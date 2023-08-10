Війна в Україні

Канада відправила Україні бронемашини Senator: характеристики

Вікторія Мельник, редакторка сайту 10 Серпня 2023, 15:30
бронемашины senator
Фото: Армія.Inform

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