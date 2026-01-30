Для тебя Экономия

К какому числу можно использовать 1000 Зеленского: конечная дата

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 30 января 2026, 14:00 2 мин.
до какого числа можно потратить 1000 зеленского
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь