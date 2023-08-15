Может случиться с каждым: что делать, если банкомат не выдает деньги

Наличные в современном мире используются все меньше, ведь многим удобнее совершать транзакции в электронном виде.

И все же, наличные никогда не потеряют передовой позиции в надежности. Поэтому каждый из нас все же пользуется банкоматом. Но с ними могут случаться досадные случаи: банкомат может не выдать деньги, но снять их с карты.

Как действовать в такой ситуации, чтобы получить наличные деньги от банка, куда нужно обращаться и что зафиксировать, рассказал адвокат Александр Гарбар.

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Если с тобой случилась такая неприятная ситуация, прежде всего нужно позвонить на горячую линию банка и сообщить о возникшей проблеме, — говорит Александр. Найти такой номер можно на самом банкомате.

Во время разговора следует находиться рядом с устройством, поскольку оператор должен предоставить подробную инструкцию о том, как действовать дальше.

В частности, ты должен предоставить всю информацию о сложившейся ситуации и сориентировать, какой именно банкомат не отдал деньги. Надо сообщить:

адрес расположения банкомата;

точное время операции и возникновение проблемы;

твои действия, которые ты совершил(-а) для снятия наличных;

сумму средств, которую не отдал банкомат.

Что нужно сделать, чтобы тебе вернули деньги

После разговора с оператором лучше пойти в банк и написать заявление о возврате средств. Через 30 дней банк должен либо вернуть средства, либо предоставить письменный отказ по запросу.

Поскольку современный мир не построен на полном доверии, всегда нужно иметь при себе доказательства произошедшего. Поэтому юрист рекомендует:

Сохранить все чеки, выданные банкоматом или смс-сообщениями, что связаны с этой ситуацией. Сделать фото или лучше снять видео банкомата, где будет отображена последовательность твоих действий. Если тебе отказали в возвращении средств, следует написать заявление на выдачу копии видеозаписи с камеры, установленной на банкомате и обратиться в суд, чтобы защитить свои права.

Все украинцы помнят, какой ценной были наличные во время блэкаутов прошлого года. К сожалению, эта зима тоже не обещает быть лёгкой. Читай, как подготовить свои финансы к отключениям света.

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