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Как действовать учителям, если есть подозрение, что ребенок страдает сексуальным насилием: алгоритм действий

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 июля 2023, 14:00
Учень страждає від сексуального насилля: як вчитель може допомогти
Фото: Pexels

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