоставлять справку. Также указывают, какие документы нужны для получения материальной помощи.
Скриншот сайта Правовой навигатор
В Правовом навигаторе добавляют образцы документов, это помогает понять, как правильно их заполнять.
Образец справки об обстоятельствах ранения. Фото: Правовой навигатор
Еще здесь можно найти информацию о военно-врачебной комиссии: зачем ее проходить и как справка об обстоятельствах травмы влияет на заключение ВЛК. Описано, что нужно сделать, чтобы попасть на лечение за границу.
Объясняют детали по установлению группы инвалидности: можно ли продолжать службу, какая есть материальная помощь, как обжаловать решение и т.д.
На платформе собрали ответы на базовые вопросы, но не предоставляют индивидуальных консультаций. Впрочем, можно написать сообщения в Facebook или Instagram, тогда тебе попытаются помочь.
Также на сайте следят за изменениями в законодательстве, поэтому постоянно обновляют информацию.
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