Что нужно знать ВПЛ и тем, кто их приютил: юрист рассказала обо всех тонкостях оформления заявлений

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 17 апреля 2022, 20:00
Что нужно знать ВПЛ и тем, кто их принимает у себя: документы
Фото: Unsplash

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