Що потрібно знати ВПО та тим, хто їх прихистив: юристка розповіла про усі тонкощі оформлення заяв

Повномасштабна війна змусила тисячі українських сімей покинути свої домівки та шукати прихистку у більш безпечних містах чи країнах. Ті, хто вирішив не покидати Україну, переселився у західні регіони.
Переселенці, що знаходяться за кордоном, отримують підтримку від країн, що їх прийняла.
У внутрішньо переміщених осіб, що залишилися на території України, виникає запитання: хто допомагатиме їм?
Україна теж виплачує компенсацію своїм громадянам, які постраждали від війни та були змушені покинути своє місто. Виплати будуть надходити й тим, хто прийняв у себе ВПО.
Про те, як отримати статус внутрішньо переміщеної особи та як власнику житла оформити компенсацію за надання житла біженцям, розповіла нашим колегам з сайту Факти ICTV юристка Надія Грищенко.
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Згідно з абз. 5 п. 3 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою КМУ від 20 березня 2022 року №332, допомога внутрішньо переміщеним особам, які звернулися за її наданням до 30 квітня 2022 року включно, надається з березня 2022 року.
Якщо особа встигла до 30.04.2022 включно звернутись із заявою про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, виплата надійде і за березень, і за квітень.
Далі допомога надається щомісячно на період воєнного стану та один місяць після його скасування. Тобто жодних заяв про виплату у травні/червні подавати не потрібно, вона нараховуватиметься автоматично.
Далі допомога надається щомісячно на період воєнного стану та один місяць після його скасування. Тобто жодних заяв про виплату у травні/червні подавати не потрібно, вона нараховуватиметься автоматично.
Якщо особа не встигла подати заяву про надання допомоги внутрішньо переміщеним особам до 30.04.2022 включно, починаючи з 01.05.2022 виплата буде здійснюватися з місяця звернення.
Механізм компенсації затверджений у Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг (постанова КМУ від 19.03.2022 №333).
Компенсація надається фізичним особам — громадянам України віком від 18 років, які є власниками житлових приміщень приватного житлового фонду.
Компенсація надається фізичним особам — громадянам України віком від 18 років, які є власниками житлових приміщень приватного житлового фонду.
У графі про те, що господар вже прихистив у себе людей, потрібно поставити галочку. Тоді повідомлення не буде активним, й інші особи його не побачать.
За вищезгаданим порядком, для отримання компенсації власник не пізніше п’яти днів із дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування житлового приміщення заяву за формою згідно з Додатком 1.
Заява розглядається, здійснюється перерахунок, і виплата направляється на банківський рахунок власника.
Далі власник щомісячно, не пізніше п’яти днів з дня закінчення звітного місяця, подає заяву, в якій зазначає кількість днів та осіб, які проживали.
Про це обов’язково потрібно повідомляти виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради.
У заяві (Додаток 1) власник буде вказувати кількість днів, які у нього прожили ВПО.
Юристка Надія Грищенко пояснює, як відбуватимуться перевірки власників житла та самих ВПО та що потрібно знати.
— Так, будуть. Головне дотриматись порядку подання відповідної заяви на компенсацію.
Компенсація буде здійснена для тих власників, які не мають заборгованості за комунальні платежі.
Компенсація буде здійснена для тих власників, які не мають заборгованості за комунальні платежі.
— Може перевірятись сам факт розміщення, його безоплатність, кількість розміщених осіб та умови їх проживання, документи, що встановлюють особу (паспорт громадянина України або свідоцтво про народження внутрішньо переміщеної особи, зокрема електронних документів).
Також перевіряють дані про відсутність або наявність у заяві інформації про осіб, які отримують щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.
Заява на надання допомоги на проживання ВПО виглядає так:
— Так, допомога на дорослого ВПО зберігається. Адже ваш статус ВПО нікуди не зникає.
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