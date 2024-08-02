Это должны знать все! История десантно-штурмовых войск, и как стать частью Друзів ДШВ вне войска

Одиннадцатый год отчаянной борьбы за свободу заставил нас знакомиться с некогда далекой и неизвестной военной терминологией. Теперь даже малышам известны названия вооружений, воинские звания и другие термины этих кровавых времен.

Усталость от войны скопилась в каждом из нас. Но есть те, кто продолжает борьбу ради всех украинцев и заставляет нас каждый день гордиться своими корнями. Наши храбрые воины прошли долгий путь от малоразвитой армии, которую намеренно разваливали пророссийские политики, в одну из самых сильных армий мира.

Частью этой истории успеха и борьбы стали десантно-штурмовые войска — профессиональные военные, готовые к любым условиям, способные проникать в тыл врага и работать под тяжелым давлением. Часто их героизм позволяет полностью изменить планы врага и предотвратить их продвижение.

Вікна-новини собрали факты об истории войск, самые выдающиеся бои, в которых участвовали бойцы, а также рассказали, как можно поддержать наших военных с помощью нового проекта Друзі ДШВ и сделать их труд еще более эффективным.

Десантно-штурмовые войска — история создания

Десантно-штурмовые войска — это отдельный род войск в составе ВСУ, который действует как воздушный десант и выполняет боевые задания в тактическом и оперативном тылу врага.

В состав ДШВ входят воздушно-десантные, штурмовые и аэромобильные части. Их задача — с высокой маневровостью и автономностью оборонять, вести наступательные действия и выполнять другие задачи в разных условиях.

До 2012 года назывались Аэромобильными войсками Украины, потом название заменили на советское — Высокомобильные десантные войска (ВДВ). Однако в 2015 году войска усилили танковыми подразделениями, что стало предпосылкой для утверждения действующего названия.

В 2015 году ДШВ вышли из состава Сухопутных войск и сформировались как отдельный род войск Вооруженных сил.

Окончательный переход от советского названия к новой концепции прошел в октябре 2017 года. Профессиональный праздник — 21 ноября.

Во время полномасштабной войны России против Украины ДШИ развиваются и расширяются. В июне 2024 года в войсках сообщили о создании отдельного подразделения беспилотных систем.

От сухопутных эти войска отличает высокая мобильность, способность очень оперативно достигать определенных рубежей, способность самостоятельного выполнения задач в сложных условиях и на любых направлениях. ДШВ имеют высокий уровень подготовки.

Десантно-штурмовые и аэромобильные подразделения войск предназначены для ведения десантно-штурмовых действий. Воздушно-десантные привлечены для выполнения различных по характеру задач.

ДШВ берет на себя выполнение следующих основных задач:

нарушение работы тыла противника;

предотвращение планомерного использования противником своих резервов;

занятие и содержание важных объектов и рубежей, что поможет обеспечить беспрепятственное и оперативное развертывание собственных войск и сил в определенных районах.

Десантно-штурмовые войска — одни из самых элитных в составе Вооруженных сил Украины. Военнослужащие десантных подразделений многократно доказывали свою храбрость и отвагу. Но любой, даже сильнейшей армии, нужен крепкий тыл, поддерживающий морально и материально.

Помочь воинам можно с помощью новой инициативы Друзі ДШВ. Это всеукраинская платформа, которая собирает средства на нужды десантно-штурмовых войск. Желающие могут перечислить деньги на общие нужды или конкретной бригаде, которая напрямую получит перечисленную сумму.

Собранные средства будут направлены на закупку комплексов РЭБ, дронов, запасных частей, приборов ночного видения, специальной инженерной техники, тепловизоров, а также для закрытия других неотложных нужд подразделений ДШВ.

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Донецкий аэропорт и самый длинный в мире рейд — деятельность во время АТО

Десантно-штурмовые войска особенно отличились храбростью во время проведения АТО, обороняя Донецкий аэропорт и участвуя в боях за Дебальцево, Славянск и другие города Донецкой области. Тогда активное участие в этих противостояниях принимала 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

В начале августа 2014 года 95-я бригада совершила самый длинный рейд в мировой военной истории. Бойцы прорвали линию обороны российских боевиков, совершили марш в Мариуполь, вернулись вдоль границы, уничтожили несколько российских артиллерийских батальонов, которые находились на украинской стороне границы, забрали их оружие и оборудование, проехали в Луганск и вернулись в Славянск.

В ходе рейда было пройдено около 470 км, из которых 170 км пришлись на тыл врага.

А уже в октябре 2014 года войска ДШУ участвовали в обороне Донецкого аэропорта. 1-й и 13-й аэромобильные батальоны 95-й бригады участвовали в боях в период с 18 января по 20 февраля 2015 года.

Активное участие в обороне объекта принимали и военные 79-й отдельной аэромобильной бригады. В конце сентября ротно-тактической группе 1-го батальона было предписано встать на оборону Донецкого аэропорта.

Киборгов прикрывала реактивная и ствольная артиллерия 79-й, 95-й, 55-й и 93-й бригад ДШВ. Стратегическая важность аэропорта придавала быстрый доступ к территориям населенных пунктов Пески, Тоненькое, Спартака и вокруг Авдеевки.

Оборона продолжалась 242 дня. Каждый день оккупанты атаковали терминалы по 6-8 раз. Велись тяжелые артиллерийские бои, которые полностью разрушили здания аэропорта, однако не смогли выбить украинских десантников.

В конце концов, как потом в многочисленных интервью будут рассказывать защитники аэропорта, бойцы выдержали все — бетон не смог устоять под нашествием россиян. Из-за чего оборона объекта стала тщетной и украинские военные покинули развалины.

Достижение ДШВ за время полномасштабного вторжения

Во времена полномасштабного вторжения военные продолжили оборону Донбасса, участвовали в освобождении Киевской и Харьковской области. 80-я ОДШБр особенно отличилась в боях под Бахмутом, в частности, во время освобождения Клещеевки.

Тогда бойцы остановили наступление врага и уничтожили три отряда ЧВК Вагнер. В течение 9 месяцев они держали оборону и осуществляли наступательные бои, несмотря на то, что силы противника несколько раз превосходили украинские.

17 сентября 2023 года подразделение вместе с 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой провели наступательные действия в направлении Клещеевки. По результатам выполнения задачи было уничтожено большое количество вражеской бронированной техники, ликвидирована живая сила, а населенный пункт был освобожден от российских войск.

Еще раньше, в мае 2022 года, 80-я ОДШБр отразила атаки противника, пытавшегося осуществить переправу реки Северский Донец и захватить Славянск. В результате переправа была уничтожена, бойцы удержали все определенные позиции, а враг так и не смог осуществить свои планы.

Военные также отличились в боях Харьковской области. В частности, бойцам удалось пройти в тыл противника, уничтожить его довольствие и взять вражеские войска в кольцо во время освобождения Изюма. Благодаря успешным действиям десантников город вскоре был освобожден от оккупантов.

Именно силами десантников удалось предотвратить продвижение россиян возле Вознесенска Николаевской области. Возле населенных пунктов Антоновка, Херсон и Чернобаевка они выполняли задачи сдерживания быстрого продвижения войск противника.

Благодаря засадам и инженерным заграждениям, построенным войсками ДШВ, оккупантам не удалось захватить город.

С 28 февраля по 5 марта 2022 года 126 бригада береговой охраны РФ пыталась дойти до Вознесенска, но минные заграждения и нанесение огневого поражения помешали форсировать Южный Буг.

За плечами десантников — десятки тяжелых боев и смертоносная борьба, которая будет продолжаться до победы Украины. Но мы можем облегчить их противостояние, внеся свой вклад. Присоединяйся к платформе Друзі ДШВ и становись не просто товарищем, а той опорой, на которую наши военные могут рассчитывать!

Раньше мы рассказывали, кого десантники хотят видеть в штурмовиках.

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