Не здавайся без бою: популярні схеми онлайн-шахраїв та способи зберегти гроші

Шахраї процвітають, наживаючись на горі інших. Вони здатні обманути дітей, пенсіонерів та розчинитися у просторах інтернету, не залишивши жодних слідів злочину.

Понад 60% українців не вміють безпечно користуватися інтернетом, часто вони потрапляють на гачки аферистів й добровільно віддають гроші.

У групах ризику — люди похилого віку та діти. Та шахраям вдається ошукати навіть досвідчених користувачів інтернету. Які схеми онлайн-шахрайства існують, як від них захиститися та як врятувати гроші, якщо потрапив(-ла) в тенета шахраїв, розповідаємо далі.

Зараз також дивляться

Чотири схеми шахрайства

Так, виокремлюють чотири головні типи шахрайства. Детальніше про принцип дії кожної з них та способах захисту розповідаємо нижче.

Онлайн-магазини

Схема виглядає так: людина заходить на сайт онлайн-магазину. Вибирає товар, вводить платіжні дані для оплати, й цим фактично добровільно передає злодіям персональні дані.

Уже за кілька годин можна побачити трансакції з карти, до яких ти не причетний(-а). У такому разі слід негайно заблокувати карту. Це можна зробити в онлайн-системах твого банку чи подзвонивши на гарячу лінію.

Візуально шахраї можуть майже ідентично відтворити сайт онлайн-магазину. Справжній сайт від шахрайського відрізняє лише url адреса сайту.

Якщо вона починається з https — добре, якщо http — цей сервіс не є безпечним.

Навіть якщо сайт справжній, але ти ще ніколи там нічого не замовляв(-ла), не поспішай вводити платіжні дані. Спершу слід прочитати відгуки про магазин й проаналізувати, як давно вони розміщені.

Дошки оголошень

Є чимало сайтів, де звичайні люди розміщують оголошення про продаж товару. Такі сайти теж полюблять шахраї. Зрозуміти, що тебе намагаюсь обманути, буває непросто, ось на що треба звернути увагу:

Перевіряй інші оголошення користувача, який розміщує товар та номер телефону, за яким вони розміщені.

Перевіряй оголошення: наскільки вони логічні, як виглядає опис товару, це картинки з інтернету чи фото.

Індикатором шахрайства є ціна та прохання про передоплату. Якщо ціна істотно нижча від ринкової, а продавець просить оплатити товар наперед, або вести передоплату — це червоний прапорець.

Використовуй майданчики оголошень із гарантованим поверненням коштів.

Месенджери та соціальні мережі

У соціальних мережах та месенджерах шахраї невпинно вигадують способи обману. Зокрема, дуже популярними серед шахраїв стали Телеграм-канали.

Працюють ці схеми так: спершу користувачів просять підписатися, маніпулюючи унікальною пропозицією. Наприклад: “Підпишись на канал, там точно буде видно, де й куди летять ракети”. Перейшовши за посиланням, користувач може:

звантажити вірусну програму, яка відправить шахраю всі паролі, збережені на пристрої; самостійно передати шахраям банківські дані.

Mail-розсилки та смс-розсилки на смартфоні

Не обов’язково вводити дані карти. Через те, що наш резервний запис для зручності зберігає всі дані, шахраї можуть їх викрасти. Для цього надсилають повідомлення чи розсилки з вірусним посиланням у вкладенні.

У такий спосіб користувач добровільно встановлює вірус, і надає інформацію про паролі, заповненні форми на інших сайтах або навіть віддалений доступ до пристрою.

Тож будь пильним(-ою) й ніколи не переходь за посиланням, не перевіривши від кого лист. Якщо раптом випадково натиснув(-ла) на посилання — спробуй одразу закрити вкладку.

Сьогодні багато людей в Україні потребують фінансової допомоги, а різні фонди й волонтерські організації її пропонують. Хоч перевірених ресурсів — багато, можна натрапити й на шахраїв. Як не стати їхньою жертвою, читай у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.