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Як діяти вчителям, якщо є підозра, що дитина страждає від сексуального насилля: алгоритм дій

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Липня 2023, 14:00
Учень страждає від сексуального насилля: як вчитель може допомогти
Фото: Pexels

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