Как действовать учителям, если есть подозрение, что ребенок страдает сексуальным насилием: алгоритм действий

Любое насилие становится травмой для всех людей. К сожалению, многие страдают от психологического, физического и сексуального насилия. Нередко жертвами сексуального насилия могут оказаться дети.

Совершать сексуальное насилие в отношении детей могут даже те, кто живет с ними в одном доме и должны защищать. Если у взрослого, например учителя, есть подозрение, что ребенок страдает от сексуального насилия, нужно не бояться помочь.

Но нужно знать, как поступить, чтобы не навредить. В Ассоциации женщин-юристок Украины ЮрФем рассказали, что делать учителю, если есть подозрение, что ребенок пострадал от сексуального насилия.

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Что делать учителям, если ребенок страдает от сексуального насилия

В таком случае следует разобраться в ситуации и действовать по алгоритму:

нужно сообщить о подозрении родителей ребенка или других законных представителей; если родители игнорируют и не проверяют эти подозрения о сексуальном насилии, то следует обратиться к руководству учебного заведения для дальнейшего уведомления органа опеки и заботы о возможных случаях насилия; следует привлечь психолога для оказания психологической поддержки ребенку; следует сообщить о фактах сексуального насилия правоохранительным органам по номеру 102.

Также безвозмездную юридическую и психологическую помощь пострадавшие от сексуального насилия и гендерной дискриминации могут получить на линии правовой помощи ЮрФем по номеру 068 145 55 90 или 0 800 30 55 90.

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