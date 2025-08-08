Томатний сюрприз: вартість помідорів впала за тиждень на 12%

Цього тижня українські споживачі відчули приємне здешевлення на ринках та в магазинах. Ціни на тепличні помідори помітно знизилися, і якісні томати тепер можна придбати за 40-55 грн/кг. Це становить приблизно 12% економії порівняно з цінами минулого тижня.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Ціни на помідори впали через погодні умови

Зниження цін на помідори зумовлене кількома ключовими факторами. По-перше, погодні умови в багатьох областях нарешті стабілізувалися, що дозволило фермерам відновити збір врожаю як тепличних, так і ґрунтових томатів.

По-друге, попит з боку споживачів, за словами самих фермерів, залишається на доволі низькому рівні.

Виробники скаржаться на якість помідорів

Водночас, виробники та гуртові компанії скаржаться на проблеми з якістю томатів, вирощених у відкритому ґрунті.

Через тривалу спеку та посуху рослини сильно постраждали, а плоди часто мають сонячні опіки та тріщини. Це суттєво знижує їхній товарний вигляд і ускладнює реалізацію.

Попри поточне здешевлення, ціни на тепличні помідори в середньому залишаються на 69% вищими, ніж були рік тому.

Виробники пояснюють це загальним зниженням обсягів виробництва в країні, що й надалі підтримує високу вартість продукції.

Подальша динаміка цін буде залежати від погодних умов, обсягів зібраного врожаю та купівельної спроможності українців.

Головне фото: Юлія Хоменко.

