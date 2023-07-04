Не сдавайся без боя: популярные схемы онлайн-мошенников и способы сохранить деньги

Мошенники преуспевают, наживаясь на горе других. Они способны обмануть детей, пенсионеров и раствориться в просторах интернета, не оставив следов преступления.

Более 60% украинцев не могут безопасно пользоваться интернетом, часто они попадаются на крючки аферистов и добровольно отдают деньги. В группах риска пожилые люди и дети. Но мошенникам удается обмануть даже опытных пользователей интернета.

Какие схемы онлайн-мошенничества существуют, как от них защититься, и как спасти деньги, если попал(а) в сети мошенников, рассказываем дальше.

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Четыре схемы мошенничества

Выделяют четыре основных типа онлайн мошенничества. Более подробно о принципе действия каждого из них и способах защиты рассказываем далее.

Онлайн-магазины

Схема выглядит следующим образом: человек заходит на сайт онлайн-магазина. Выбирает товар, вводит платежные данные для оплаты и тем самым фактически добровольно передает ворам свои персональные данные.

Уже через несколько часов можно увидеть трансакции с карты, к которым ты не причастен(-а). В таком случае следует немедленно заблокировать карту. Это можно сделать в онлайн системах твоего банка или позвонив на горячую линию.

Визуально мошенники могут почти идентично воспроизвести сайт онлайн магазина. Настоящий сайт от мошеннического отличает только url адрес сайта.

Если она начинается с https — хорошо, если http — этот сервис не безопасен.

Даже если сайт настоящий, но ты еще никогда ничего там не заказывал(-а), не спеши вводить платежные данные. Сначала следует прочесть отзывы о магазине и проанализировать, как давно они размещены.

Доски объявлений

Есть много сайтов, где обычные люди размещают объявления о продаже товара. Такие сайты тоже любят мошенники. Понять, что тебя пытаюсь обмануть, бывает непросто, вот на что следует обратить внимание.

Проверяй другие объявления пользователя, размещающего товар, и номер телефона, по которому они размещены.

Проверяй объявление: насколько они логичны, как выглядит описание товара, это картинки из интернета или фото.

Индикатором мошенничества является цена и просьба о предоплате. Если цена существенно ниже рыночной, а продавец просит оплатить товар заранее, или внести предоплату — это красный флажок.

Используй площадки объявлений с гарантированным возвратом средств.

Мессенджеры и социальные сети

В социальных сетях и мессенджерах мошенники постоянно придумывают способы обмана. В частности, очень популярными среди мошенников стали Telegram-каналы.

Работают такие схемы следующим образом: сначала пользователей просят подписаться, манипулируя уникальным предложением. Например: “Подпишись на канал, там точно будет видно, где и куда летят ракеты”.

Перейдя по ссылке, пользователь может:

загрузить вирусную программу, которая отправит мошеннику все пароли, сохраненные на устройстве; самостоятельно передать мошенникам банковские данные.

Mail-рассылки и смс-рассылки на смартфоне

Необязательно вводить данные карты. Из-за того, что наша резервная запись для удобства хранит все данные, мошенники могут их украсть. Для этого отправляют сообщения или рассылки с вирусной ссылкой во вложении.

Таким образом пользователь добровольно устанавливает вирус, и предоставляет информацию о паролях, заполнении формы на других сайтах или даже удаленном доступе к устройству.

Так что будь бдительным(-ой) и никогда не переходи по ссылке, не проверив от кого письмо. Если вдруг случайно нажал(-а) на ссылку — попробуй сразу закрыть вкладку.

Сегодня многие люди нуждаются в финансовой помощи, а разные фонды и волонтерские организации ее предлагают. Хотя проверенных ресурсов много, можно встретить и мошенников. Как ни стать их жертвой, читай в материале.

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