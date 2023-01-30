Поради
Ексклюзив

“Моя дитина-підліток зв’язалася з поганою компанією: як її вберегти?”

Відповідає
Микита Пермяков
Микита Пермяков

психолог громадського руху Віра, Надія, Любов

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 30 Січня 2023, 21:00
як вберегти дитину-підлітка від поганої компанії
Фото: Pexels

Поради

“Моя дитина-підліток зв’язалася з поганою компанією: як її вберегти?”
Відповідає
Микита Пермяков
Микита Пермяков
психолог громадського руху Віра, Надія, Любов

“Що робити, якщо авто з’їхало в кювет?”
Відповідає
Інструктор
Сергій Кузнєцов
Приватний сертифікований інструктор з водіння

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Нутриціологиня

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Відповідає
Тетяна Кирієнко - дитяча психологиня
Тетяна Кирієнко
Дитяча психологиня

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Наталія Іванюк
Наталія Іванюк
Лікар-кардіолог

“Чи можна використати минулорічні сертифікати ЗНО для вступу у 2023 році?”
Відповідає
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Олег Шаров
генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки
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