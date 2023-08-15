Може трапитися з кожним: що робити, якщо банкомат не видає гроші

Готівка в сучасному світі використовується все менше, адже багатьом зручніше здійснювати транзакції в електронному вигляді.

Та все ж готівка ніколи не втратить передової позиції у надійності. Тож чи не кожен з нас все ж користується банкоматом. Та з ними можуть траплятися прикрі випадки: банкомат може не видати гроші, проте зняти їх з карти.

Як діяти в такій ситуації, щоб отримати готівку від банку, куди треба звертатися та що зафіксувати, розповів адвокат Олександр Гарбар.

Зараз також дивляться

Банкомат не видає гроші: покрокова інструкція дій

Якщо з тобою трапилася така неприємна ситуація, перш за все потрібно зателефонувати на гарячу лінію банку та повідомити про проблему, яка виникла, — каже Олександр. Знайти такий номер часто можна на самому банкоматі.

Під час дзвінка слід перебувати біля пристрою, адже оператор має надати детальну інструкцію щодо того, як діяти далі.

Зокрема, ти маєш надати всю інформацію про ситуацію, яка склалася, та зорієнтувати, який саме банкомат не віддав гроші. Треба повідомити:

адресу розташування банкомата;

точний час операції та виникнення проблеми;

твої дії, які ти вчинив(-ла) для зняття готівки;

суму коштів, які не віддав банкомат.

Що треба зробити, аби тобі повернули гроші

Після розмови з оператором найкраще піти у банк та написати заяву про повернення коштів. Через 30 днів банк має або повернути кошти, або надати письмову відмову на запит.

Оскільки сучасний світ не побудований на повній довірі, завжди треба мати при собі докази того, що сталося. Тож юрист рекомендує:

Зберегти усі чеки, які видав банкомат або смс-повідомлення, пов’язані з цією ситуацією. Зробити фото або краще зняти відео банкомата, де буде відображено послідовність твоїх дій. Якщо тобі відмовили у поверненні коштів, слід написати заяву на видачу копії відеозапису з камери, яка встановлена на банкоматі та звернутися до суду, аби захистити свої права.

Усі українці пам’ятають, якою цінною була готівка під час блекаутів минулого року. На жаль, ця зима теж не обіцяє бути легкою. Читай, як підготувати свої фінанси до відключень світла.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.