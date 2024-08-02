Це мають знати всі! Історія Десантно-штурмових військ та як стати частиною Друзів ДШВ поза військом

Одинадцятий рік відчайдушної боротьби за свободу змусив нас знайомитися з колись далекою і невідомою військовою термінологією. Тепер навіть малечі відомі назви озброєнь, військові звання та інші терміни цих кривавих часів.

Втома від війни накопичилася в кожному з нас. Але є ті, хто продовжує боротьбу заради всіх українців та змушує нас щодня пишатися своїм корінням. Наші хоробрі воїни пройшли довгий шлях від малорозвиненої армії, яку навмисно розвалювали проросійські політики, до однієї з найпотужніших армій світу.

Частиною цієї історії успіху та боротьби стали Десантно-штурмові війська — професійні військові, які готові до будь-яких умов, здатні проникати в тил ворога та працювати під найважчим тиском. Часто їхній героїзм дає можливість повністю змінити плани ворога та запобігти їхньому просуванню.

Вікна-новини зібрали факти про історію військ, найвизначніші бої, в яких брали участь бійці, а також розповіли, як можна підтримати наших військових за допомогою нового проекту Друзі ДШВ та зробити їхню працю ще ефективнішою.

Десантно-штурмові війська — історія створення

Десантно-штурмові війська — це окремий рід військ у складі ЗСУ, який діє як повітряний десант та виконує бойові завдання в тактичному та оперативному тилу ворога.

До складу ДШВ входять повітрянодесантні, штурмові та аеромобільні частини. Їхня задача — з високою маневровістю та автономністю обороняти, вести наступальні дії та виконувати інші задачі в різних умовах.

До 2012 року мали назву Аеромобільні війська України, яку потім замінили на радянську — Високомобільні десантні війська (ВДВ). Однак у 2015 році війська підсилили танковими підрозділами, що стало передумовою для затвердження наразі чинної назви.

У 2015 році ДШВ вийшли зі складу Сухопутних військ та сформувались як окремий рід військ Збройних Сил.

Остаточний перехід від радянської назви до нової концепції відбувся в жовтні 2017. Професійне свято — 21 листопада.

Під час повномасштабної війни Росії проти України ДШВ розвиваються і розширюються. У червні 2024 року у військах повідомили про створення окремого підрозділу безпілотних систем.

Від сухопутних ці війська відрізняє висока мобільність, здатність дуже оперативно досягати визначених рубежів, спроможність у самостійному виконанні завдань в складних умовах та на будь-яких напрямках. ДШВ мають високий рівень підготовки.

Десантно-штурмові та аеромобільні підрозділи військ призначені для ведення десантно-штурмових дій. Повітрянодесантні залучені для виконання різних за характером завдань.

ДШВ бере на себе виконання таких основних задач:

порушення роботи тилу противника;

унеможливлення планомірного використання противником своїх резервів;

зайняття й утримання важливих об’єктів і рубежів, що допоможе забезпечити безперешкодне та оперативне розгортання власних військ та сил у певних районах.

Десантно-штурмові війська — одні з найелітніших в складі Збройних сил України. Військовослужбовці десантних підрозділів багаторазово доводили свою хоробрість та відвагу. Але будь-якій, навіть найсильнішій армії, потрібен міцний тил, що підтримуватиме морально та матеріально.

Допомогти воїнам можна за допомогою нової ініціативи Друзі ДШВ. Це всеукраїнська платформа, яка збирає кошти напряму на потреби Десантно-штурмових військ. Охочі можуть перерахувати гроші на загальні потреби або для конкретної бригади, яка напряму отримає перераховану суму.

Зібрані кошти спрямують на закупівлю комплексів РЕБ, дронів, запасних частин, приладів нічного бачення, спеціальної інженерної техніки, тепловізорів, а також для закриття інших нагальних потреб підрозділів ДШВ.

Читати на тему Друзі ДШВ або Як кожен українець може підтримати десантників Усі подробиці про новий проект Друзі ДШВ

Донецький аеропорт та найдовший у світі рейд — діяльність під час АТО

Десантно-штурмові війська особливо відзначилися хоробрістю під час проведення АТО, обороняючи Донецький аеропорт та беручи участь в боях за Дебальцеве, Слов’янськ та інші міста Донеччини. Тоді активну участь в цих протистояннях брала 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада.

На початку серпня 2014 року 95-та бригада здійснила найдовший рейд у світовій військовій історії. Бійці прорвали лінію оборони російських бойовиків, здійснили марш до Маріуполя, повернулися вздовж кордону, знищили кілька російських артилерійських батальйонів, які перебували на українській боці кордону, забрали їхню зброю та устаткування, проїхали до Луганська та повернулися до Слов’янська.

У ході рейду було пройдено близько 470 км, з яких 170 км прийшлися на тил ворога.

А вже у жовтні 2014 війська ДШВ брали участь в обороні Донецького аеропорту. 1-й та 13-й аеромобільні батальйони 95-ї бригади брали участь в боях в період з 18 січня по 20 лютого 2015 року.

Активну участь в обороні об’єкта брали й військові 79-ї окремої аеромобільної бригади. В кінці вересня ротно-тактичній групі 1-го батальйону було наказано стати на оборону Донецького аеропорту.

“Кіборгів” прикривала реактивна та ствольна артилерія 79-ї, 95-ї, 55-ї та 93-ї бригад ДШВ. Стратегічної важливості аеропорту додавав швидкий доступ до територій населених пунктів Піски, Тоненьке, Спартака та навколо Авдіївки.

Оборона тривала 242 дні. Кожного дня окупанти атакували термінали по 6-8 разів. Велися тяжкі артилерійські бої, які вщент зруйнували будівлі аеропорту, однак не змогли вибити українських десантників.

Зрештою, як потім у численних інтерв’ю розповідатимуть оборонці аеропорту, бійці витримали все — лише бетон не зміг встояти під навалою росіян. Через що оборона об’єкта стала марною, й українські військові залишили руїни.

Досягнення ДШВ за часи повномасштабного вторгнення

За часів повномасштабного вторгнення військові продовжили оборону Донеччини, брали участь у звільненні Київщини та Харківщини. 80-та ОДШБр особливо відзначилася у боях під Бахмутом, зокрема, під час звільнення Кліщіївки.

Тоді бійці зупинили наступ ворога та знищили три загони ПВК Вагнер. Протягом 9 місяців вони тримали оборону та здійснювали наступальні бої, попри те, що сили противника в кілька разів переважали українські.

17 вересні 2023 року підрозділ разом із 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою провели наступальні дії в напрямку Кліщіївки. За результатами виконання завдання, було знищено велику кількість ворожої броньованої техніки, ліквідовано живу силу, а населений пункт було звільнено від російських військ.

Ще раніше, у травні 2022 році, 80-та ОДШБр відбила атаки противника, який намагався здійснити переправу річки Сіверський Донець та захопити Слов’янськ. В результаті переправу було знищено, бійці утримали всі визначені позиції, а ворог так і не зміг здійснити своїх планів.

Військові також відзначилися у боях на Харківщині. Зокрема, бійцям вдалося пройти в тил противника, знищити його забезпечення та взяти ворожі війська в кільце під час звільнення Ізюму. Завдяки успішним діям десантників місто незабаром було звільнене від окупантів.

Саме силами десантників вдалося запобігти просуванню росіян біля Вознесенська Миколаївської області. Біля населених пунктів Антонівка, Херсон та Чорнобаївка вони виконували завдання щодо стримування швидкого просування військ противника.

Завдяки засідкам та інженерним загородженням, які побудували війська ДШВ, окупантам не вдалося захопити місто.

З 28 лютого по 5 березня 2022 року 126-та бригада берегової охорони РФ намагалась дійти до Вознесенська, але мінні загородження та вогневі ураження завадили форсувати Південний Буг.

За плечима десантників — десятки важких боїв та смертоносна боротьба, яка буде продовжуватися аж до перемоги України. Але ми можемо полегшити їхнє протистояння, зробивши свій внесок. Долучайся до Друзів ДШВ і ставай не просто товаришем, а тією опорою, на яку наші військові можуть розраховувати!

Раніше ми розповідали, кого десантники хочуть бачити в штурмовиках.

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