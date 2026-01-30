К какому числу можно использовать 1000 Зеленского: конечная дата

Миллионы украинцев уже получили собственные 1000 Зеленского на свои счета, однако многие из них еще не потратили эти средства. Читай, до каких пор можно использовать 1000 гривен Зеленского и что будет с деньгами, если их не потратить — в материале.

К какому числу можно потратить 1000 Зеленского: последняя дата

Больше времени на реализацию помощи у граждан, которые оформили выплату через приложение Действие. Для этой категории получателей крайний срок использования средств установлен до 30 июня 2026 года.

Важно помнить, что после этой даты все неиспользованные остатки на специальных карточках будут автоматически аннулированы и возвращены в государственный бюджет, поэтому откладывать покупки за пределы лета не стоит.

Значительно меньше времени на освоение средств у пенсионеров и получателей социальных выплат, которые обслуживаются через Укрпочту. Для них программа работает по другому алгоритму: лица, которым выплата была сформирована автоматически, а также подававшие письменное заявление в отделениях должны потратить свою тысячу до конца февраля 2026 года.

Поскольку сегодня уже 30 января, у этой категории граждан остался всего один месяц, чтобы воспользоваться помощью. Это касается и маломобильных групп населения, для которых предусмотрен вызов почтальона домой для оформления заявки — медлить с этим запросом не рекомендуется из-за ограниченного временного лимита программы для почтовых отделений.

