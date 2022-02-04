Емоції після сексу. Що робити, коли щось пішло не так

Емоції після сексу бувають різними. Звичайно, ми уявляємо свою близькість з коханою людиною романтичним моментом справжнього єднання як фізичного, так і емоційного.

Проте іноді щось іде не за планом і партнери відчувають сором, провину чи розчарування.

Ми разом з видавництвом Vіvat публікуємо уривок книги Повага: як діяти, коли зазіхають на твої особисті кордони, яка стане твоїм помічником з упевненості в собі.

Інколи після сексу в дівчат виникає цілий вир негативних емоцій. Якщо вони спіткали й тебе, поміркуй, чому так сталося й чому цей досвід спричинив у тебе таку реакцію.

Твої відчуття свідчать про те, що ти сумніваєшся й водночас починаєш краще розуміти саму себе. Також це можливість переглянути свої кордони.

Відповідно до результатів численних досліджень, дівчата-підлітки, які часто вступають у сексуальні стосунки без належної довіри та справжньої близькості, частіше мають низьку самооцінку та стикалися зі зневагою дорослих або сексуальним насильством у дитинстві.

Під час дослідження 2003 року з’ясувалося, що дівчата, які мали перший сексуальний контакт у віці 14 років і молодше, частіше починають курити, вживати наркотики чи алкоголь, а також вчиняють правопорушення.

Кожна десята з опитаних зізналася, що перший сексуальний досвід був небажаним. Саме тому так важливо дослухатися до своїх емоцій, перш ніж зважитися на інтимну близькість.

Нижче описані лише деякі негативні емоції, на які нарікають дівчата, а також рекомендації щодо того, як діяти, якщо ти почуваєшся саме так.

Сором/каяття

Ти виховувалася в родині чи в релігійній традиції, де підлітковий секс під забороною? Якщо тобі давали певні настанови щодо сексу, а тепер ти відчуваєш, ніби порушила їх, тобі може бути соромно за своє рішення, а надто якщо тебе переконували в тому, що секс — сороміцька річ.

Що із цим робити

Хай там що тобі товкмачили, нічого сороміцького в сексі немає. Якщо ти ухвалила правильне рішення й відчуваєш, що твій партнер/партнерка поважає тебе, соромитися нема чого.

Але якщо ти поділяєш переконання своєї родини, відчуваєш, що порушила кордони й зараз про це шкодуєш, то це зовсім інша річ. Але не дорікай собі. Натомість проаналізуй ситуацію, спробуй зрозуміти, чому так сталося.

Затям, що наступного разу ти мусиш повідомити про свої кордони. А наразі поговори з людьми, яким довіряєш, і попроси їх про підтримку, поки розбиратимешся у своїх почуттях.

Провина

Жіноча сексуальність довго замовчувалася та вважалася провокативною темою. Наприклад, багатьох людей виховували, переконуючи в тому, що дівчата мусять залишатися “чистими”, тобто бути незайманими аж до шлюбу.

Дівчата, які втратили цноту до шлюбу, можуть почуватися винними. Їх можуть ганьбити, називаючи повіями чи хвойдами через те, що вони вирішили розпочати сексуальну активність.

Деякі дівчата навіть самі себе вважають хвойдами, якщо зважилися на інтимну близькість чи хочуть інтиму, але впевнені, що це погано.

Що із цим робити

Якщо ти мала сексуальні стосунки й через це почуваєшся винною, спочатку знайди якогось дорослого чи близьку подругу, з якою можна поговорити.

З подальшою сексуальною активністю варто поки що пригальмувати та зачекати, доки ти почуватимешся впевненішою. Дорікати собі за попередні помилки марно й непродуктивно.

Натомість поміркуй, що б ти хотіла змінити, пробач самій собі та встанови нові кордони. Якщо ти не маєш проблем із власною сексуальністю, але інші люди принижують тебе, встанови кордони й залишайся сильною. У глибині душі тобі самій відомо, яка ти є, і це єдине, що важливо.

Розчарування й порожнеча

Тебе покинули одразу після того, як ти зважилася на секс зі своїм хлопцем / своєю дівчиною? Тобі здається, що після сексу ви стали геть чужими замість того, щоб зблизитися?

Можливо, ти сподівалася отримати від сексуального досвіду більше, ніж міг/могла запропонувати тобі твій партнер / твоя партнерка, чи ти була самотньою й шукала розради.

Секс не заповнить порожнечі, яка існує у твоєму житті, а якщо ти шукаєш прийняття чи підтвердження своєї значущості, сексуальний досвід цього подарувати не здатен.

Саме тому цілком природно почуватися розчарованою чи засмученою, якщо реальність не відповідає твоїм сподіванням.

Що із цим робити

Поміркуй про те, як відчути себе коханою у здоровіший спосіб, що здатен заповнити порожнечу в душі й допомогти тобі лишатися в безпеці (замість того, щоб зробити тебе вразливішою). Може, варто поговорити з родиною, повідомити їм про те, чого потребуєш, звернутися до друзів, знайти наставницю?

Якщо ти почуваєшся спустошеною чи знехтуваною, тобі точно варто обмежити фізичні контакти зі своїм партнером/партнеркою на якийсь час. Пригальмуй, обмежуйся зустрічами чи телефонними розмовами.

Більше часу приділяй улюбленим справам і спілкуванню з найближчими подругами. Ти почуватимешся сильнішою й упевненішою — а це допоможе впоратися з розчаруванням і рухатися вперед.

Завжди контролюй себе! Секс — безперечно, дуже складна тема. Потрібно тримати в голові стільки всього, що це може здатися тобі занадто складним.

Саме тому в пригоді стане особливий чекліст — перелік контрольних запитань. Перш ніж розпочати сексуальну активність чи далі вести її, передивися його — він допоможе ухвалити рішення з повагою до свого тіла та почуттів.

Якщо не можеш позначити кожний пункт у цьому переліку, то, можливо, ти ще не готова до сексуального життя чи маєш переглянути свої кордони.

Мої цінності

Глибоко в душі я впевнена цілком і повністю в тому, що моє рішення щодо сексуальних стосунків (чи їхньої відсутності) правильне.

Я знаю, що для мене означає секс і що вплинуло на моє рішення.

Моє рішення відповідає моїм цінностям.

Я розмірковувала про свою сексуальність, і мені комфортно бути саме такою.

Мої кордони

Я знаю, на що готова піти, а на що ні.

Я знаю, що зможу бути чесною зі своїм партнером.

Я знаю, що говорити і як діяти, якщо хтось намагатиметься перетнути мої кордони.

Я знаю, як чітко і зрозуміло сповістити про свої потреби.

Мені відомо про фізичні й емоційні ризики, пов’язані із сексом.

Моя сексуальна освіта

Я знайома зі своїм тілом і вивчила свою сексуальність.

Я отримала всю потрібну інформацію з декількох надійних джерел.

Мені відомо геть усе про вагітність, контрацепцію, ЗПСШ, я обговорила зі своїм партнером / своєю партнеркою ці питання.

Я знаю, як отримувати фізичну насолоду в інший спосіб, окрім як за допомогою сексу. Я маю довірених дорослих, до яких можу звернутися за інформацією й порадою.

Моя самоповага

Я ухвалюю рішення, які є поважливими щодо моїх тіла, розуму й почуттів. Я дослухаюся до своєї інтуїції, навіть коли перебуваю в полоні емоцій.

Я відверта сама із собою й довіряю собі.

Я знаю, як воно — вчитися на власних помилках (і вмію не каратися за них).

Моє рішення про секс не зумовлене тиском з боку партнера/партнерки, друзів чи ЗМІ.

Про авторок

Кортні Макавінта — засновниця Інституту поваги, установи, яка допомагає створити безпечні умови для самовираження молоді 11—24 років.

Макавінта належить до 42 найвпливовіших жінок в освітній сфері за версією Університету Південної Каліфорнії та має нагороду Впливова жінка Кремнієвої долини — 2017.

Андреа Вандер Плюм — авторка книжок для молоді, інструкторка із самозахисту підлітків.

Дарувати любов і відчувати її — наша природна потреба. Зустріти того, з ким хочеться ділитися особистим, планувати життя і насолоджуватися його митями — мрія кожної людини.

Проте, прагнучи відшукати рідну душу, ми часто ідеалізуємо дійсність. Читай, як зрозуміти, чи готові ви до нових стосунків.