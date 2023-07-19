Ситуация стабилизировалась, но надолго ли? Что будет с долларом в июле 2023 года

Курс доллара в Украине сильно менялся за последний год, сейчас ситуация стала более стабильной, но долго ли это продлится?

Мы расскажем, что будет с долларом в июле 2023 года и что происходит с валютой на мировом рынке.

Что происходит с долларом в мире

Индекс доллара США торгуется на уровне 99,70, что стало известно во время торгов 18 июля. Котировки упали на 0,14%, сообщает Yahoo! Finance. В целом индекс доллара колеблется в диапазоне от 99,59 до 99,94.

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Позиции американской валюты приблизились к минимальному значению за год, доллар продолжает обесцениваться против корзины из шести других валют.

Это происходит потому, что инвесторы пытались понять, есть ли катализаторы, которые будут способствовать дальнейшему ослаблению позиций валюты на рынке после обнародования последнего отчета по инфляции в США, передает CNBC.

На прошлой неделе индекс доллара США зафиксировал наихудший результат в годовом расчете. Впрочем, позиции доллара могут зависеть от решений продавцов, считает валютный стратег Commonwealth Bank of Australia. Он говорит, что рынки настроены на завершение агрессивного цикла по повышению процентной ставки.

Курс доллара в июле 2023 года в Украине

Эксперты отмечают, что пока не наблюдают негативных тенденций, но сложно говорить о длительной стабильности.

Директор департамента казначейских операций одного из банков Анна Золотько отмечает в комментарии для 24 канала, что на курс доллара может повлиять любой фактор.

Сейчас ситуация достаточно позитивна для гривны. Сальдо операций физических лиц с долларом уже две недели подряд является положительным, что свидетельствует о значительном ослаблении девальвационных настроений и росте потребительского оптимизма.

По ее словам, инфляция сокращается, а ставки по депозитам в гривне растут. Впрочем, Золотько акцентирует, что Украина находится в условиях войны, поэтому есть постоянные риски и сложно делать какие-то прогнозы.

Начальник департамента казначейства другого банка Тарас Лесовой считает, что сейчас меньше ажиотажа на валютном рынке. Он предполагает, что стоит ожидать укрепления гривны и приближения к официальному курсу примерно на 1-1,5%.

— Можно предположить, что границы валютных колебаний могут измениться, а наличный курс будет в новом валютном коридоре: 36,7-37,7 гривны за доллар, 40-41,5 гривны за евро, — говорит Лесовой.

Многие покупают доллары в обменниках или “с рук”, потому что так, кажется, выгоднее. Но будь внимательным(-ой), ведь мошенники могут дать тебе фальшивые купюры. Ранее мы рассказывали, как проверить доллары на подлинность.

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