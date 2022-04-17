Что нужно знать ВПЛ и тем, кто их приютил: юрист рассказала обо всех тонкостях оформления заявлений

Полномасштабная война заставила тысячи украинских семей покинуть свои дома и искать убежища в более безопасных городах или странах. Решившие не покидать Украину переселились в западные регионы.

Переселенцы, находящиеся за границей, получают поддержку от принявших их стран.

У внутренне перемещенных лиц, оставшихся на территории Украины, возникает вопрос: кто будет помогать им?

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Выплачивает ли Украина компенсацию ВПЛ

Украина тоже выплачивает компенсацию своим гражданам, пострадавшим от войны и вынужденным покинуть свой город. Выплаты будут поступать и тем, кто принял у себя ВПЛ.

О том, как получить статус внутренне перемещенного лица и как владельцу жилья оформить компенсацию за предоставление жилья беженцам, рассказала нашим коллегам сайту Факты ICTV юрист Надежда Грищенко.

С какого времени будет начислена помощь

Согласно абз. 5 п. 3 Порядка предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, утвержденного постановлением КМУ от 20 марта 2022 №332, помощь внутренне перемещенным лицам, обратившимся за её предоставлением до 30 апреля 2022 года включительно, предоставляется с марта 2022 года.

То бишь:

Если лицо успело до 30.04.2022 включительно обратиться с заявлением о предоставлении помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, выплата поступит и за март, и за апрель.

Затем помощь предоставляется ежемесячно на период военного положения и один месяц после его отмены. То есть никаких заявлений о выплате в мае/июне подавать не нужно, она будет начисляться автоматически.

Если лицо не успело подать заявление о предоставлении помощи внутренне перемещенным лицам до 30.04.2022 включительно, начиная с 01.05.2022 выплата будет производиться с месяца обращения.

Механизм получения средств для принимающих переселенцев

Механизм компенсации утвержден в Порядке компенсации расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц, переместившихся в период военного положения и не получающих ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в частности на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление КМУ от 19.03.2022 № 333).

Компенсация предоставляется физическим лицам — гражданам Украины в возрасте от 18 лет, которые являются собственниками жилых помещений частного жилищного фонда.

Перед подачей заявления на компенсацию владелец должен зарегистрироваться на сайте Прихисток.

В графе о том, что хозяин уже приютил у себя людей, нужно поставить галочку. Тогда сообщение не будет активным и другие лица его не увидят.

Владелец жилья обязан не позднее следующего дня со дня размещения ВПЛ подать заявление в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения, в котором указать фамилию, имя и отчество каждого из размещенных лиц.

Как может выглядеть форма заявления

Необходимые документы

Паспорт гражданина Украины владельца жилого помещения. Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика собственника жилого помещения. Документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение. Копии паспортов граждан Украины внутренне перемещенных лиц. Копии свидетельств о рождении внутренне перемещенных лиц. Копии регистрационных номеров учетных карт налогоплательщиков внутренне перемещенных лиц. Копии справок из Единой информационной базы данных о взятии на учет внутренне перемещенных лиц. Согласно этому, владельцу жилья, приютившего у себя ВПЛ, необходимо подать такое заявление на компенсацию уже на следующий день, когда к нему заселились беженцы.

По вышеуказанному порядку, для получения компенсации, собственник не позднее пяти дней со дня окончания отчетного месяца подает в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения заявление по форме согласно Приложению 1.

Чтобы получить компенсацию за апрель, владелец должен до 05.05.2022 обратиться с заявлением, форма которого утверждена, к тому же органу, в который подавал первое заявление.

Заявление рассматривается, осуществляется перерасчет, и выплата направляется на банковский счет собственника.

Далее владелец ежемесячно, не позднее пяти дней со дня окончания отчетного месяца, подает заявление, в котором указывает количество дней и проживающих.

ВПЛ Как действовать, если количество проживающих изменилось

Об этом обязательно нужно уведомлять исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета.

В заявлении (Приложение 1) владелец будет указывать количество дней, проживших у него ВПЛ.

Сумма компенсации рассчитывается с учетом количества дней, в течение которых жилое помещение предоставлялось для размещения внутри перемещенного лица (далее – человеко-день).

Сумма компенсации за каждый человеко-день определяется на уровне 14,77 грн.

Общая сумма компенсации владельцу жилого помещения определяется путем умножения общего количества человеко-дней на сумму компенсации за каждый человеко-день.

Юрист Надежда Грищенко объясняет, как будут проходить проверки собственников жилья и самих ВПЛ и что нужно знать.

— Будут ли получать компенсацию хозяева жилья, где нет централизованного отопления и водоснабжения?

— Да, будут. Главное соблюсти порядок подачи соответствующего заявления на компенсацию.

Компенсация будет осуществлена для владельцев, которые не имеют задолженности за коммунальные платежи.

— Будет ли проходить какой-то контроль собственников, предоставляющих площадь жилья для внутренне переселенных лиц. Например, предоставляется ли жилье ВПЛ безвозмездно.

— Может проверяться сам факт размещения, его безвозмездность, количество размещенных лиц и условия их проживания, устанавливающие личность документы (паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении внутренне перемещенного лица, в частности электронных документов).

Также проверяют данные об отсутствии или наличии в заявлении информации о лицах, получающих ежемесячное адресное пособие внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в частности на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Заявление о предоставлении помощи на проживание ВПЛ

Заявление на предоставление помощи на проживание ВПЛ выглядит следующим образом:

— Если ВПЛ находит работу и получает заработную плату, сохраняется ли помощь на взрослого?

— Да, помощь на взрослого ВПЛ сохраняется. Ведь ваш статус ВПЛ никуда не исчезает.

А как правильно оформить документы на социальные выплаты для ребенка, если ты стал внутренним переселенцем — читай в материале.