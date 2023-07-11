Как действовать учителям, если есть подозрение, что ребенок страдает сексуальным насилием: алгоритм действий

Любое насилие становится травмой для всех людей. К сожалению, многие страдают от психологического, физического и сексуального насилия. Нередко жертвами сексуального насилия могут оказаться дети.
Совершать сексуальное насилие в отношении детей могут даже те, кто живет с ними в одном доме и должны защищать. Если у взрослого, например учителя, есть подозрение, что ребенок страдает от сексуального насилия, нужно не бояться помочь.
Но нужно знать, как поступить, чтобы не навредить. В Ассоциации женщин-юристок Украины ЮрФем рассказали, что делать учителю, если есть подозрение, что ребенок пострадал от сексуального насилия.
В таком случае следует разобраться в ситуации и действовать по алгоритму:
Также безвозмездную юридическую и психологическую помощь пострадавшие от сексуального насилия и гендерной дискриминации могут получить на линии правовой помощи ЮрФем по номеру 068 145 55 90 или 0 800 30 55 90.
Не надо молчать о сексуальном насилии. Ранее мы рассказывали, какие доказательства должна предоставить жертва сексуального насилия.
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