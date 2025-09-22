Базова соціальна допомога: як у Дії об’єднали одразу 5 виплат

Тепер у застосунку Дія стане доступною базова соціальна допомога, яку можна оформити всього за кілька хвилин. Про це повідомляє Мінсоцполітики. Це новий вид соціальної підтримки, що об’єднує одразу п’ять виплат в одну.

Вікна-новини розповідають, хто може на неї розраховувати та як її оформити.

Базова соціальна допомога в Дії: покрокова інструкція для оформлення

Сервіс доступний для родин, які отримують одну або декілька з цих виплат:

допомога малозабезпеченим сім’ям;

виплата на дітей одиноким матерям;

тимчасова допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їхнє місцеперебування невідоме.

Розмір допомоги розраховується індивідуально. Як повідомляє урядовий портал, сума привʼязана до базової величини, яка визначає, який розмір мінімального доходу має бути на одну людину в родині. Нині це 4 500 грн.

Щоб отримати доступ до послуги, треба оновити Дію до останньої версії. Потім необхідно виконати такі дії:

перейти у розділ Сервіси та вибрати Допомога від держави;

вибрати розділ Базова соціальна допомога та натиснути Отримати допомогу;

дочекатися сповіщення із розрахунком своєї щомісячної суми;

якщо сума правильна, натисни Подати заяву та обери Дія.Картка;

перевір заяву та підтвердь, що відмовляєшся від інших видів допомоги. Тепер вони об’єднаються в одну виплату;

підпиши заяву Дія.Підписом та надішли запрошення для підпису повнолітнім членам родини.

Коли всі підписи будуть зібрані, заява автоматично надсилатиметься далі. Далі треба дочекатися схвалення й отримати сповіщення про призначення допомоги.

Оскільки пілотний проект розрахований на два роки, нині в Мінсоцполітики працюють над запровадженням такої допомоги на постійній основі.

З цією метою уряд схвалив відповідний законопроект, який скоро передадуть на розгляд парламенту.

Як зауважила прем’єрка Юлія Свириденко, кожна українська родина має право швидко й без зайвої бюрократії отримати допомогу від держави.

— Тому ми змінюємо підхід: замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах.

