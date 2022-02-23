Инь и Ян: как гендерные стереотипы влияют на отношения в паре

Мнение относительно традиционных ролей в отношениях женщин и мужчин сильно изменилось за последнее десятилетие. Впрочем, патриархальные установки все еще имеют большое влияние в нашем обществе.

Психолог и сексолог Ольга Василенко считает, что устаревшие модели поведения, в которых женщине отводится слишком пассивная позиция, мешают современным парам строить счастливую жизнь, в том числе сексуальную.

Терпи, моя красавица

Так или иначе, в украинском обществе многие подвергаются негативному влиянию патриархальных стереотипов. Из них следует довольно пассивная позиция женщины, подчиненная требовательности доминирующего мужчины.

Отсюда — несколько неприятных паттернов сексуального поведения, отбирающих удовольствие и у женщин, и у мужчин.

Во-первых, это закрепление в сознании женщины аксиомы о том, что ее главной задачей является удовольствие мужчины. В то же время мужчина считает, что оргазм женщины — вещь второстепенная, поэтому “нормальные мужчины” оральный секс по отношению к женщине не практикуют.

Приоритет мужского удовольствия приводит и к распространенной идее о том, что боль во время секса женщина может и потерпеть, а мужчина позволяет себе быть максимально агрессивным, ведь именно это якобы нравится женщинам. Иначе, думает мужчина, она сказала бы, что ей неприятно.

А женщина просто боится говорить о своих ощущениях — это может ранить его “превосходного любовника”.

Нет денег — нет любви

Деньги и статус, говорит патриархальная установка на нашем подсознательном уровне, — мерило успешности мужчины. Если он не богат, то женщина воздерживается от отношений с ним как с бесперспективным. Ведь она “по природе” слабее, кто-то должен ее содержать.

Мужчины ведут себя соответственно: если все женщины думают только о деньгах, значит, достаточно пошуршать банкнотами и женщины будут прыгать к нему в постель.

На самом деле человеческие отношения важны. Никого нельзя приобрести, как вещь.

Деньги как фактор сексуальной привлекательности приводят к разрушению отношений, в том числе родственных. Вспомним примеры, когда жена зарабатывает больше мужа и он уходит, потому что чувствует давление общественного мнения: неудачник.

Или ситуации, когда мужчина работает сверх всякой нормы, чтобы заработать достаточно для подтверждения собственной маскулинности. В итоге получает снижение либидо и эректильную дисфункцию.

Теперь понятно, почему стереотип “женщина слабее по своей природе” вреден и для мужчин?

Половое воспитание детей сегодня

Давайте постараемся как родители по крайней мере не пропагандировать устаревшие гендерные роли нашим детям. Одно дело — помочь маленькой девочке понять гендерную разницу между Ж и М. И совсем другое — забить ей голову стереотипами в духе “главное — удачно выйти замуж”.

Так, исследование поведения подростков в США (в некоторых штатах так же, как и у нас, церковная мораль имеет большой вес в обществе) демонстрирует, что чем больше девушки усваивают модель подчинения мужчине как нормальную, тем выше у них риск определенных негативных последствий:

заражение заболеваниями, передающимися половым путем;

наступление нежелательной беременности;

возникновение сексуальных дисфункций (отсутствие оргазма, проблемы с сексуальным желанием и возбуждением).

В то же время такие принципы гендерного воспитания приводят к росту тревожности у парней. Ведь они — “альфа-самцы” и должны вести себя, как подобает хищникам. Кстати, это также повышает для них риск распространения инфекций, передающихся половым путем.

Таким образом, приходит время посмотреть на устаревшие гендерные роли критически. Ведь речь не только о дискомфорте женщин: стоит присмотреться пристальнее, и мы увидим, как патриархат разрушает и мужчин.

Напомним, ранее психолог Юлия Медведева назвала признаки проблемных мужчин.