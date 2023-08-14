Торговля людьми все еще существует: как распознать и получить бесплатную помощь

Торговля людьми — далеко не ужас прошлого. Ее все еще практикуют, даже в высокоразвитых странах мира, так что каждый может пострадать от трудового, сексуального, долгового рабства и т.д.
3 августа вступил в силу Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении доступа к бесплатной юридической помощи.
Им расширили список категорий лиц, которые могут обратиться в систему Бесплатная правовая помощь, и упростили доступ граждан к бесплатной юридической помощи. Среди таких граждан — лица, пострадавшие от торговли людьми.
В Министерстве Юстиции Украины рассказали, как распознать признаки торговли людьми и получить бесплатную правовую помощь.
Торговля людьми — это совокупность следующих действий:
К сожалению, иногда торговля людьми видна не сразу. Чтобы своевременно распознать угрозу, в Министерстве юстиции назвали формы торговли людьми и дали определение каждой из них.
Теперь лица, пострадавшие от торговли людьми, имеют право на получение бесплатной юридической помощи:
Если ты или твои знакомые стали жертвой торговли людьми, об этом нельзя молчать. Ты можешь получить помощь и поддержку от государства.
В начале полномасштабного вторжения тысячи украинцев уехали за границу. Хотя они получали полную поддержку от правительств соседних государств, не исключено, что некоторые люди могли наживаться на горе украинцев.
Как война повлияла на торговлю людьми, и что делать украинцам мы рассказали в материале.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.