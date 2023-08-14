Торгівля людьми все ще існує: як розпізнати та отримати безоплатну допомогу

Торгівля людьми — далеко не жахіття минулого. Її все ще практикують навіть у високорозвинених країнах світу, тож кожен може постраждати від трудового, сексуального, боргового рабства тощо.
3 серпня набрав чинності Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги.
Ним розширили перелік категорій осіб, які можуть звернутися до системи Безоплатна правова допомога, та спростили доступ громадян до безоплатної правничої допомоги. Серед таких громадян є особи, які постраждали від торгівлі людьми.
У Міністерстві Юстиції України розповіли, як розпізнати ознаки торгівлі людьми, захиститися від цього та отримати безоплатну правничу допомогу.
Торгівля людьми — це сукупність таких дій як:
На жаль, інколи торгівлю людьми видно не одразу. Щоб вчасно розпізнати загрозу, у Міністерстві юстиції назвали форми торгівлі людьми та дали означення до кожної з них.
Відтепер особи, які постраждали від торгівлі людьми, мають право на отримання безоплатної правничої допомоги:
Якщо ти чи твої знайомі стали жертвою торгівлі людьми, про це не можна мовчати. Ти можеш отримати допомогу та підтримку від держави.
На початку повномасштабного вторгнення тисячі українців виїхали за кордон. Хоч вони отримували повну підтримку від урядів сусідніх держав, не виключено, що деякі люди могли наживатися на горі українців.
Як війна вплинула на торгівлю людьми та що робити українцям, ми розповіли у матеріалі.
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