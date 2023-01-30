“Моя дитина-підліток зв’язалася з поганою компанією: як її вберегти?”

Страх, що дитина зв’яжеться з поганою компанією, один з найрозповсюдженіших серед батьків.

Особливо актуально це для підлітків, коли вони починають формуватися як окремі особистості.

Чи можливо запобігти спілкуванню дитини із поганою компанією та що робити, якщо вона вже має нових друзів, які вам не подобаються? Розповів психолог громадського руху Віра, Надія, Любов Микита Пермяков.

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Яка компанія може вважатися поганою

Треба розуміти, що таке погана компанія. Бо частіше за все ми уявляємо підлітків у парку на лавці, які п’ють алкогольні напої, лаяться та палять цигарки.

Насамперед погані компанії можуть бути різними. Їх можуть очолювати діти з цілком добрих родин, але, наприклад, які схильні до агресії та булінгу. Також це можуть бути суїцидальні субкультури, пов’язані із небезпечними іграми, релігійні секти та навіть політичні групи.

Погана компанія — це перш за все та група людей, серед яких ваша дитина втрачає власне “я”, не може критично мислити, не має власної думки. От це дійсно небезпечно.

А рожеве волосся, пірсинг та нові друзі, просто можуть бути самовираженням вашої дитини. І це не вплив поганої компанії. Це потрібно прийняти.

Як зрозуміти, що дитина зв’язалася з поганою компанією

Є основні маркери, які можуть свідчити про те, що дитина у небезпеці і її потрібно забирати з нового кола спілкування:

Зміна поведінки та інтересів

Дитина почала вам брехати

Уникає розмов про нових друзів

Віддалилася від вас

З’являються “емоційні гойдалки”

Падає успішність у школі

З дому починають пропадати речі

Є ушкодження на тілі

Якщо ви помітили хоч декілька із цих пунктів, треба починати діяти.

Важливо розуміти причини попадання у погану компанію

Аби допомогти своїй дитині, потрібно зрозуміти першопричину.

Частіше за все у погану компанію потрапляють підлітки у складних життєвих обставинах. Але це не завжди так. У зоні ризику також діти із низькою самооцінкою, що відчувають себе одинокими. Найбільшу роль у цьому відіграють відносини з батьками.

Я часто чую від дітей, з якими працюю, що мене вдома не люблять. Кажуть, що я некрасивий, лінивий, нецікавий, нерозумний. Так дитина починає шукати підтвердження цих слів, шукає однодумців, іноді потрапляє до поганої компанії.

Також причиною може стати психоемоційне потрясіння: розлучення батьків, булінг у школі, нерозділене перше кохання. Тоді дитина стає вразливою і може потрапити під вплив інших людей.

Чому саме підлітки найбільше піддаються впливу

Підлітковий вік — найважчий період у житті кожної людини. Коли ти вже не дитина і ще не доросла людина. Це час змін як фізіологічних, так і психологічних.

Наразі поріг входження дитини у підлітковий вік: дев’ять років у дівчат і 11 — у хлопців. І це лише початок, а закінчується цей складний період аж у 24 роки, коли людина вже повністю сформована як особистість.

Аби допомогти підлітку, важливо розуміти його фізіологію. У підлітковому віці дозрівають ті ділянки мозку, які відповідають за зрілість. Тобто, здатність спрогнозувати наслідки своїх дій, планувати, не давати емоціям брати над собою гору тощо.

Потрібно розуміти, що у підлітків ця система знаходиться у стані формування, тому у цьому віці вони часто потрапляють в якість халепи, погані компанії, їх тягне до небезпеки.

Що робити батькам? Як вплинути на дитину та забрати її з поганої компанії

Ідеальний варіант, коли в батьків та підлітків формуються довірливі відносини з самого дитинства. Коли дитина знає, що вона може поділитися із вами чим завгодно і при цьому її не звинуватять, не покарають. Але така картина зустрічається не так часто, як хотілося б.

Зачинити дитину вдома, відібрати гаджети та заборонити спілкуватися з новими друзями — не вихід. Це лише погіршить ситуацію і ще більше віддалить вас від дитини.

Потрібно допомогти дитині знайти себе. Дізнатися її інтереси, знайти сильні сторони, намагатися їх розвивати разом із комунікативними та соціальними навичками.

Також запропонувати дитині нове коло спілкування. Наприклад, піти на якісь спортивні секції, творчі гуртки.

Важливо розмовляти з дитиною виключно за допомогою “я”-висловлювань. Говорити про свої почуття. Наприклад, не “ти зв’язався з поганою компанією, перестань із ними спілкуватися”, а “я дуже за тебе переживаю, мені боляче через те, що я не знаю людей, з якими ти спілкуєшся”. Тобто, використовувати неконфліктне спілкування.

Будувати довірливі відносини, але ненав’язливо. Підлітку потрібен свій простір. Так він вибудовує власні кордони. Дитина просто має знати, що може прийти до вас з будь-чим і отримати підтримку.

Якщо я не можу впоратися самостійно зі своєю дитиною, до кого слід звертатися

Ви можете звернутися до психолога. Але не потрібно одразу тягнути дитину до фахівця. Дайте собі та їй час. Звертатися до психотерапевта слід тоді, коли дитина почала порушувати закон, вживає психотропні речовини, має ігрову залежність.

Також потрібен лікар, коли ви помічаєте в дитини депресивні елементи. У таких випадках психолог може зрозуміти першопричину і допомогти.

Часто підлітки не готові йти до фахівця. Тоді за психологічною консультацією слід звернутися батькам. Це допоможе зрозуміти, як спілкуватися з підлітком, не втратити з ним емоційну близькість та відновити довіру. На жаль, в Україні немає центрів батьківства. А вони дуже потрібні.

Втім, є багато фахівців, які готові допомогти. В Україні також є безкоштовні ресурси, куди можна звернутися за психологічною допомогою. Головне — визнати, що проблема існує, а працювати з нею ніколи не буде пізно.

Для кожного з батьків важливим етапом є дорослішання та ідентифікація підлітка в цьому світі. Під час формування особистості формується і гендер, внутрішні відчуття дитини, а ще — сприйняття світу і світом. Читай, як говорити з підлітком про сексуальну орієнтацію.

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