Канада відправила Україні бронемашини Senator: характеристики

Україна прагне відвоювати всі свої території, які так нахабно хоче окупувати армія РФ. Але для цього потрібно, щоби партнери допомагали нам зі зброєю та фінансами.

В Україну приїхали бронемашини Senator, які Канада пообіцяла передати ще у січні. Кадри з бронемашинами у своєму Twitter опублікував міністр оборони України Олексій Резніков.

— Ці бронемашини допомагають у захисті наших військ під час виконання бойових завдань. Вони врятують тисячі життів наших воїнів. Бо, зрештою, саме народ може виграти цю війну.

