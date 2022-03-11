Дорога жизни — где найти актуальную информацию о расписании эвакуационных рейсов Укрзалізниці

Каждый день Укрзалізниця спасает тысячи жизней, увозя людей из горячих точек Украины. График движения поездов и направления ежедневно меняются. Но как и где находить актуальную информацию об эвакуационных рейсах?

Вікна собрали ресурсы, на которых ты можешь узнать это.

Официальный сайт Укрзалізниці.

Telegram-канал Укрзалізниці.

Facebook-страница Укрзалізниці.

Вебресурс Укрзалізниці, созданный для пассажиров во время войны. Здесь также можно узнать об очередях на пунктах пересечения границ со странами Европейского Союза, международных маршрутах и ​​работе вокзалов.

Сайт для отправки гуманитарной помощи по железной дороге.

Также узнать детали работы Укрзалізниці во время войны можно по телефонам: 0 800 503 111, 044 465 33 44.

Напомним, сегодня, 11 марта, вице-премьер и министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила про очередной гуманитарный коридор из Мариуполя, Волновахи, Бучи и других городов.