Канада отправила Украине бронемашины Senator: характеристики и особенности

Украина стремится отвоевать все свои территории, которые так нагло хочет оккупировать армия РФ. Но для этого нужно, чтобы партнеры помогали нам с оружием и финансами.

В Украину приехали бронемашины Senator, которые Канада пообещала передать ещё в январе. Кадры с бронемашинами на своем Twitter опубликовал министр обороны Украины Алексей Резников.

— Эти бронемашины помогают в защите наших войск при выполнении боевых задач. Они спасут тысячи жизней наших воинов. Потому что именно народ может выиграть эту войну.

Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!

These armored vehicles aid in the protection of our troops during combat missions. They will save thousands of lives of our soldiers. Because, after all, it is the people who can win this war.

