Эмоции после секса. Что делать, если что-то пошло не так

Эмоции после секса бывают разными. Конечно, мы представляем свою близость с любимым человеком романтическим моментом подлинного единения как физического, так и эмоционального.

Однако иногда что-то идет не по плану и возникают чувства стыда, вины или разочарования.

Мы вместе с издательством Vivat публикуем отрывок книги Уважение: как действовать, когда посягают на твои личные границы, которая станет твоим помощником по уверенности в себе: в своем теле, роли в отношениях, общении со сверстниками и старшими.

Иногда после секса у девочек возникает целый водоворот отрицательных эмоций. Если они постигли и тебя, подумай, почему так произошло и почему этот опыт повлек за собой такую ​​реакцию.

Твои ощущения свидетельствуют о том, что ты сомневаешься и начинаешь лучше понимать саму себя. Также это возможность пересмотреть свои границы.

Согласно результатам многочисленных исследований, девушки-подростки, часто вступающие в сексуальные отношения без надлежащего доверия и подлинной близости, чаще имеют низкую самооценку и сталкивались с пренебрежением взрослых или сексуальным насилием в детстве.

В ходе исследования 2003 года выяснилось, что девушки, которые имели первый сексуальный контакт в возрасте 14 лет и младше, чаще начинают курить, употреблять наркотики или алкоголь, а также совершают правонарушения.

Каждая десятая из опрошенных призналась, что первый сексуальный опыт был нежелателен. Именно поэтому так важно прислушиваться к своим эмоциям, прежде чем решиться на интимную близость.

Ниже описаны лишь некоторые негативные эмоции, на которые сетуют девушки, а также рекомендации о том, как действовать, если ты чувствуешь себя именно так.

Стыд/раскаяние

Ты воспитывалась в семье или религиозной традиции, где подростковый секс под запретом? Если тебе давали определенные наставления по поводу секса, а теперь ты чувствуешь, будто нарушила их, тебе может быть стыдно за свое решение, особенно если тебя убеждали в том, что секс — порочная вещь.

Что с этим делать

Что бы тебе ни говорили, ничего порочного в сексе нет. Если ты приняла правильное решение и чувствуешь, что твой партнер / твоя партнерша уважает тебя, стесняться нечего.

Но если ты разделяешь убеждения своей семьи, чувствуешь, что нарушила границы и сейчас об этом сожалеешь, это совсем другое дело. Но не упрекай себе. Проанализируй ситуацию, попробуй понять, почему так произошло.

Отметим, что в следующий раз ты должна сообщить о своих границах. А сейчас поговори с людьми, которым доверяешь, и попроси их о поддержке, пока будешь разбираться в своих чувствах.

Вина

Женская сексуальность долго умалчивалась и считалась провокационной темой. Например, многих людей воспитывали, убеждая, что девушки должны оставаться “чистыми”, то есть быть девственницами вплоть до брака.

Девушки, потерявшие девственность до брака, могут чувствовать себя виноватыми. Их могут позорить, называя проститутками из-за того, что они решили начать сексуальную активность.

Некоторые девушки даже сами себя считают проститутками, если решились на интимную близость или хотят интима, но уверены, что это плохо.

Что с этим делать

Если у тебя были сексуальные отношения, из-за чего ты чувствуешь себя виноватой, сначала найди какого-нибудь взрослого или близкую подругу, с которой можно поговорить.

С дальнейшей сексуальной активностью стоит пока притормозить и подождать, пока ты будешь чувствовать себя более уверенной. Упрекать себя за предыдущие ошибки бесполезно и непродуктивно.

Подумай, что бы ты хотела изменить, прости саму себя и установи новые границы. Если у тебя нет проблем с собственной сексуальностью, но другие люди унижают тебя, установи границы и оставайся сильной. В глубине души тебе самой известно, какая ты есть, и это единственное, что важно.

Разочарование и пустота

Тебя оставили сразу после того, как ты решилась на секс со своим парнем / своей девушкой? Тебе кажется, что после секса вы стали совсем чужими вместо того, чтобы сблизиться?

Возможно, ты надеялась получить от сексуального опыта больше, чем мог/могла предложить тебе твой партнер / твоя партнерша, или ты была одинокой и искала утешения.

Секс не заполнит пустоты, существующей в твоей жизни, а если ты ищешь принятие или подтверждение своей значимости, сексуальный опыт этого подарить не может.

Поэтому вполне естественно чувствовать себя разочарованной или расстроенной, если реальность не соответствует твоим надеждам.

Что с этим делать

Подумай о том, как почувствовать себя любимой здоровым способом, способным заполнить пустоту в душе и помочь тебе оставаться в безопасности (вместо того, чтобы сделать тебя более уязвимой). Может, стоит поговорить с семьей, сообщить им о том, в чем нуждаешься, обратиться к друзьям, найти наставницу?

Если ты чувствуешь себя опустошенной или отвергнутой, тебе точно стоит ограничить физические контакты со своим партнером/партнершей на время. Притормозите, ограничивайтесь встречами или телефонными разговорами.

Больше времени уделяй любимым делам и общению с близкими подругами. Ты будешь чувствовать себя сильнее и увереннее — а это поможет справиться с разочарованием и двигаться вперед.

Всегда контролируй себя! Секс — безусловно, очень сложная тема. Нужно помнить столько всего, что это может показаться тебе слишком сложным.

Именно поэтому пригодится особенный чек-лист — список контрольных вопросов. Прежде чем начать сексуальную активность или дальше вести ее, просмотри его — он поможет принять решение с уважением к телу и чувствам.

Если не можешь отметить каждый пункт в этом перечне, то, возможно, ты еще не готова к сексуальной жизни либо нужно пересмотреть свои границы.

Мои ценности

Глубоко в душе я уверена целиком и полностью в том, что мое решение относительно сексуальных отношений (или их отсутствия) верное.

Я знаю, что для меня означает секс и что повлияло на мое решение.

Мое решение отвечает моим ценностям.

Я размышляла о своей сексуальности, и мне комфортно быть именно такой.

Мои границы

Я знаю, на что готова пойти, а на что нет.

Я знаю, что я смогу быть честной со своим партнером.

Я знаю, что говорить и как действовать, если кто-нибудь будет пытаться переступить мои границы.

Я знаю, как четко и понятно сообщить о своих потребностях.

Мне известно о физических и эмоциональных рисках, связанных с сексом.

Мое сексуальное образование

Я знакома со своим телом и изучила свою сексуальность.

Я получила всю необходимую информацию из нескольких надежных источников.

Мне известно все о беременности, контрацепции, ЗППП, я обсудила со своим партнером / своей партнершей эти вопросы.

Я знаю, как получать физическое наслаждение другим способом, кроме как с помощью секса. У меня есть доверенные взрослые, к которым могу обратиться за информацией и советом.

Мое самоуважение

Я принимаю решения, уважительные в отношении моих тела, ума и чувств. Я прислушиваюсь к своей интуиции, даже когда нахожусь в плену эмоций.

Я откровенна сама с собой и доверяю себе.

Я знаю, каково это — учиться на собственных ошибках (и умею не наказывать себя за них).

Мое решение о сексе не обусловлено давлением со стороны партнера/партнерши, друзей или СМИ.

Об авторах

Кортни Макавинта — основательница Института уважения, учреждения, помогающего создать безопасные условия для самовыражения молодежи 11–24 лет.

Макавинта относится к 42 влиятельным женщинам в образовательной сфере по версии Университета Южной Калифорнии и является обладательницей награды Влиятельная женщина Кремниевой долины — 2017.

Андреа Вандер Плюм — автор книг для молодежи, инструктор по самозащите подростков.

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