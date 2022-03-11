Дорога жизни — где найти актуальную информацию о расписании эвакуационных рейсов Укрзалізниці

Каждый день Укрзалізниця спасает тысячи жизней, увозя людей из горячих точек Украины. График движения поездов и направления ежедневно меняются. Но как и где находить актуальную информацию об эвакуационных рейсах?
Вікна собрали ресурсы, на которых ты можешь узнать это.
Также узнать детали работы Укрзалізниці во время войны можно по телефонам: 0 800 503 111, 044 465 33 44.
Напомним, сегодня, 11 марта, вице-премьер и министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила про очередной гуманитарный коридор из Мариуполя, Волновахи, Бучи и других городов.