Небезпека в тилу: що потрібно знати батькам про ПВК Редан, щоб захистити свою дитину

Поки на карті бойових дій розгортаються запеклі бої, у тилу триває боротьба з проявами російської культури та субкультури як її складової.

Так учасників російської агресивної субкультури ПВК Редан, яка влаштовує масові бійки, почали помічати в українських містах, зокрема у Києві, Харкові, Івано-Франківську, Львові, Дніпрі, Полтаві, а також на Закарпатті. За даними Нацполіції України, згалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді.

За словами начальника управління ювенальної превенції Нацполіції України Василя Богдана, до управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб, більшість з яких — неповнолітні.

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Тому поліцейські проводять профілактичні заходи із підлітками та їхніми батьками, а також роз’яснюють, що за такі дії передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність, яка наступає з 14 років.

Що таке ПВК Редан

ПВК Редан — це агресивна субкультура, яка виникла в РФ, де влаштовувала масові бійки у різних ТРЦ. Зазвичай її учасниками стають саме підлітки.

Представники субкультури називають себе павуками та носять одяг із зображенням павука та четвірки. Це вказує на джерело появи руху — японський аніме-серіал Hunter x Hunter, що розповідає про бандитське угруповання під назвою Геней Рьодан.

Учасники субкультури виступають проти “навколофутбольних фанатів, уродженців Кавказу та мігрантів”.

Додаток “ПВК” представники субкультури додали до своєї назви без жодної мети та не мають наразі жодного стосунку до військових формувань.

Провокування конфліктів і масових бійок між підлітками — таку мету ставлять перед собою організатори зібрань молоді, — повідомляється на офіційному веб-порталі Нацполіції України.

Як субкультура ПВК Редан пов’язана з російською пропагандою

За даними Нацполіції, штучне поширення субкультури ПВК Редан — це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію. Пропагандисти прагнуть втягнути у противправну діяльність підлітків, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Тому оперативні служби разом із Кіберполіцією встановлюють джерела фінансування, адміністраторів інформаційних каналів та організаторів масових заходів, які пропагують субкультури ПВК Редан. Станом на 28 лютого заблоковано 18 каналів та груп, які були створенні для популяризації дестабілізаційного руху.

— Аби не дати ворогу успішно провести свою ІПСО і застерегти дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємося із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів, але головне: ми звертаємося до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля, — зазначчає Василь Богдан.

Як вберегти свою дитину від участі у ПВК Редан

Участь дитини у будь-якій субкультурі може свідчити про бажання віднайти приналежність до певної групи. Однак не може свідчити напряму про стан її сім’ї.

Найчастіше підліток прагне знайти розуміння, якого йому не вистачає у буденному оточенні. Тож якщо у батьків з дитиною налагоджені довірливі стосунки й вони можуть сісти та у комфортній обстановці поговорити про те, що хвилює підлітка, то ймовірність її участі у субкультурі може значно зменшитись.

Та все ж таки у будь-якому разі варто провести профілактичну бесіду та пояснити, чим агресивна поведінка, яка притаманна ПВК Редан, може нашкодити як дитині, так і іншим людям.

Якщо підліток проявляє агресію, або ж має прильність до цієї субкультури, то можна спробувати звернутись до дитячого психолога.

Водночас не варто поспішати забороняти дитині дивитись аніме, оскільки японська анімація є певним видом мистецтва. Тож варто, хіба що поцікавитись, про що розповідається в історії. Певна зацікавленість у захопленнях підлітка може навіть трохи зблизити батьків з дитиною.

Побудувати довірливі стосунки зі своєю дитиною буває складно. Та насамперед батьки мають звернути увагу на свої дії та підходи у вихованні. Читай, як батькам побудувати довірливі стосунки з підлітками.

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