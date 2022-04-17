Що потрібно знати ВПО та тим, хто їх прихистив: юристка розповіла про усі тонкощі оформлення заяв

Повномасштабна війна змусила тисячі українських сімей покинути свої домівки та шукати прихистку у більш безпечних містах чи країнах. Ті, хто вирішив не покидати Україну, переселився у західні регіони.

Переселенці, що знаходяться за кордоном, отримують підтримку від країн, що їх прийняла.

У внутрішньо переміщених осіб, що залишилися на території України, виникає запитання: хто допомагатиме їм?

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Чи виплачує Україна компенсацію ВПО

Україна теж виплачує компенсацію своїм громадянам, які постраждали від війни та були змушені покинути своє місто. Виплати будуть надходити й тим, хто прийняв у себе ВПО.

Про те, як отримати статус внутрішньо переміщеної особи та як власнику житла оформити компенсацію за надання житла біженцям, розповіла нашим колегам з сайту Факти ICTV юристка Надія Грищенко.

З якого часу буде нараховано допомогу

Згідно з абз. 5 п. 3 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою КМУ від 20 березня 2022 року №332, допомога внутрішньо переміщеним особам, які звернулися за її наданням до 30 квітня 2022 року включно, надається з березня 2022 року.

Тобто:

Якщо особа встигла до 30.04.2022 включно звернутись із заявою про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, виплата надійде і за березень, і за квітень.

Далі допомога надається щомісячно на період воєнного стану та один місяць після його скасування. Тобто жодних заяв про виплату у травні/червні подавати не потрібно, вона нараховуватиметься автоматично.

Якщо особа не встигла подати заяву про надання допомоги внутрішньо переміщеним особам до 30.04.2022 включно, починаючи з 01.05.2022 виплата буде здійснюватися з місяця звернення.

Механізм отримання коштів для тих, хто приймає переселенців

Механізм компенсації затверджений у Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг (постанова КМУ від 19.03.2022 №333).

Компенсація надається фізичним особам — громадянам України віком від 18 років, які є власниками житлових приміщень приватного житлового фонду.

Перед поданням заяви на компенсацію власник має зареєструватись на сайті Прихисток.

У графі про те, що господар вже прихистив у себе людей, потрібно поставити галочку. Тоді повідомлення не буде активним, й інші особи його не побачать.

Власник житла зобов’язаний не пізніше наступного дня з дня розміщення ВПО подати заяву до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування житлового приміщення, у якій вказати прізвище, ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб.

Як може виглядати форма заяви

Необхідні документи

Паспорт громадянина України власника житлового приміщення. Реєстраційний номер облікової картки платника податків власника житлового приміщення. Документи, які підтверджують право власності на житлове приміщення. Копії паспортів громадян України внутрішньо переміщених осіб. Копії свідоцтв про народження внутрішньо переміщених осіб. Копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків внутрішньо переміщених осіб. Копії довідок з Єдиної інформаційної бази даних про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

Згідно із цим, власнику житла, який прихистив у себе ВПО, необхідно подати таку заяву на компенсацію уже наступного дня, коли до нього заселилися біженці.

За вищезгаданим порядком, для отримання компенсації власник не пізніше п’яти днів із дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування житлового приміщення заяву за формою згідно з Додатком 1.

Щоб отримати компенсацію за квітень, власник має до 05.05.2022 звернутись із заявою, форма якої затверджена, до того ж органу, в який подавав першу заяву.

Заява розглядається, здійснюється перерахунок, і виплата направляється на банківський рахунок власника.

Далі власник щомісячно, не пізніше п’яти днів з дня закінчення звітного місяця, подає заяву, в якій зазначає кількість днів та осіб, які проживали.

Як діяти, якщо кількість осіб, що проживають, змінилась

Про це обов’язково потрібно повідомляти виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради.

У заяві (Додаток 1) власник буде вказувати кількість днів, які у нього прожили ВПО.

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи (надалі – людино-день).

Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 грн.

Загальна сума компенсації власнику житлового приміщення визначається шляхом множення загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

Юристка Надія Грищенко пояснює, як відбуватимуться перевірки власників житла та самих ВПО та що потрібно знати.

— Чи будуть отримувати компенсацію господарі житла, де немає централізованого опалення та водопостачання?

— Так, будуть. Головне дотриматись порядку подання відповідної заяви на компенсацію.

Компенсація буде здійснена для тих власників, які не мають заборгованості за комунальні платежі.

— Чи буде відбуватися якийсь контроль власників, що надають площу житла для внутрішньо переселених осіб. Наприклад, чи надається житло ВПО безоплатно.

— Може перевірятись сам факт розміщення, його безоплатність, кількість розміщених осіб та умови їх проживання, документи, що встановлюють особу (паспорт громадянина України або свідоцтво про народження внутрішньо переміщеної особи, зокрема електронних документів).

Також перевіряють дані про відсутність або наявність у заяві інформації про осіб, які отримують щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.

Заява про надання допомоги на проживання ВПО

Заява на надання допомоги на проживання ВПО виглядає так:

— Якщо ВПО знаходить роботу та отримує заробітну плату, чи зберігається допомога на дорослого?

— Так, допомога на дорослого ВПО зберігається. Адже ваш статус ВПО нікуди не зникає.

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