Дорога життя — де знайти актуальну інформацію про розклад евакуаційних рейсів Укрзалізниці

Кожного дня Укрзалізниця рятує тисячі життів, вивозячи людей з гарячих точок України. Графік руху потягів та напрямки змінюються щоденно. Але як і де знаходити актуальну інформацію щодо евакуаційних рейсів?
Вікна зібрали ресурси, на яких ти можеш це дізнатися.
Також дізнатися деталі роботи Укрзалізниці під час війни можна за телефонами: 0 800 503 111, 044 465 33 44.
Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, віце-прем’єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про черговий гуманітарний коридор з Маріуполя, Волновахи, Бучі та інших міст.