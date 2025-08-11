Молочка снова дорожает: при чем здесь ЕС

В начале августа в Украине увеличилась закупочная цена на молокосырье из-за высокого спроса со стороны переработчиков. Они в свою очередь пытаются экспортировать больше готовой продукции в ЕС до исчерпания квот.

Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили. Какие цены на молочные продукты сейчас — Вікна рассказывают свежую аналитику.

Цены на молочные продукты выросли

По состоянию на 5 августа цена на молоко экстра сорта составляла 16,80 грн/кг без НДС, что на 66 копеек больше, чем в июле. Цены на это сорт варьируется от 16,10 до 17,20 грн/кг без НДС. Нижний диапазон цен увеличился на 60 копеек, а верхний — на 50 копеек.

Молоко высшего сорта в среднем стоит 16,60 грн/кг без НДС, что на 75 копеек больше, чем в июле. В целом, цены колеблются от 15,80 до 16,90 грн/кг без НДС. Нижний диапазон вырос на 50 копеек, а верхний — на 55 копеек.

Средняя цена на молоко первого сорта составляет 16,20 грн/кг без НДС. Это больше показателей июля на 75 копеек. Минимальная цена в хозяйствах была на уровне 15,50 грн/кг, максимальная — 16,50 грн/кг. Нижний диапазон вырос на 50 копеек, а верхний — на 90 копеек.

Средневзвешенная цена трех сортов находится на уровне 16,62 грн/кг без НДС, что на 70 копеек больше месяца назад.

Почему цены растут

Георгий Кухалейшвили отмечает, что в начале августа спрос на молокосырье в Украине увеличился, поскольку молокоперерабатывающие предприятия хотят отгрузить больше готовой продукции в ЕС без пошлин до исчерпания квот.

Еще в июне 2025 года Еврокомиссия отменила автономные торговые мероприятия и возобновила квоты и пошлины на молочную продукцию из Украины. Впоследствии Украина и ЕС пересмотрели торговое соглашение, согласовав новые квоты на экспорт молочной продукции при постепенном переходе к стандартам ЕС до 2028 года.

Однако документы не подписали Венгрии, Польши, Румынии, Болгарии и Словакии о пошлинах и квотах для украинского зерна, которые также прописаны в соглашении.

Квоты ЕС на сливочное масло и сухое молоко почти исчерпаны. В настоящее время наблюдается тренд 2024 года, когда в августе молокосырье подорожало на 74 копейки по сравнению с июлем.

Несмотря на нынешний рост цен на все сорта молока, из-за исчерпания квот экспорт молочных продуктов в ЕС, вероятно, приостановится в течение месяца, если не заработают новые правила.

На экспорт перерабатывалось около 20% молочных продуктов и после окончания квот готовая продукция будет накапливаться на складах. Но резкого падения цен на продукцию не стоит ждать, поскольку склады переработчиков пока пусты, поэтому они будут постепенно восстанавливать запасы.

Если в сентябре Еврокомиссия утвердит новое торговое соглашение с Украиной, тогда экспорт молочных продуктов в ЕС возобновится. Однако в сентябре не произойдет резкого скачка цен, ведь в ЕС будут поставлять продукты со складов.

Согласно прогнозу переработчиков, средняя цена на молоко в сентябре может составить 16,70 грн/кг, а в октябре — 17,10 грн/кг.

Тем временем цены на некоторые овощи падают. Мы рассказывали, насколько подешевели помидоры за неделю.

