Сімейні стосунки

Інь та Ян: як гендерні стереотипи впливають на стосунки у парі

Тетяна Гордієнко 23 Лютого 2022, 12:30
Стосунки в парі
Фото: Unsplash

Більше новин
Перший пакет санкцій США
Перший пакет санкцій США: як вони б’ють по фінансовому життю РФ
Інь та Ян: як гендерні стереотипи впливають на стосунки у парі
Позаплановий відпочинок: коли можна брати відгул та чи платять за нього
Інь та Ян: як гендерні стереотипи впливають на стосунки у парі
Вікна-новини. Випуск від 23.02.2022 (11:30)
Коронавірус 23.03
Коронавірус в Україні: статистика та як працюють ДНК-вакцини
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як захиститися від циганського гіпнозу: пояснення психолога
“Як захистити себе від пограбування на вулиці циганами-шахраями?”
Як виникає тривога
Чи дійсно тривога — це корисно? Психологи про те, чому виникає це почуття та як з ним впоратися
Інь та Ян: як гендерні стереотипи впливають на стосунки у парі
Маєте різне лібідо з партнером? Дієві поради, як покращити інтимні стосунки
Як правильно захищати особисті кордони
Образити себе чи “близьку” людину? Психологи про те, як захищати особисті кордони

Відео
0:03:37
Перший пакет санкцій США

Перший пакет санкцій США: як вони б’ють по фінансовому життю РФ
0:20:00
Інь та Ян: як гендерні стереотипи впливають на стосунки у парі
Вікна-новини. Випуск від 23.02.2022 (11:30)
0:03:07
Весілля в Україні
Дзеркальна дата спричинила весільний бум в Україні! Як молодята святкували 22.02.2022
0:01:52
Економіка України
Ріст цін і курсу валют? Як вплинуть дії Росії на економіку України
0:40:35
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 22.02.2022 (22:00)
Звернення Зеленського
“Відкрито розповідаю про наші дії.” Звернення Зеленського щодо планів України та призову резервістів
0:01:05
звернення байдена 22 лютого 2022
“Відрізаємо від західного фінансування!” Звернення Байдена щодо санкцій проти Росії
0:03:38
Роковини трагедії у Харкові
Роковини трагедії на Марші єдності у Харкові: як вшановували пам’ять загиблих
0:01:44
Океан Ельзи
Усе буде добре! Океан Ельзи несподівано виступив у центрі Києва для сотень українців
0:03:14
Антон Сидоров
Героя пам’ятатимемо завжди! У Києві поховали розвідника Антона Сидорова
Більше відео
Інь та Ян: як гендерні стереотипи впливають на стосунки у парі
Читати далі
Позаплановий відпочинок: коли можна брати відгул та чи платять за нього

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь