Ситуація стабілізувалася, та чи надовго? Що буде з доларом у липні 2023

Курс долара в Україні сильно змінювався за останній рік, зараз ситуація стала стабільнішою, але чи довго так триватиме?

Ми розповімо, що буде з доларом в липні 2023 та що відбувається з валютою на світовому ринку.

Що відбувається з доларом у світі

Індекс долара США торгується на рівні 99,70, це стало відомо під час торгів 18 липня. Котирування впали на 0,14%, повідомляє Yahoo!Finance. Загалом індекс долара коливається в діапазоні від 99,59 до 99,94.

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Позиції американської валюти наблизилися до мінімального значення за рік, долар продовжує знецінюватися проти кошика з шести інших валют.

Це відбувається через те, що інвестори намагалися зрозуміти, чи є каталізатори, які сприятимуть подальшому послабленню позицій валюти на ринку після оприлюднення останнього звіту з інфляції у США, передає CNBC.

Минулого тижня індекс долара США зафіксувала найгірший результат у річному розрахунку. Утім, позиції долара можуть залежати від рішень продавців, вважає валютний стратег з Commonwealth Bank of Australia. Він говорить, що ринки налаштовані на завершення агресивного циклу з підвищення процентної ставки.

Курс долара у липні 2023 в Україні

Експерти зазначають, що поки не спостерігають негативних тенденцій, але складно говорити про довготривалу стабільність.

Директор департаменту казначейських операцій одного з банків Анна Золотько зазначає у коментарі для 24 каналу, що на курс долара може вплинути будь-який чинник.

Зараз ситуація є доволі хорошою для гривні. Сальдо операцій фізичних осіб з іноземною валютою вже два тижні поспіль є позитивним, що свідчить про значне послаблення девальваційних настроїв та зростання споживчого оптимізму.

За її словами, інфляція скорочується, а ставки за депозитами у гривні зростають. Утім, Золотько акцентує, що Україні перебуває у воєнному стані, тому є постійні ризики й складно робити якісь прогнози.

Начальник департаменту казначейства іншого банку Тарас Лєсовий вважає, що зараз менше ажіотажу на валютному ринку. Він міркує, що варто чекати зміцнення гривні та наближення до офіційного курсу приблизно на 1-1,5%.

— Можна припустити, що межі валютних коливань можуть змінитися, а готівковий курс буде в новому валютному “коридорі”: 36,7-37,7 гривні за долар, 40-41,5 гривні за євро, — каже Лєсовий.

Багато людей купують долари в обмінниках або “з рук”, бо так, здається, вигідніше. Але будь уважним(-ою), адже шахраї можуть дати тобі фальшиві купюри. Раніше ми розповідали, як перевірити долари на справжність.

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