Полицейский, металлоискатели и рамки: в украинских школах вводят новые меры безопасности

Безопасное пространство для детей — это залог здорового общества. Однако именно школы становятся местом, где собрано немало опасностей: детский буллинг или взрослые со злыми намерениями подстерегают то здесь, то там.

Украина уже не раз боролась с этим. Однако комплексного решения до сих пор введено не было.

Министр МВД Украины Игорь Клименко в сообщении Министерства внутренних дел сообщил о намерениях внедрения комплекса мер по формированию безопасной образовательной среды в стране.

Сейчас также смотрят

Как школы планируют делать более безопасными — рассказываем дальше в материале.

Безопасность в школах: решение МВД

По сообщению Facebook, МВД планирует внедрить несколько решений, которые уберегут школьников и образовательное пространство от опасностей.

Основой должен стать работник полиции, который будет нести службу в учебных заведениях и отвечать за безопасность детей.

— Специалистов будем отбирать по конкурсу, они пройдут тщательную проверку и медосмотр. Далее — специализированное обучение, чтобы быть готовыми к любым вызовам.

Соответственно, пропускной режим тоже нуждается в усилении. Так что в каждом учебном заведении будут металлоискатели и рамки, — сообщил министр.

За сообщением, скоро начнется набор кандидатов.

В настоящее время 70% учебных заведений оборудованы тревожными кнопками и находятся под защитой полиции охраны.

Обязанности и особенности работы полицейских в школах

Согласно ситуации с безопасностью, особенно — что касается опасных территорий и территорий с повышенным риском, — наличие полицейских в школах может обеспечить безопасность жизни учащихся.

Чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций и обеспечить порядок и безопасность учащихся, работников школы и родителей, на этих территориях в рамках проекта Служба образовательной безопасности вводится охрана учреждений общего среднего образования работником полиции.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в своем Facebook объяснил, как именно будут работать полицейские в школах.

— Эти полицейские будут работать в школах полгода, потому что сейчас как можно быстрее необходимо обеспечить защиту участников образовательного процесса, а затем вернутся к выполнению своих предыдущих обязанностей. В этот период будет объявлен конкурс на должности полицейских Службы образовательной безопасности.

Планируется, что преимущество в этом конкурсе будет отдаваться лицам, освобожденным от мобилизации и женщинам.

Проект вводится в 402 заведениях общего среднего образования Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской Николаевской, Ровенской, Сумской и Черниговской областей.

Сергей Горбачев отметил, что в полномочия полицейского будет входить не только прямая коммуникация с детьми и слежка за порядком, но и совместная разработка планов по усилению ситуации безопасности в школе вместе с руководством учебного заведения и родителями.

— В полномочия офицеров СОБ входит предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, организация пропускного режима, взаимодействие с участниками образовательного процесса, коммуникация с экстренными службами, личное реагирование на правонарушения и при необходимости вызов полиции.

Во многих школах будут устанавливаться спецрамки и металлодетекторы, что поможет выявлять опасные запрещенные предметы, которые кто-то может принести в школу.

Также офицер СОБ взаимодействует со всеми участниками образовательного процесса и сможет выступать с инициативой по усилению безопасности в учебном заведении. При этом один из важнейших моментов в его работе — это общение с детьми и проведение мероприятий по предотвращению правонарушений, — написал Горбачев.

Вместе с тем трудно не согласиться: часто опасные ситуации происходят при участии подростков. Недавно на всю страну прогремела история избиения школьницы в Киевской области — что известно об этом, можешь узнать из другого материала.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.