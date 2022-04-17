Что нужно знать ВПЛ и тем, кто их приютил: юрист рассказала обо всех тонкостях оформления заявлений

Полномасштабная война заставила тысячи украинских семей покинуть свои дома и искать убежища в более безопасных городах или странах. Решившие не покидать Украину переселились в западные регионы.
Переселенцы, находящиеся за границей, получают поддержку от принявших их стран.
У внутренне перемещенных лиц, оставшихся на территории Украины, возникает вопрос: кто будет помогать им?
Украина тоже выплачивает компенсацию своим гражданам, пострадавшим от войны и вынужденным покинуть свой город. Выплаты будут поступать и тем, кто принял у себя ВПЛ.
О том, как получить статус внутренне перемещенного лица и как владельцу жилья оформить компенсацию за предоставление жилья беженцам, рассказала нашим коллегам сайту Факты ICTV юрист Надежда Грищенко.
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Согласно абз. 5 п. 3 Порядка предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, утвержденного постановлением КМУ от 20 марта 2022 №332, помощь внутренне перемещенным лицам, обратившимся за её предоставлением до 30 апреля 2022 года включительно, предоставляется с марта 2022 года.
Если лицо успело до 30.04.2022 включительно обратиться с заявлением о предоставлении помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, выплата поступит и за март, и за апрель.
Затем помощь предоставляется ежемесячно на период военного положения и один месяц после его отмены. То есть никаких заявлений о выплате в мае/июне подавать не нужно, она будет начисляться автоматически.
Затем помощь предоставляется ежемесячно на период военного положения и один месяц после его отмены. То есть никаких заявлений о выплате в мае/июне подавать не нужно, она будет начисляться автоматически.
Если лицо не успело подать заявление о предоставлении помощи внутренне перемещенным лицам до 30.04.2022 включительно, начиная с 01.05.2022 выплата будет производиться с месяца обращения.
Механизм компенсации утвержден в Порядке компенсации расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц, переместившихся в период военного положения и не получающих ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в частности на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление КМУ от 19.03.2022 № 333).
Компенсация предоставляется физическим лицам — гражданам Украины в возрасте от 18 лет, которые являются собственниками жилых помещений частного жилищного фонда.
Компенсация предоставляется физическим лицам — гражданам Украины в возрасте от 18 лет, которые являются собственниками жилых помещений частного жилищного фонда.
В графе о том, что хозяин уже приютил у себя людей, нужно поставить галочку. Тогда сообщение не будет активным и другие лица его не увидят.
По вышеуказанному порядку, для получения компенсации, собственник не позднее пяти дней со дня окончания отчетного месяца подает в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения заявление по форме согласно Приложению 1.
Заявление рассматривается, осуществляется перерасчет, и выплата направляется на банковский счет собственника.
Далее владелец ежемесячно, не позднее пяти дней со дня окончания отчетного месяца, подает заявление, в котором указывает количество дней и проживающих.
Об этом обязательно нужно уведомлять исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета.
В заявлении (Приложение 1) владелец будет указывать количество дней, проживших у него ВПЛ.
Юрист Надежда Грищенко объясняет, как будут проходить проверки собственников жилья и самих ВПЛ и что нужно знать.
— Да, будут. Главное соблюсти порядок подачи соответствующего заявления на компенсацию.
Компенсация будет осуществлена для владельцев, которые не имеют задолженности за коммунальные платежи.
Компенсация будет осуществлена для владельцев, которые не имеют задолженности за коммунальные платежи.
— Может проверяться сам факт размещения, его безвозмездность, количество размещенных лиц и условия их проживания, устанавливающие личность документы (паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении внутренне перемещенного лица, в частности электронных документов).
Также проверяют данные об отсутствии или наличии в заявлении информации о лицах, получающих ежемесячное адресное пособие внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в частности на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Заявление на предоставление помощи на проживание ВПЛ выглядит следующим образом:
— Да, помощь на взрослого ВПЛ сохраняется. Ведь ваш статус ВПЛ никуда не исчезает.
А как правильно оформить документы на социальные выплаты для ребенка, если ты стал внутренним переселенцем — читай в материале.