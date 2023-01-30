“Мой ребенок-подросток связался с плохой компанией: как его уберечь?”

Страх того, что ребенок свяжется с плохой компанией, один из самых распространенных среди родителей.

Особенно актуально это для подростков, когда они начинают формироваться как отдельные личности.

Можно ли уберечь ребенка от общения с плохой компанией и что делать, если у него/нее уже есть новые друзья, которые вам не нравятся? Об этом Вікнам рассказал психолог общественного движения Вера, Надежда, Любовь Никита Пермяков.

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Какую компанию считать плохой

Нужно понимать, что такое плохая компания. Потому что чаще всего мы представляем подростков в парке на скамейке, которые пьют алкогольные напитки, ругаются матом и курят сигареты.

В первую очередь плохие компании могут быть разными. Их могут возглавлять дети из вполне хороших семей, но, например, которые подвержены агрессии и буллингу. Это могут быть суицидальные субкультуры, связанные с опасными играми, религиозные секты и даже политические группы.

Плохая компания — это прежде всего та группа людей, среди которой ваш ребенок теряет собственное “я”, не может критически мыслить, не имеет собственного мнения. Вот это действительно опасно.

А розовые волосы, пирсинг и новые друзья просто могут быть самовыражением вашего ребенка. И это не влияние плохой компании. Это нужно принять.

Как понять, что ребенок связался с плохой компанией

Есть основные маркеры, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок в опасности и его нужно забирать из нового круга общения:

Изменение поведения и интересов

Ребенок начал вам врать

Избегает разговоров о новых друзьях

Отдалился от вас

Появляются “эмоциональные качели”

Падает успеваемость в школе

Из дома начинают пропадать вещи

Есть повреждения на теле

Если вы заметили несколько из этих пунктов, нужно начинать действовать.

Важно понимать причины попадания в плохую компанию

Чтобы помочь своему ребенку, нужно понять первопричину.

Чаще всего в плохую компанию попадают подростки в сложных обстоятельствах. Но это не всегда так. В зоне риска также дети с низкой самооценкой и те, кто чувствует себя одиноко. Наибольшую роль в этом играют отношения с родителями.

Я часто слышу от детей, с которыми работаю, что меня дома не любят. Говорят, что я некрасивый, ленивый, неинтересный, глупый. Так ребенок начинает искать подтверждение этим словам, ищет единомышленников. И иногда попадает в плохую компанию.

Также причиной может стать психоэмоциональное потрясение: развод родителей, буллинг в школе, безответная первая любовь. Тогда ребенок становится уязвимым и может попасть под влияние других людей.

Почему именно подростки наиболее подвержены влиянию

Подростковый возраст — самый трудный период в жизни каждого человека. Когда ты уже не ребенок и не взрослый человек. Это время перемен как физиологических, так и психологических.

Порог вхождения ребенка в подростковый возраст: девять лет у девочек и 11 — у парней. И это только начало, а заканчивается этот сложный период в 24 года, когда человек уже полностью сформирован как личность.

Чтобы помочь подростку, важно понимать его физиологию. В подростковом возрасте созревают те участки мозга, которые отвечают за зрелость. То есть способность спрогнозировать последствия своих действий, планировать, не давать эмоциям одерживать верх, и т.д.

Нужно понимать, что у подростков эта система находится в состоянии формирования, поэтому в этом возрасте они часто попадают в какие-то передряги, плохие компании, их тянет к опасности.

Что делать родителям? Как повлиять на ребенка и забрать его из плохой компании

Идеальный вариант, когда у родителей и подростков формируются доверчивые отношения с самого детства. Когда ребенок знает, что он может поделиться с вами чем угодно и при этом его не обвинят, не накажут. Но такая картина встречается не так часто, как хотелось бы.

Закрыть ребенка дома, отобрать гаджеты и запретить общаться с новыми друзьями — не выход. Это лишь усугубит ситуацию и еще больше отдалит вас от ребенка.

Нужно помочь ребенку найти себя. Узнать его интересы, найти сильные стороны, пытаться их развивать вместе с коммуникативными и социальными навыками.

Также предложить ребенку новый круг общения. К примеру, пойти на какие-то спортивные секции, творческие кружки.

Важно разговаривать с ребенком исключительно с помощью “я”-высказываний. Говорить о своих чувствах. Например, не “ты связался с плохой компанией, перестань с ними общаться”, а “я очень за тебя переживаю, мне больно из-за того, что я не знаю людей, с которыми ты общаешься”. То есть использовать неконфликтное общение.

Строить доверительные отношения, но ненавязчиво. Подростку нужно свое пространство. Так он выстраивает свои границы. Ребенок просто должен знать, что может прийти к вам с чем-либо и получить поддержку.

Если я не могу справиться самостоятельно со своим ребенком, к кому следует обращаться

Вы можете обратиться к психологу. Но не нужно сразу тянуть ребенка к специалисту. Дайте себе и ему время. Обращаться к психотерапевту следует тогда, когда ребенок начал нарушать закон, принимает психотропные вещества, имеет игровую зависимость.

Также необходим врач, когда вы замечаете у ребенка депрессивные элементы. В таких случаях психолог может понять первопричину и помочь.

Зачастую подростки не готовы идти к специалисту. Тогда за психологической консультацией следует обратиться к родителям. Это поможет понять, как общаться с подростком, не потерять с ним эмоциональную близость и восстановить доверие. К сожалению, в Украине нет центров родительства. А они очень нужны.

Впрочем, есть много специалистов, готовых помочь. В Украине также есть бесплатные ресурсы, куда можно обратиться за психологической помощью. Главное — признать, что проблема существует, а работать с ней никогда не будет поздно.

Для каждого родителя важным этапом является взросление и идентификация подростка в этом мире. При формировании личности формируется и гендер, внутренние чувства ребенка, а также восприятие мира. Читай, как говорить с подростком о сексуальной ориентации.

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