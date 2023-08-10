Канада відправила Україні бронемашини Senator: характеристики

Україна прагне відвоювати всі свої території, які так нахабно хоче окупувати армія РФ. Але для цього потрібно, щоби партнери допомагали нам зі зброєю та фінансами.

В Україну приїхали бронемашини Senator, які Канада пообіцяла передати ще у січні. Кадри з бронемашинами у своєму Twitter опублікував міністр оборони України Олексій Резніков.

— Ці бронемашини допомагають у захисті наших військ під час виконання бойових завдань. Вони врятують тисячі життів наших воїнів. Бо, зрештою, саме народ може виграти цю війну.

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Я радий, що у нас з нашими канадськими партнерами однакові погляди на поле бою, — наголошує міністр Резніков.

Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!

These armored vehicles aid in the protection of our troops during combat missions. They will save thousands of lives of our soldiers. Because, after all, it is the people who can win this war.

I’m glad we share the same perspectives on the… pic.twitter.com/7ahRhIlHbc — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 9, 2023

Бронемашини Senator

Бронемашини Senator з 2019 року виготовляє канадська компанія Roshel Defence Solutions.

Особливістю машин є їхня здатність витримати постріли, підрив гранати чи міни, завдяки броньованому сталевому кузову та склу. До того ж Senator обладнані системою захисту від хімічної, біологічної чи радіаційної зброї — вона фільтрує небезпечні частинки та генерує чисте повітря всередині герметичної кабіни.

Шини автомобілів Senator мають систему безпечної пневматичної шини, яка в разі проколу може втримати вагу авто, а також має функцію підкачування на ходу.

Існує три варіанти бронемашин Senator:

Senator — базовий варіант, бронетранспортер;

— базовий варіант, бронетранспортер; Senator — машина для оперативного реагування на надзвичайні ситуації;

— машина для оперативного реагування на надзвичайні ситуації; Senator — машина типу MRAP, розроблена за досвідом застосування в російсько-українській війні та представлена наприкінці травня 2023 року.

Характеристики бронемашин Senator

Довжина БТР Senator — 5,95 м

Ширина — 2,34 м

Висота — 2,45 м

Потужність двигуна — 330 к.с.

Швидкість — 110 км/год

Запас ходу — 800 км

Екіпаж — дві особи, може перевозити до десяти десантників

Колісна формула Senator — 4х4

Платформа — Ford F-серії

У турель на даху можна встановити бойові модулі з кулеметами калібру 7,62 мм, 12,7 мм або автоматичний гранатомет 40 мм.

Для того, щоб перемогти російську навалу, українцям потрібні літаки. Коли чекати на військову авіацію, ми розповідали раніше.

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