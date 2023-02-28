Опасность в тылу: что нужно знать родителям о ПВК Редан, чтобы защитить своего ребенка

Пока на карте боевых действий разворачиваются ожесточенные бои, в тылу продолжается борьба с проявлениями российской культуры и субкультурой как ее составляющей.

Так, участников российской агрессивной субкультуры ПВК Редан, устраивающей массовые драки, начали замечать в украинских городах, в частности, в Киеве, Харькове, Ивано-Франковске, Львове, Днепре, Полтаве, а также в Закарпатье. По данным Нацполиции Украины, в течение двух дней в разных регионах государства состоялось около 30 собраний молодежи.

По словам начальника управления ювенальной превенции Нацполиции Украины Василия Богдана, в управления и отделы полиции пригласили более 700 человек, большинство из которых — несовершеннолетние.

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Поэтому полицейские проводят профилактические мероприятия с подростками и их родителями, а также разъясняют, что за такие действия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, что наступает с 14 лет.

Что такое ПВК Редан

ПВК Редан — это агрессивная субкультура, возникшая в РФ, где устраивала массовые драки в разных ТРЦ. Обычно ее участниками становятся подростки.

Представители субкультуры называют себя пауками и носят одежду с изображением паука и четверки. Это указывает на источник появления движения — японский аниме-сериал Hunter x Hunter, что рассказывает о бандитской группировке под названием Геней Редан.

Участники субкультуры выступают против “околофутбольных фанатов, уроженцев Кавказа и мигрантов”.

Часть “ПВК” представители субкультуры добавили к своему названию без какой-либо цели и не имеют никакого отношения к военным формированиям.

Провоцирование конфликтов и массовых драк между подростками — такую цель преследуют организаторы собраний молодежи, — сообщается на официальном веб-портале Нацполиции Украины.

Как субкультура ПВК Редан связана с российской пропагандой

По данным Нацполиции, искусственное распространение субкультуры ПВК Редан — попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию. Пропагандисты стремятся вовлечь в противоправную деятельность подростков, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Поэтому оперативные службы вместе с Киберполицией устанавливают источники финансирования, администраторов информационных каналов и организаторов массовых мероприятий, пропагандирующих субкультуру ПВК Редан. По состоянию на 28 февраля заблокировано 18 каналов и групп, созданных для популяризации дестабилизационного движения.

— Чтобы не дать врагу успешно провести свою ИПСО и предостеречь детей от необдуманных поступков, мы общаемся с администрациями и педагогическими коллективами учебных заведений, но главное: мы обращаемся к родителям и призываем их быть друзьями своих детей, проводить с ними больше времени, поддерживать их, интересоваться, с кем они общаются и как проводят досуг, — отмечает Василий Богдан.

Как уберечь своего ребенка от участия в ПВК Редан

Участие ребенка в любой субкультуре может свидетельствовать о желании обрести принадлежность к определенной группе. Однако не может свидетельствовать о состоянии его семьи.

Чаще всего подросток стремится найти понимание, которого ему не хватает в обыденном окружении. Так что если у родителей с ребенком налажены доверительные отношения и они могут сесть и в комфортной обстановке поговорить о том, что волнует подростка, вероятность его участия в субкультуре может значительно уменьшиться.

И все же в любом случае следует провести профилактическую беседу и объяснить, чем агрессивное поведение, присущее ПВК Редан, может навредить как ребенку, так и другим людям.

Если подросток проявляет агрессию, или имеет приверженность этой субкультуры, то можно попытаться обратиться к детскому психологу.

В то же время, не стоит спешить запрещать ребенку смотреть аниме, поскольку японская анимация является определенным видом искусства. Так что стоит, разве что поинтересоваться, о чем рассказывается в истории. Определенная заинтересованность в увлечениях подростка может даже немного сблизить родителей с ребенком.

Построить доверительные отношения со своим ребенком бывает сложно. Но прежде всего родители должны обратить внимание на свои действия и подходы в воспитании. Читай, как родителям выстроить доверительные отношения с подростками.

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