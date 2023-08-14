Торгівля людьми все ще існує: як розпізнати та отримати безоплатну допомогу

Торгівля людьми — далеко не жахіття минулого. Її все ще практикують навіть у високорозвинених країнах світу, тож кожен може постраждати від трудового, сексуального, боргового рабства тощо.

3 серпня набрав чинності Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги.

Ним розширили перелік категорій осіб, які можуть звернутися до системи Безоплатна правова допомога, та спростили доступ громадян до безоплатної правничої допомоги. Серед таких громадян є особи, які постраждали від торгівлі людьми.

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У Міністерстві Юстиції України розповіли, як розпізнати ознаки торгівлі людьми, захиститися від цього та отримати безоплатну правничу допомогу.

Що таке торгівля людьми

Торгівля людьми — це сукупність таких дій як:

вербування;

перевезення;

передача;

продаж;

використання в порнобізнесі;

використання у воєнних конфліктах;

залучення до злочинної діяльності;

трансплантація чи насильницьке донорство;

примус до заняття проституцією;

рабство і ситуації подібні до нього;

примусова праця;

залучення в боргову кабалу;

використання шантажу, погроз, насильства.

Як розпізнати торгівлю людьми: форми На жаль, інколи торгівлю людьми видно не одразу. Щоб вчасно розпізнати загрозу, у Міністерстві юстиції назвали форми торгівлі людьми та дали означення до кожної з них. Примусове жебрацтво — людину змушують жебракувати через погрози, маніпуляції та вимогу відшкодувати боргове зобов’язання.

— людину змушують жебракувати через погрози, маніпуляції та вимогу відшкодувати боргове зобов’язання. Трудова експлуатація — проти власної волі особу насильницьким шляхом змушують працювати. Роботу не оплачують взагалі або платять менше, ніж обіцяли. Це часто супроводжується відібранням документів, майна та обмеженням свободи.

— проти власної волі особу насильницьким шляхом змушують працювати. Роботу не оплачують взагалі або платять менше, ніж обіцяли. Це часто супроводжується відібранням документів, майна та обмеженням свободи. Втягнення у злочинну діяльність — під виглядом вигідного працевлаштування, використовуючи залякування та інші засоби впливу, особу змушують незаконно перевозити наркотики, інші заборонені речовини та предмети. Замість оплати тебе можуть ув’язнити.

— під виглядом вигідного працевлаштування, використовуючи залякування та інші засоби впливу, особу змушують незаконно перевозити наркотики, інші заборонені речовини та предмети. Замість оплати тебе можуть ув’язнити. Сексуальна експлуатація — тебе чи твоїх дітей обманом, примусом, погрозами або іншими засобами маніпуляцій змушують до проституції, секс-туризму, ескорт-послуг, знімання в порнографічних фільмах тощо. Торгівля органами — це добровільне чи примусове вилучення органів з метою подальшого продажу. Воно відбувається під тиском, з погрозами та використанням уразливого стану людини.

— це добровільне чи примусове вилучення органів з метою подальшого продажу. Воно відбувається під тиском, з погрозами та використанням уразливого стану людини. Залучення в боргову кабалу — особу змушують працювати за низьку оплату, щоб погасити штучно створене непосильне боргове зобов’язання. При цьому особа перебуває у повній матеріальній залежності й працює, поки не віддасть борг.

— особу змушують працювати за низьку оплату, щоб погасити штучно створене непосильне боргове зобов’язання. При цьому особа перебуває у повній матеріальній залежності й працює, поки не віддасть борг. Усиновлення в комерційних цілях — встановлення опіки над дітьми, щоб надалі використовувати їх для отримання грошей: у жебракуванні, задля подальшого укладення угод з передачею права власності тощо.

— встановлення опіки над дітьми, щоб надалі використовувати їх для отримання грошей: у жебракуванні, задля подальшого укладення угод з передачею права власності тощо. Використання у збройних конфліктах — особу використовують для виконання бойових завдань, задоволення потреб озброєних груп, сексуальної експлуатації, втягнення у злочинну діяльність.

Читати на тему Трудове рабство та торгівля людьми: як вберегтися від зловмисників Як не потрапити в трудове рабство й не стати жертвою торгівлі людьми.

Яку допомогу можна отримати

Відтепер особи, які постраждали від торгівлі людьми, мають право на отримання безоплатної правничої допомоги:

встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

відшкодування моральної та матеріальної шкоди, визначеної Законом України Про протидію торгівлі людьми;

здійснення представництва в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

складання процесуальних документів.

Як отримати безоплатну правничу допомогу

Якщо ти чи твої знайомі стали жертвою торгівлі людьми, про це не можна мовчати. Ти можеш отримати допомогу та підтримку від держави.

Консультація з України. Щоб отримати усну консультацію, можна зателефонувати до контактного центру системи БПД за номером: 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безоплатні. Контактний центр працює в будні з 8:00 до 18:00.

Консультація з-за кордону. Номер для дзвінків з-за кордону +38 044 363 10 41. Вартість дзвінка з-за кордону за тарифами твого оператора зв’язку.

Номер для дзвінків з-за кордону Вартість дзвінка з-за кордону за тарифами твого оператора зв’язку. Допомога через Telegram. Безоплатні дзвінки з мобільного застосунку Telegram, також можна отримати правову допомогу письмово, за допомогою чат-бота в Telegram.

Безоплатні дзвінки з мобільного застосунку Telegram, також можна отримати правову допомогу письмово, за допомогою чат-бота в Telegram. Консультація офлайн. Також можна завітати до найближчого бюро, знайти такий можеш на карті.

На початку повномасштабного вторгнення тисячі українців виїхали за кордон. Хоч вони отримували повну підтримку від урядів сусідніх держав, не виключено, що деякі люди могли наживатися на горі українців.

Як війна вплинула на торгівлю людьми та що робити українцям, ми розповіли у матеріалі.

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