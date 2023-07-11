Як діяти вчителям, якщо є підозра, що дитина страждає від сексуального насилля: алгоритм дій

Будь-яке насильство є травматичним для усіх людей. На жаль, багато людей страждає від психологічного, фізичного та сексуального насильства. Нерідко жертвами сексуального насильства можуть стати діти.

Чинити сексуальне насильство щодо дітей можуть навіть ті, хто мешкають з ними в одній оселі та мали б захищати. Якщо у дорослого, наприклад вчителя(-льки), є підозра, що дитина страждає від сексуального насильства, треба не боятися допомогти.

Утім, треба знати, як діяти, щоб не нашкодити. В Асоціації жінок-юристок України ЮрФем розповіли, що робити вчителю(-льці), якщо є підозра, що дитина постраждала від сексуального насильства.

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Що робити вчителям, якщо дитина страждає від сексуального насилля

У такому випадку варто розібратися у ситуації та слідувати наступному алгоритму дій:

треба повідомити про наявну підозру батьків дитини або інших законних представників; якщо батьки ігнорують та не перевіряють ці підозри про сексуальне насильство, то варто звернутись до керівництва навчального закладу для подальшого повідомлення органу опіки та піклування про ймовірні випадки насильства; варто залучити психолога/иню для надання психологічної підтримки дитині; потрібно повідомити про факти сексуального насильства правоохоронні органи за номером 102.

Також безоплатну юридичну та психологічну допомогу постраждалі від сексуального насильства та гендерної дискримінації можуть отримати на лінії правової допомоги ЮрФем за номером 068 145 55 90 або 0 800 30 55 90.

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