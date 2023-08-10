Канада отправила Украине бронемашины Senator: характеристики и особенности

Украина стремится отвоевать все свои территории, которые так нагло хочет оккупировать армия РФ. Но для этого нужно, чтобы партнеры помогали нам с оружием и финансами.

В Украину приехали бронемашины Senator, которые Канада пообещала передать ещё в январе. Кадры с бронемашинами на своем Twitter опубликовал министр обороны Украины Алексей Резников.

— Эти бронемашины помогают в защите наших войск при выполнении боевых задач. Они спасут тысячи жизней наших воинов. Потому что именно народ может выиграть эту войну.

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Я рад, что у нас с нашими канадскими партнерами одинаковые взгляды на поле боя, — отмечает министр Резников.

Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!

These armored vehicles aid in the protection of our troops during combat missions. They will save thousands of lives of our soldiers. Because, after all, it is the people who can win this war.

I’m glad we share the same perspectives on the… pic.twitter.com/7ahRhIlHbc — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 9, 2023

Бронемашины Senator

Бронемашины Senator с 2019 года производит канадская компания Roshel Defence Solutions.

Особенностью машин является их способность выдержать обстрелы, подрыв гранаты или мины, благодаря бронированному стальному кузову и стеклу. К тому же, Senator оборудованы системой защиты от химического, биологического или радиационного оружия — она фильтрует опасные частицы и генерирует чистый воздух внутри герметичной кабины.

Шины автомобилей Senator обладают системой безопасной пневматической шины, которая в случае прокола может удержать вес авто, а также имеет функцию подкачки на ходу.

Существует три варианта бронемашин Senator:

Senator APC — базовый вариант, бронетранспортер;

Senator ERV — машина для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;

Senator MRAP — машина типа MRAP, разработанная по опыту применения в российско-украинской войне и представленная в конце мая 2023 года.

Характеристики бронемашин Senator

Длина БТР Senator — 5,95 м

Ширина — 2,34 м

Высота — 2,45 м

Мощность двигателя — 330 л.с.

Скорость — 110 км/ч

Запас хода — 800 км

Экипаж — два человека, может перевозить до десяти десантников

Колесная формула Senator — 4х4

Платформа — Ford F-серии

В турель на крыше можно установить боевые модули с пулеметами калибра 7,62 мм, 12,7 мм или автоматический гранатомет 40 мм.

Для того чтобы победить российское нашествие, украинцам нужны самолеты. Когда ждать военной авиации, мы рассказывали раньше.

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