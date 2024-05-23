Достаточно ли этого? В Украине ужесточили ответственность за домашнее насилие

Несмотря на то, что Украина двигается в Европу и принимает нужные для этого законопроекты, хочется верить, что меняется и наше общество в сторону толерантности и человечности.

Проблема домашнего насилия в Украине — глубокая и трудная, ведь часто в этом не признаются и умалчивают, предпочитают не обсуждать, чем казаться другим жертвой.

Для решения этой проблемы должны действовать жесткие законы. Сейчас жертвы домашнего насилия либо не обращаются в правоохранительные органы, либо редко получают там надлежащую помощь. Верховная Рада ввела ответственность за сексуальные домогательства — теперь они будут наказываться административно. Но достаточно ли этого?

Сексуальные домогательства будут наказываться административной ответственностью — что известно

За законопроект №8329 проголосовали 252 депутата. К разработке были привлечены Министерство внутренних дел и Национальная полиция.

В новом законе появились следующие изменения:

малолетние и несовершеннолетние дети будут признаны потерпевшими, если присутствовали во время совершения домашнего насилия или насилия по признаку пола. Обидчик будет нести административную ответственность ;

; несовершеннолетние дети в возрасте 16-18 лет будут нести ответственность за совершение домашнего насилия на общих основаниях;

введена административная ответственность за сексуальные домогательства;

ответственность за сексуальные домогательства; за уклонение от общественных работ и невыполнение срочного запретительного предписания усилены санкции;

обидчики не смогут освободиться от ответственности по основаниям “незначительности”.

Принятый закон закрывает лишь часть имеющихся пробелов в нашем законодательстве по вопросам домашнему насилию. Вышеперечисленные нормы должны были быть введены годами ранее. Важно добавить, что на фоне полномасштабной войны количество домашнего насилия в Украине растет.

Заместитель министра МВД Екатерина Павличенко добавила, количество уголовных дел по домашнему насилию возросло на 80%. И по прогнозам МВД, в этом году этот показатель может вырасти еще на 30%. Так достаточно ли жестки принятые нормы?

Больше всего в новом законе интересует административная ответственность за сексуальные домогательства, а именно — достаточное ли это наказание для обидчиков? Сексуальными домогательствами по закону являются: действия сексуального характера, которые могут быть выражены словесно (например, угрозы, запугивания) или физически (прикосновения), унижающие/оскорбляющие лиц.

Наказываться уголовным образом сексуальные домогательства сейчас могут только в случае, если потерпевшую (-его) принуждали ко вступлению в половую связь. Такая “избирательность” оставляет место для преступлений, за которые обидчик не получит наказание или обойдется штрафом за свои деяния.

Раньше мы рассказывали, что делать, если мужчина поднимает на тебя руку.

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