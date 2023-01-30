Советы
Эксклюзив

“Мой ребенок-подросток связался с плохой компанией: как его уберечь?”

Отвечает
Микита Пермяков
Никита Пермяков

психолог общественного движения Вера, Надежда, Любовь

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 30 января 2023, 21:00
як вберегти дитину-підлітка від поганої компанії
Фото: Pexels

Советы

“Мой ребенок-подросток связался с плохой компанией: как его уберечь?”
Отвечает
Микита Пермяков
Никита Пермяков
психолог общественного движения Вера, Надежда, Любовь

“Что делать, если автомобиль съехал в кювет?”
Отвечает
Інструктор
Сергей Кузнецов
Частный сертифицированный инструктор по вождению

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Отвечает
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София Рожко
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Отвечает
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Татьяна Кириенко
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“Хочу немного похудеть к весне, планирую уменьшить жиры. Все ли они вредны?”
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Наталия Иванюк
Врач-кардиолог

“Можно ли использовать прошлогодние сертификаты ВНО для поступления в 2023 году?”
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генеральный директор директората предвысшего, высшего образования Министерства образования и науки
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