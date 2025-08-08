Томатний сюрприз: вартість помідорів впала за тиждень на 12%

Фото Pexels Цього тижня українські споживачі відчули приємне здешевлення на ринках та в магазинах. Ціни на тепличні помідори помітно знизилися, і якісні томати тепер можна придбати за 40-55 грн/кг. Це становить приблизно 12% економії порівняно з цінами минулого тижня.Про це повідомили аналітики EastFruit. Ціни на помідори впали через погодні умови Зниження цін на помідори зумовлене кількома ключовими факторами. По-перше, погодні умови в багатьох областях нарешті стабілізувалися, що дозволило фермерам відновити збір врожаю як тепличних, так і ґрунтових томатів.По-друге, попит з боку споживачів, за словами самих фермерів, залишається на доволі низькому рівні. Виробники скаржаться на якість помідорів Водночас, виробники та гуртові компанії скаржаться на проблеми з якістю томатів, вирощених у відкритому ґрунті. Фото: Юлія Хоменко Через тривалу спеку та посуху рослини сильно постраждали, а плоди часто мають сонячні опіки та тріщини. Це суттєво знижує їхній товарний вигляд і ускладнює реалізацію. Читати на тему Дешеве — з грядки: як зміняться ціни на продукти в серпні Експерти прогнозують, що вартість м’яса, хліба та молочних продуктів залишиться стабільно високою через зростання виробничих витрат, які нівелюють ефект від гарного врожаю Попри поточне здешевлення, ціни на тепличні помідори в середньому залишаються на 69% вищими, ніж були рік тому. Виробники пояснюють це загальним зниженням обсягів виробництва в країні, що й надалі підтримує високу вартість продукції. Подальша динаміка цін буде залежати від погодних умов, обсягів зібраного врожаю та купівельної спроможності українців. Головне фото: Юлія Хоменко. Нагадаємо, що ще у березні зросли ціни на салат та болгарський перець. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Економія, Продукти, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter