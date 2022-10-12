Список, який краще б не знадобився: що потрібно купити, якщо є загроза окупації чи облоги

Українські військові щодня борються за наше спокійне майбутнє та одне за одним звільняють окуповані російськими армійцями населені пункти. Люди, що деякий час прожили під окупацією чи в облозі, як ніхто інший зрозуміли, наскільки важливими були стратегічні запаси води, їжі та предметів побутової необхідності.

Кожен з нас сподівається, що такий список більше нікому не знадобиться, а тимчасово окуповані території разом із населенням зовсім скоро побачать синьо-жовтий прапор. Але для убезпечення ми розповімо про мінімальний набір, який має бути з розрахунку на кожного члена родини у домівках українців.

Адвокатеса Дарка Озерна дала кілька порад про закупи на той випадок, якщо ти та твої близькі раптом опиняться під окупацією чи в облозі.

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— Зрозуміло, що найкраще, що можна зробити в ситуації небезпеки та у разі можливості опинитися під окупацією — тікати з небезпечних ділянок углиб країни чи за кордон. Але якщо такої можливості немає, треба зрозуміти — війна завтра не закінчиться.

Запас продуктів на випадок окупації

Перше, що необхідно для нашого організму в такій ситуації — вуглеводи. Їх містять крупи: гречка, білий рис, пшоно, вівсянка та кукурудза.

Також варто запастися:

рибними та м’ясними консервами;

бобовими — їх можна засушити чи заморозити;

віднайти та засушити горіхи, арахіс та гриби;

купи олію — якщо є можливість, то кілька різновидів про запас;

май напоготові різноманітні страви у сушеному вигляді, які не потребуватимуть довгого готування: супи в пакетах, пластівці;

закупи хлібці — пшеничні та кукурудзяні, печиво, сухофрукти, горіхи.

Окрему увагу зверни на воду: питного ресурсу має бути по три літри на людину.

Також не забудь про мед, шоколад, цукор, чай та каву, а ще сіль.

Купуючи продукти на “чорний день”, варто звернути увагу на кінцеву дату споживання, герметичність упакування та можливі умови зберігання, щоб їжа не псувалася без холодильника.

Які вітаміни мають бути в аптечці кожного

Подбай про аптечку та вітаміни: тобі неодмінно знадобляться бинти, знеболювальні, ампули адреналіну, нашатир та будь-які дезінфектори чи антисептики.

— Протеїн для спортсменів стане у пригоді тоді, коли харчів обмаль. Подбай про різні вітаміни групи B, адреналін в ампулах для того, щоб у разі чого приводити когось до тями. Також важливо купити вітамін С, який стане заміною овочів — такі продукти важко дістати під час екстремальної ситуації, — ділиться Дарка Озерна.

Які ще вітаміни для підтримування імунітету та загального стану здоров’я можна придбати, а від яких варто відмовитися — читай у матеріалі.

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