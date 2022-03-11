Дорога життя — де знайти актуальну інформацію про розклад евакуаційних рейсів Укрзалізниці

Кожного дня Укрзалізниця рятує тисячі життів, вивозячи людей з гарячих точок України. Графік руху потягів та напрямки змінюються щоденно. Але як і де знаходити актуальну інформацію щодо евакуаційних рейсів?

Вікна зібрали ресурси, на яких ти можеш це дізнатися.

Офіційний сайт Укрзалізниці.

Telegram-канал Укрзалізниці.

Facebook-сторінка Укрзалізниці.

Вебресурс Укрзалізниці, створений для пасажирів під час війни. Тут також можна дізнатися про черги на пунктах перетину кордонів з країнами Європейського Союзу, міжнародні маршрути та роботу вокзалів.

Сайт для відправлення гуманітарної допомоги залізницею.

Також дізнатися деталі роботи Укрзалізниці під час війни можна за телефонами: 0 800 503 111, 044 465 33 44.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, віце-прем’єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про черговий гуманітарний коридор з Маріуполя, Волновахи, Бучі та інших міст.