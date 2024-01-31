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Полицейский, металлоискатели и рамки: в украинских школах вводят новые меры безопасности

Виктория Мельник, журналист сайта 31 января 2024, 11:15
Школа
Фото: Pexels, Нацполиция

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