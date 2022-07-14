Психология
Эксклюзив

Чайлдфри, или почему люди не хотят иметь детей?

Наталья Жуковская 14 июля 2022, 17:30
Чайлдфрі
Фото: Pexels

Эксклюзивы
Вадим Карпьяк с старшым сыном Марком
Освоение Марса, ночные эфиры и мастер-класс на кухне: Вадим Карпьяк о том, как проводит время со старшим сыном
Алла Мартнюк
Творчество сменила на поездки с гуманитаркой на фронт еще в 2014-м. История военного волонтера Аллы Мартынюк
Мстислав Банік про роботу Дії під час війни та майбутні проекти Мінцифри
“Хочется, чтобы в будущем все было Дія”. Мстислав Баник о предстоящей работе приложения и реакции мира на проекты Минцифры
Сергій Притула - інтерв'ю
Эти средства – большой вызов: Сергей Притула о том, куда пойдут деньги с Байрактаров и чем живет в военное время
Смотреть больше

Больше новостей
Мама тройнят
Как это война? Нам рожать нужно! Как черниговчанка в первый день войны стала мамой тройняшек
Переговори Росії та України в Стамбулі - результати
Россияне бьют исключительно по жилым кварталам: как живет прифронтовой Степногорск в Запорожской области
Як отримати соціальні виплати від ADRA
Денежная помощь от ADRA Ukraine: кто и как может получить выплаты
Грибок стопи Tinea pedis: що це таке, лікування та профілактика
Нога атлета, совсем не связанная со спортом. Рассказываем о грибке Tinea pedis
Смотреть больше

Материалы по теме

Мама тройнят
Как это война? Нам рожать нужно! Как черниговчанка в первый день войны стала мамой тройняшек
Як пережити втрату близької людини
“Как пережить потерю близкого человека и впасть в отчаяние?”
Татьяна волонтер
Раньше ездила в паломнические туры, теперь — на Восток. История волонтера Татьяны, которая вывозит тела погибших защитников
Что такое одиночество
Одиночество — что это за чувство и нужно ли с ним бороться?

Видео
0:03:52
Мама тройнят

Как это война? Нам рожать нужно! Как черниговчанка в первый день войны стала мамой тройняшек
0:02:08
Переговори Росії та України в Стамбулі - результати
Россияне бьют исключительно по жилым кварталам: как живет прифронтовой Степногорск в Запорожской области
0:04:14
Як заощадити на опаленні
Как обустроить дом, чтобы сэкономить на отоплении
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Военный учет женщин: кому нужно будет явиться в военкомат и действительно ли нельзя будет выезжать за границу
0:02:23
Переговори Росії та України в Стамбулі - результати
Экспорт украинского зерна будет? Как прошли переговоры Украины и России и о чем договорились
0:04:13
Як виготовляють тактичний одяг в Україні під час війни
Готовы были сжечь все, чтобы не оставить врагу. Как работает самый большой в Украине бренд тактической одежды
Обстріл Вінниці 14.07
22 погибших, среди них — трое детей. Россияне цинично обстреляли Винницу
0:05:52
Обстріл Миколаєва 14 липня
Вместо воздушных целей — отель, школы и троллейбусное депо: оккупанты уничтожили гражданские объекты в Николаеве
0:10:04
Відновлення України
Италия отстроит Бучу, а Греция – Житомир? Какие страны дали гарантии на восстановление Украины
0:09:07
сучасна українська література
Украинская литература сельская и страдальческая? Литературовед о том, как открыть ее для себя по-новому
Больше видео
Як отримати соціальні виплати від ADRA
Читать дальше
Денежная помощь от ADRA Ukraine: кто и как может получить выплаты
Як пережити втрату близької людини
Читать дальше
“Как пережить потерю близкого человека и впасть в отчаяние?”

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь