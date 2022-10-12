Твоя безпека

Список, який краще б не знадобився: що потрібно купити, якщо є загроза окупації чи облоги

Вікторія Мельник, редакторка сайту 12 Жовтня 2022, 22:00
Список продуктів необхідних під час окупації
Фото: Unsplash

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