Вступительная кампания 2024: до какого числа можно подавать документы для поступления

В Украине продолжается вступительная кампания. Выпускники школ тщательно выбирают, в какие университеты подать документы, чтобы получить образование, о котором они мечтают. В нашем материале рассказываем, до какого числа можно подавать документы для поступления в Украине 2024.

До какого числа можно подавать документы для поступления

С 1 июля у абитуриентов была возможность зарегистрировать личные электронные кабинеты. Они обязательны для поступления в университеты.

Поступающие могут подавать документы в университеты с 19 по 31 июля. Подача заканчивается 31 июля в 18:00.

Конкурсы и поступление на творческие специальности: когда подают документы

Поступление и конкурсы на творческие специальности на бюджетную форму продолжались с 3 по 10 июля 18:00.

Поступающие на контрактную форму творческих специальностей имели возможность пройти вступительные конкурсы с 3 по 25 июля 18:00.

Когда будут результаты поступления 2024

После обнародования рейтинговых списков происходит зачисление на обучение. Оно произойдет 10 августа 2024. Зачисление поступающих на контрактную форму обучения продлится с 10 августа по 31 октября 2024 года.

Вступительная кампания 2024 завершится 31 октября.

Поступление на бакалавра и магистра: когда подавать документы

Для поступления на бакалавриат документы нужно подать в период с 19 по 31 июля. Списки попавших на бюджетную форму обучения опубликуют до 5 августа 2024. Зачисление длится до 10 августа.

Поступающие на льготных условиях будут зачислены до 30 августа.

Для поступления на магистратуру документы подаются с 1 по 22 августа. Рекомендации по зачислению на бюджетную форму поступят не позднее 24 августа. Оригиналы документов нужно подать до 26 августа 18:00.

Раньше мы рассказывали о рейтинге лучших университетов страны.

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