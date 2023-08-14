Торговля людьми все еще существует: как распознать и получить бесплатную помощь

Торговля людьми — далеко не ужас прошлого. Ее все еще практикуют, даже в высокоразвитых странах мира, так что каждый может пострадать от трудового, сексуального, долгового рабства и т.д.

3 августа вступил в силу Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении доступа к бесплатной юридической помощи.

Им расширили список категорий лиц, которые могут обратиться в систему Бесплатная правовая помощь, и упростили доступ граждан к бесплатной юридической помощи. Среди таких граждан — лица, пострадавшие от торговли людьми.

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В Министерстве Юстиции Украины рассказали, как распознать признаки торговли людьми и получить бесплатную правовую помощь.

Что такое торговля людьми

Торговля людьми — это совокупность следующих действий:

вербовка;

перевозка;

передача;

продажа;

использование в порнобизнесе;

использование в военных конфликтах;

привлечение к преступной деятельности;

трансплантация или насильственное донорство;

принуждение к занятию проституцией;

рабство и ситуации подобны рабству;

принудительный труд;

привлечение в долговую кабалу;

использование шантажа, угроз, насилия.

Как распознать торговлю людьми: формы

К сожалению, иногда торговля людьми видна не сразу. Чтобы своевременно распознать угрозу, в Министерстве юстиции назвали формы торговли людьми и дали определение каждой из них.

Принудительное попрошайничество — человека заставляют попрошайничать из-за угроз, манипуляций и требования возместить долговое обязательство.

— человека заставляют попрошайничать из-за угроз, манипуляций и требования возместить долговое обязательство. Трудовая эксплуатация — против собственной воли насильственным путем заставляют работать. Работу не оплачивают вообще или платят меньше, чем обещали. Это часто сопровождается изъятием документов, имущества и ограничением свободы.

— против собственной воли насильственным путем заставляют работать. Работу не оплачивают вообще или платят меньше, чем обещали. Это часто сопровождается изъятием документов, имущества и ограничением свободы. Вовлечение в преступную деятельность — под видом выгодного трудоустройства, используя запугивание и другие средства воздействия, заставляют незаконно перевозить наркотики, другие запрещенные вещества и предметы. Вместо оплаты тебя могут заключить в тюрьму.

— под видом выгодного трудоустройства, используя запугивание и другие средства воздействия, заставляют незаконно перевозить наркотики, другие запрещенные вещества и предметы. Вместо оплаты тебя могут заключить в тюрьму. Сексуальная эксплуатация — тебя или твоих детей обманом, принуждением, угрозами или другими средствами манипуляций принуждают к проституции, секс-туризму, эскорту-услугам, съемке в порнографических фильмах и т.д.

Торговля органами — это добровольное или принудительное изъятие органов для дальнейшей продажи. Оно происходит под давлением с угрозами и использованием уязвимого состояния человека.

— это добровольное или принудительное изъятие органов для дальнейшей продажи. Оно происходит под давлением с угрозами и использованием уязвимого состояния человека. Привлечение в долговую кабалу — лицо заставляют работать за низкую оплату, чтобы погасить искусственно созданное непосильное долговое обязательство. При этом лицо находится в полной материальной зависимости и работает, пока не отдаст долг.

— лицо заставляют работать за низкую оплату, чтобы погасить искусственно созданное непосильное долговое обязательство. При этом лицо находится в полной материальной зависимости и работает, пока не отдаст долг. Усыновление в коммерческих целях — установление опеки над детьми, чтобы использовать их для получения денег: в попрошайничестве, для дальнейшего заключения сделок с передачей права собственности и т.д.

— установление опеки над детьми, чтобы использовать их для получения денег: в попрошайничестве, для дальнейшего заключения сделок с передачей права собственности и т.д. Использование в вооруженных конфликтах — личность используется для выполнения боевых задач, удовлетворения потребностей вооруженных групп, сексуальной эксплуатации, вовлечения в преступную деятельность.

Читать по теме Трудовое рабство и торговля людьми: как уберечь себя от злоумышленников Как не попасть в трудовое рабство и не стать жертвой торговли людьми.

Какую помощь можно получить

Теперь лица, пострадавшие от торговли людьми, имеют право на получение бесплатной юридической помощи:

установление статуса лица, пострадавшего от торговли людьми;

возмещение морального и материального ущерба, определенных Законом Украины О противодействии торговле людьми;

осуществление представительства в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления перед другими лицами;

составление процессуальных документов.

Как получить бесплатную правовую помощь

Если ты или твои знакомые стали жертвой торговли людьми, об этом нельзя молчать. Ты можешь получить помощь и поддержку от государства.

Консультация по Украине. Для получения устной консультации можно позвонить в контактный центр системы БПД по номеру: 0 800 213 103. Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатны. Контактный центр работает по будням с 8:00 до 18:00 .

Консультация из-за границы. Номер для звонков из-за границы +38 044 363 10 41 . Стоимость звонка из-за границы по тарифам оператора связи.

Номер для звонков из-за границы . Стоимость звонка из-за границы по тарифам оператора связи. Помощь через Telegram. Бесплатные звонки из мобильного приложения Telegram, также можно получить правовую помощь в письменном виде, с помощью чат-бота в Telegram.

Бесплатные звонки из мобильного приложения Telegram, также можно получить правовую помощь в письменном виде, с помощью чат-бота в Telegram. Консультация офлайн. Также можно посетить ближайшее бюро, найти такой можешь на карте.

В начале полномасштабного вторжения тысячи украинцев уехали за границу. Хотя они получали полную поддержку от правительств соседних государств, не исключено, что некоторые люди могли наживаться на горе украинцев.

Как война повлияла на торговлю людьми, и что делать украинцам мы рассказали в материале.

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