Танго завжди танцюють двоє: психологиня про те, як зрозуміти, чи готові ви до нових стосунків

Дарувати любов і відчувати любов — наша природна потреба. Зустріти того, з ким хочеться ділитися особистим, планувати життя і насолоджуватися його митями — мрія кожної людини.

Проте, як зазначає психологиня Юлія Медвєдєва, прагнучи відшукати рідну душу, ми часто ідеалізуємо дійсність.

Наділяємо партнера нереалістичними очікуваннями й не бачимо власних недоліків, через що завищуємо планку.

Насправді ж побудувати стосунки може тільки той, хто внутрішньо готовий до мінливості любові й розуміє, що танго завжди танцюють двоє, — говорить фахівчиня.

У своєму Instagram вона поділилася критеріями, які допоможуть зрозуміти кожному, чи готові ви до нового кохання:

Ви остаточно завершили минулі стосунки

Не здригаєтеся від смс, не плачете у подушку від жалю, не таїте образ на колишнього(-ню) та не виношуєте план помсти.

Вибираєте себе

Ви готові відкрито заявляти про свої кордони й точно не дасте себе образити. Зокрема, не терпітимете аб’юз, газлайтинг і, звичайно ж, фізичне насильство.

Усвідомлюєте свої слабкості та недоліки

Готові працювати над собою та сприймаєте конструктивну критику зі спокійним серцем.

Не плануєте розв’язувати особисті проблеми за допомогою партнера

Ви знаєте, що за своє щастя відповідаєте самостійно. Ніхто інший, навіть ідеальний(-а) чоловік/жінка не має кружляти вас 24/7.

Шукаєте людину для себе. Крапка

Звертаєте увагу на особисті якості людини, її характер, потенціал. І можете припинити будь-яку критику стосовно вашого вибору.

І найголовніше — вірите у кохання

Адже де є любов, там є життя!

Якщо наразі у твоїх стосунках із партнером(-кою) назріли серйозні проблеми, але ти відчуваєш потребу їх зберегти, тоді зверни увагу на матеріал як пережити кризу в стосунках.

Щиро сподіваємося, що поради психологині допоможуть вам її подолати і пробудити приспане кохання у ваших серцях.