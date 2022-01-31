Танго всегда танцуют двое: психолог о том, как понять, готовы ли вы к новым отношениям

Дарить любовь и чувствовать любовь — наша естественная потребность. Встретить того, с кем хочется делиться личным, планировать жизнь и наслаждаться ее мгновениями — мечта каждого человека.

Однако, как отмечает психолог Юлия Медведева, стремясь найти родную душу, мы часто идеализируем действительность.

Наделяем партнера нереалистичными ожиданиями, не видим своих недостатков, из-за чего завышаем планку.

На самом же деле построить отношения может только тот, кто внутренне готов к изменчивости любви и понимает, что танго всегда танцуют двое, — говорит эксперт.

В своем Instagram она поделилась критериями, которые помогут понять каждому, готов ли он к новой любви:

Вы завершили прошлые отношения

Не содрогаетесь от смс, не плачете в подушку от сожаления, не таите обид на бывшего(-ую) и не вынашиваете плана мести.

Выбираете себя

Вы готовы открыто заявлять о своих границах и точно не дадите себя в обиду. В частности, не будете терпеть абьюз, газлайтинг и, конечно же, физическое насилие.

Осознаете свои слабости и недостатки

Готовы работать над собой и воспринимаете конструктивную критику со спокойным сердцем.

Не планируете решать личные проблемы за счет партнера

Вы знаете, что за свое счастье отвечаете сами. Никто другой, даже идеальный мужчина/женщина не должен кружить вас 24/7.

Ищете человека для себя. Точка

Обращаете внимание на личностные качества человека, его характер, потенциал. И можете пресечь любую критику относительно вашего выбора.

И самое главное — верите в любовь

Ведь где есть любовь, там есть жизнь!

Если сейчас в твоих отношениях с партнером назрели серьезные проблемы, но ты чувствуешь необходимость их сохранить, тогда обрати внимание на материал как пережить кризис в отношениях.

Искренне надеемся, что советы психолога помогут вам его преодолеть и пробудить в ваших сердцах усыпленную любовь.