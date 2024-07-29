Вступительная кампания 2024: до какого числа можно подавать документы для поступления

В Украине продолжается вступительная кампания. Выпускники школ тщательно выбирают, в какие университеты подать документы, чтобы получить образование, о котором они мечтают. В нашем материале рассказываем, до какого числа можно подавать документы для поступления в Украине 2024.
С 1 июля у абитуриентов была возможность зарегистрировать личные электронные кабинеты. Они обязательны для поступления в университеты.
Поступающие могут подавать документы в университеты с 19 по 31 июля. Подача заканчивается 31 июля в 18:00.
Поступающие могут подавать документы в университеты с 19 по 31 июля. Подача заканчивается 31 июля в 18:00.
Поступление и конкурсы на творческие специальности на бюджетную форму продолжались с 3 по 10 июля 18:00.
Поступающие на контрактную форму творческих специальностей имели возможность пройти вступительные конкурсы с 3 по 25 июля 18:00.
После обнародования рейтинговых списков происходит зачисление на обучение. Оно произойдет 10 августа 2024. Зачисление поступающих на контрактную форму обучения продлится с 10 августа по 31 октября 2024 года.
Вступительная кампания 2024 завершится 31 октября.
Для поступления на бакалавриат документы нужно подать в период с 19 по 31 июля. Списки попавших на бюджетную форму обучения опубликуют до 5 августа 2024. Зачисление длится до 10 августа.
Поступающие на льготных условиях будут зачислены до 30 августа.
Для поступления на магистратуру документы подаются с 1 по 22 августа. Рекомендации по зачислению на бюджетную форму поступят не позднее 24 августа. Оригиналы документов нужно подать до 26 августа 18:00.
Раньше мы рассказывали о рейтинге лучших университетов страны.
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