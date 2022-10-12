Список, который лучше бы не понадобился: что нужно купить, если есть угроза оккупации или осады

Украинские военные ежедневно борются за наше спокойное будущее и один за другим освобождают оккупированные российскими армейцами населенные пункты. Люди, некоторое время прожившие под оккупацией или в осаде, как никто другой поняли, насколько важны были стратегические запасы воды, пищи и предметов бытовой необходимости.

Каждый из нас надеется, что такой список больше никому не понадобится, а временно оккупированные территории вместе с населением совсем скоро увидят сине-желтый флаг. Но для твоей безопасности мы расскажем о минимальном наборе, который должен быть в расчете на каждого члена семьи в домах украинцев.

Адвокат Дарка Озерная дала несколько советов о закупках на случай, если ты и твои близкие вдруг окажутся под оккупацией или в осаде.

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— Понятно, что лучшее, что можно сделать в ситуации опасности и возможности оказаться под оккупацией, — бежать из опасных участков вглубь страны или за границу. Но если такой возможности нет, нужно понять — война завтра не закончится.

Запас продуктов на случай оккупации

Первое, что необходимо для нашего организма в такой ситуации — углеводы. Их содержат крупы: гречка, белый рис, пшено, овсянка и кукуруза.

Также стоит запастись:

рыбными и мясными консервами;

бобовыми — их можно засушить или заморозить;

также следует найти и засушить орехи, арахис и грибы;

купи растительное масло — если есть возможность, то несколько разновидностей на выбор;

запасись разнообразными блюдами в сушеном виде, не требующими долгого приготовления: супы в пакетах, хлопья;

закупи хлебцы — пшеничные и кукурузные, печенье, сухофрукты, орехи.

Особое внимание обрати на воду: питьевого ресурса должно быть по три литра на человека.

Также не забудь купить мед, шоколад, сахар, чай и кофе, а еще соль.

При покупке продуктов на “черный день” следует обратить внимание на конечную дату потребления, герметичность упаковки и возможные условия хранения, чтобы продукты не портились без холодильника.

Какие витамины должны быть в аптечке каждого

Позаботься об аптечке и витаминах: тебе непременно понадобятся бинты, обезболивающие, ампулы адреналина, нашатырь и любые дезинфекторы или антисептики.

— Протеин для спортсменов пригодится тогда, когда еды станет мало. Позаботься о разных витаминах группы B, адреналин в ампулах для того, чтобы в случае чего приводить кого-то в сознание. Также важно купить витамин С, который станет заменой овощей — такие продукты трудно достать во время экстремальной ситуации, — делится Дарка Озерная.

Какие витамины для поддержания иммунитета и общего состояния здоровья можно приобрести, а от каких стоит отказаться — читай в материале.

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