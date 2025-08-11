Молочка знов дорожчає: до чого тут ЄС

На початку серпня в Україні збільшилася закупівельна ціна на молокосировину через високий попит з боку переробників. Вони своєю чергою намагаються експортувати більше готової продукції до ЄС до вичерпання квот.

Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі. Які ціни на молочні продукти зараз — Вікна переповідають свіжу аналітику.

Ціни на молочні продукти зросли

Станом на 5 серпня, ціна на молоко екстра ґатунку становила 16,80 грн/кг без ПДВ, що на 66 копійок більше, ніж у липні. Ціни на цей ґатунок варіюється від 16,10 до 17,20 грн/кг без ПДВ. Нижній діапазон цін збільшився на 60 копійок, а верхній — на 50 копійок.

Молоко вищого ґатунку в середньому коштує 16,60 грн/кг без ПДВ, що на 75 копійок більше, ніж у липні. Загалом ціни коливаються від 15,80 до 16,90 грн/кг без ПДВ. Нижній діапазон виріс на 50 копійок, а верхній — на 55 копійок.

Середня ціна на молоко першого ґатунку становить 16,20 грн/кг без ПДВ. Це більше за показники липня на 75 копійок. Мінімальна ціна в господарствах була на рівні 15,50 грн/кг, максимальна — 16,50 грн/кг. Нижній діапазон виріс на 50 копійок, а верхній — на 90 копійок.

Середньовиважена ціна трьох ґатунків перебуває на рівні 16,62 грн/кг без ПДВ, що на 70 копійок більше, ніж місяць тому.

Чому ціни зростають

Георгій Кухалейшвілі зауважує, що на початку серпня попит на молокосировину в Україні збільшився, оскільки молокопереробні підприємства хочуть відвантажити більше готової продукції до ЄС без мит до вичерпання квот.

Зауважимо, що ще у червні 2025 року Єврокомісія скасувала автономні торгівельні заходи та відновила квоти та мита на молочну продукцію з України. Згодом Україна та ЄС переглянули торгову угоду, погодивши нові квоти на експорт молочної продукції за умови поступового переходу до стандартів ЄС до 2028 року.

Проте документи не підписали Угорщини, Польщі, Румунії, Болгарії та Словаччини щодо мит та квот для українського зерна, які також прописані в угоді.

Квоти ЄС на вершкове масло та сухе молоко майже вичерпані. Нині спостерігається тренд 2024 року, коли у серпні молокосировина подорожчала на 74 копійки порівняно з липнем.

Попри нинішній зріст цін на всі сорти молока, через вичерпання квот експорт молочних продуктів в ЄС ймовірно призупиниться протягом місяця, якщо не запрацюють нові правила.

На експорт перероблялося близько 20% молочних продуктів, та після закінчення квот готова продукція буде накопичуватися на складах. Але різкого падіння цін на продукцію не варто чекати, оскільки склади переробників наразі пусті, тож вони поступово відновлюватимуть запаси.

Якщо в вересні Єврокомісія затвердить нову торгову угоду з Україною, тоді експорт молочних продуктів в ЄС має відновиться. Проте у вересні не відбудеться різкого стрибка цін, адже до ЄС будуть постачати продукти зі складів.

Згідно з прогнозом переробників, середня ціна на молоко в вересні може становити 16,70 грн/кг, а в жовтні — 17,10 грн/кг.

