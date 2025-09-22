Базовая социальная помощь: как в Дії объединили сразу 5 выплат

Теперь в приложении Дії станет доступна базовая социальная помощь, которую можно оформить всего за несколько минут. Об этом сообщает Минсоцполитики. Это новый вид социальной поддержки, объединяющий сразу пять выплат в одну.

Вікна-новини рассказывают, кто может на нее рассчитывать и как его оформить.

Базовая социальная помощь в Дії: пошаговая инструкция по оформлению

Сервис доступен для семей, которые получают одну или несколько из этих выплат:

помощь малообеспеченным семьям;

выплата на детей одиноким матерям;

временная помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.

Размер пособия рассчитывается индивидуально. Как сообщает правительственный портал, сумма привязана к базовой величине, определяющей, какой размер минимального дохода должен быть на одного человека в семье. Сейчас это 4500 грн.

Чтобы получить доступ к услуге, необходимо обновить Дію до последней версии. Затем необходимо выполнить следующие действия:

перейти в раздел Сервіси и выбрать Допомога від держави;

выбрать раздел Базова соціальна допомога и нажать Отримати допомогу;

дождаться извещения с расчетом своей ежемесячной суммы;

если сумма верна, нажми Подати заяву и выбери Дія.Картка;

проверь заявление и подтверди, что отказываешься от других видов помощи. Теперь они объединятся в одну выплату;

подпиши заявление Дія.Подписью и отправь приглашения для подписи совершеннолетним членам семьи.

Когда все подписи будут собраны, заявление автоматически отправиться дальше. Далее нужно дождаться одобрения и получить уведомление о назначении помощи.

Поскольку пилотный проект рассчитан на два года, сейчас в Минсоцполитики работают над введением такой помощи на постоянной основе.

С этой целью правительство одобрило соответствующий законопроект, который скоро будет передан на рассмотрение парламента.

Как отметила премьер Юлия Свириденко, каждая украинская семья имеет право быстро и без лишней бюрократии получить помощь от государства.

— Поэтому мы меняем подход: вместо пяти разных выплат теперь будет действовать базовая социальная помощь. Она позволит быстрее и проще оформить поддержку семьям в сложных жизненных обстоятельствах.

