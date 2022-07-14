Чайлдфри, или почему люди не хотят иметь детей?

“Тебе за 30 и ты не рожаешь?

“Когда пополнение?”

“Да я в твоем возрасте уже имела двоих детей!”

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Подобные фразы таким людям в обществе задают часто. Но на них они реагируют обычно спокойно, потому что уже давно определились со своей жизненной позицией касательно рождения детей. Таких людей называют чайлдфри, то есть те, кто сознательно принял решение не иметь детей.

Статистика показывает, что похожую философию исповедуют все больше украинцев. Мы побеседовали с такими людьми и поговорили о причинах их выбора и восприятии чайлдфри обществом.

Украинцы, избравшие путь чайлдфри

Первые наши собеседники — 38-летняя Ксения и ее 42-летний муж Александр. Женщина — дизайнер одежды. Мужчина — частный предприниматель. Оба успешны и оба сознательно не хотят заводить детей.

Ксения называет себя трудоголиком и своей жизни прежде всего не представляет без работы.

Дети для меня — это не достижение. Если бы я родила, то любимую работу пришлось бы забросить.

— Этого я делать не хочу, потому что она мне приносит не просто финансовую стабильность. Я получаю удовольствие от успешной реализации, — говорит Ксения.

А еще, кроме работы, женщина любит свободу. Ее видение поддерживает и муж Александр.

— Мы ничем не обременены. В любой момент можем сорваться и поехать на отдых или пойти в кино. А если бы был ребенок, ты ограничен в таком выборе. Нас все устраивает. По крайней мере, на этом этапе жизни, — рассказал Александр.

34-летняя киевлянка Анна тоже считает себя чайлдфри. Женщина — журналистка, пиарщица и блогер. Говорит: еще с 17 лет жила гедонистически. Думала только о себе.

— Мне нравилось проводить время с друзьями, делать то, что доставляет только удовольствие. И то, что приносит деньги. Их я трачу на классно проведенное время с друзьями и путешествия, потому что хочу увидеть мир.

Поскольку мне уже 34, то последние несколько лет также вкладываю деньги в свою внешность. К тому же я никогда особо не была семейной, — рассказывает Анна.

Позиция чайлдфри начала формироваться у женщины, когда ее подружки стали рожать. С того времени разобраться со своими мыслями помогли психологи.

— Если лет до 30 я думала: хорошо, будут деньги, можно родить, скинуть на родителей или на няню и уехать себе в турне. Но когда я разбиралась с психологом, какие у меня были детские обиды на родителей, то я поняла, что так нельзя — родить и сбросить на родителей. Не получится так, потому что твой ребенок потом не будет вылезать от психотерапевтов, — делится Анна.

Себя Анна называет эгоисткой. Убеждена: на первом месте у каждого человека должен быть он сам. А с появлением детей это никак не возможно. В то же время то, что чайлдфри терпеть не могут детей, женщина называет мифом.

У меня есть крестный, я его очень люблю. Это все миф и вымысел, что чайлдфри ненавидят детей.

— Я своего крестника очень люблю — это моя инвестиция в будущее. Если лет в 90-100 я буду умирать с бокалом шампанского, то он мне туда, надеюсь, этого самого шампанского и подольет, — шутит Анна.

Вопросами о появлении детей Анну уже давно никто не мучает, потому что знают, что получат резкий ответ. Родители ее понимают, ведь всегда уважали границы Анны. Таким же, как она, женщина советует слушать только себя.

— Не хочешь — не рожай. Нужно слышать себя, свои желания, а не чьи-либо стереотипы и мысли. Если кто-то считает, что тебе нужно рожать, пусть он себе рожает. Всё просто! — говорит женщина.

Психолог о чайлдфри

Психологи нежелание становиться родителями объясняют несколькими причинами. Прежде всего, нежелание иметь детей может быть признаком глубокой детской травмы. Пережитое трансформируется в так называемое желание оградить следующее поколение от повторения травматических потрясений.

— Очень часто, когда мы становимся взрослыми, повторяем сценарий жизни наших родителей. Почему, например, сейчас определенное количество людей не хочет иметь детей?

Во первых, это идет повторение модели жизни родителей. То есть, например, женщина смотрит на своих родителей и понимает, что ребенок — это инструмент для манипуляций.

— Или, например, отец ушел, потому что я родилась и внешность мамы изменилась. Следовательно, она не привлекала отца. Поэтому я не хочу, чтобы так произошло со мной. Я не хочу, чтобы мой муж ушел от меня именно по этой причине, — рассказывает психолог Владимир Науменко.

А еще люди банально боятся потерять родившегося ребенка. Особенно этот страх обострила война в Украине.

Люди боятся: что будет со мной завтра? А если, например, я потеряю дом или у меня не будет работы? А если что-то случится с ребенком? Как я это переживу?

Подобных вопросов действительно много, говорит психолог.

Среди причин сознательного отказа от родительства и страх потерять свободу и привычную жизнь, лишиться комфорта и развлечений. А еще — отсутствие ответственности.

— Это эгоистичная такая позиция. Вроде как у меня не будет времени с появлением ребенка уехать на отдых, не будет свободы, чтобы заниматься собственным развитием. Человек думает только о себе. Он не думает о том, что это вообще другое чувство. Именно когда ты становишься отцом или матерью, но это все индивидуально, — рассказывает эксперт.

Таким людям психологи советуют прежде чем принять окончательное решение, поговорить со специалистом, чтобы в будущем не пожалеть о своем выборе.

— Есть такая техника — “я через 10–20 лет”. Просто подумать, какой будет твоя жизнь. Что будет в приоритете? И очень часто может сложиться так, что человек будет понимать — хорошо, карьеру построю, у меня будет свой дом, а что дальше?

Очень многие люди попадают потом в ​​ловушку, что у них вроде бы все есть, а чего-то не хватает. А ведь не хватает именно того, что нам дает природа. Ощутить на себе материнство и отцовство.

Следовательно, в будущем может быть депрессия или какие-то другие крайности, отмечает психолог.

Впрочем, эксперты добавляют: нередко позиция чайлдфри может кардинально измениться. Но в любых обстоятельствах психологи советуют уважать выбор каждого. Принимать его с пониманием, даже если взгляды у вас разные.

К тому же, не стоит таких людей осуждать или поучать. Цените границы. Если человек чувствует, что не хочет детей — это нормально. Каждый свой выбор делает сам.

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