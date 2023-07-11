Як діяти вчителям, якщо є підозра, що дитина страждає від сексуального насилля: алгоритм дій

Будь-яке насильство є травматичним для усіх людей. На жаль, багато людей страждає від психологічного, фізичного та сексуального насильства. Нерідко жертвами сексуального насильства можуть стати діти.
Чинити сексуальне насильство щодо дітей можуть навіть ті, хто мешкають з ними в одній оселі та мали б захищати. Якщо у дорослого, наприклад вчителя(-льки), є підозра, що дитина страждає від сексуального насильства, треба не боятися допомогти.
Утім, треба знати, як діяти, щоб не нашкодити. В Асоціації жінок-юристок України ЮрФем розповіли, що робити вчителю(-льці), якщо є підозра, що дитина постраждала від сексуального насильства.
У такому випадку варто розібратися у ситуації та слідувати наступному алгоритму дій:
Також безоплатну юридичну та психологічну допомогу постраждалі від сексуального насильства та гендерної дискримінації можуть отримати на лінії правової допомоги ЮрФем за номером 068 145 55 90 або 0 800 30 55 90.
Не треба мовчати про сексуальне насилля. Раніше ми розповідали, які докази має надати жертва сексуального насилля.
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